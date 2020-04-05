Что произойдёт с вашим телом, если 3 дня ничего не есть

В современном мире очень много различных способов избавиться от лишнего веса, очистить организм от шлаков и токсинов. Один из них – голодание. Конечно, начинать нужно постепенно, и уж точно не оставлять неподготовленный организм без еды сразу на три дня. В нашем материале расскажем о личном опыте фитнес-блогера Арсения Кима и о том, что произойдёт с телом, если провести два дня на воде, а один – без еды и воды вообще.

Первый день (20 часов без еды)

Если ваша работа заключается в непрерывном использовании компьютера, рекомендуется делать перерывы каждый час. Смена обстановки так же очень важна. Не стоит просиживать дома целый день в период голодания. Можно выйти на улицу, подышать свежим воздухом. Но физические упражнения стоит отложить. Организм в это время и так ослаблен, занятия спортом не приведут ни к чему хорошему.

Сутки без еды

Можно выпить последний стакан воды. Теперь наступает второй день – полное отсутствие пищи и воды. Важно лечь спать не очень поздно, ничем не нагружая себя перед сном. Чтение, медитация – лучшие варианты развлечений.

32 часа без еды, 8 – без воды

Сон немного нарушен. Во время голодания требуется меньше сна, чем в обычные дни. Во рту чуть пересыхает. Это нормально, учитывая, что восемь часов организм провёл без воды и еды.

Фото: youtube.com/channel/UClVsQgv1EDtPnS0_yihBA5Q

38 часов без еды, 14 – без воды

Возможно, из-за раннего пробуждения вам захочется поспать ещё. В этом нет ничего страшного. Что меняется во время голодания? Сердцебиение становится учащённым, немного пересыхает во рту, чувствуется ленивое состояние. Визуально никаких изменений не наблюдается.

48 часов без еды, 24 – без воды

Самочувствие среднее. Очень сильно пересыхает во рту, белеют губы. Любая физическая активность даётся с трудом. Состояние улучшается после йоги и медитации.

62 часа без еды, 38 – без воды

Это третий день голодания. Самочувствие оставляет желать лучшего. Сон так же может быть очень дёрганным, иногда может наблюдаться сонный паралич – очень неприятная и страшная вещь. На третий день полного голодания сил не остаётся вообще. Невозможно даже заняться йогой или медитацией. Зато уже явно заметны изменения: уходит лишний вес, тело становится «сухим». Как ни странно, есть даже не хочется. Видимо, за два дня организм уже отвык от еды. После двух стаканов воды самочувствие слегка улучшилось. Что очевидно, голодание проходит намного легче, если человек двигается, чем-то занимается. Голодать, лёжа на диване – очень сложно.

Фото: youtube.com/channel/UClVsQgv1EDtPnS0_yihBA5Q

Трое суток без еды

Самочувствие нельзя назвать отличным, скорее – нормальным. За три дня голодания придётся испытать физическое недомогание, слабость. Никакой сверхэнергии вы не почувствуете. Гораздо проще и удобнее – голодать один день несколько раз в месяц.

Выход из голодания

Стоит отметить, что резко начинать есть много – не стоит. Один из вариантов – свежевыжатый сок. За время голодания вкусовые рецепторы настолько обостряются, что любой напиток становится нереально вкусным и сверхконцентрированным. Полноценно есть желательно после сна, то есть – утром, чтобы сразу не нагружать организм.

Важно: если вы тоже решите временно отказаться от пищи, предварительно проконсультируйтесь со специалистом. И желательно не составлять график голодания самостоятельно. Всё-таки три дня без питания – для неподготовленного человека – не самое лучшее решение.

Подробнее об этом эксперименте вы можете узнать из ролика Арсения.