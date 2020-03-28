Телеведущая и тренер Анита Луценко рассказывает, как изменить рацион, чтобы не навредить фигуре и здоровью.

8 лайфхаков по похудению, о которых мало кто знает

Карантин можно использовать с пользой. Заточение в четырёх стенах квартиры — отличный повод начать заботиться о здоровье. Самое простое, что вы можете сделать, — отказаться от вредных продуктов и очистить организм.

В честь начала домашней изоляции телеведущая и персональный тренер Анита Луценко запустила в «Инстаграме» челлендж #14ДнейБезСахара2020. Девушка каждый день публикует в своём аккаунте видео онлайн-тренировок и посты о правильном питании. Несколько лайфхаков по похудению от Аниты, о которых вы могли раньше даже не догадываться, — в материале «Чемпионата».

Сладкое — причина целлюлита и плохой кожи

Отказаться от сладкого — задача не из лёгких, особенно если вы не представляете жизнь без десертов. Это настоящая проверка на прочность, за время которой вы найдёте полезную замену вредному продукту и избавитесь от зависимости. По словам Аниты, сладкое наносит нашему организму больше вреда, чем пользы. Сахар провоцирует целлюлит и некрасивую кожу. Если вы хотите привести себя в порядок к лету — начните с простого отказа от десертов.

Кофе тоже считается десертом

Если вы любите начинать утро с чашки капучино или латте, лучше перестать так делать. Телеведущая рекомендует заменить кофейные вкусности традиционным эспрессо или американо без молока. Оказывается, в молоке тоже содержится сахар. А заменяя полноценный прием пищи стаканом сладкого кофе, после которого последует ещё и печенье, вы вряд ли сможете сбросить лишние килограммы.

Не пить капучино, конечно, для вас сложнее всего, но бодрость — это отговорка, и вы должны это понимать и осознавать, что вы таким образом обманываете сами себя.

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Нормальным считается выпивать до трёх чашек бодрящего напитка или чая в день. Вероятно, для кофеманов звучит страшно, но стоит попробовать.

Холодная вода вредит желудку

По мнению тренера, чтобы рассчитывать суточную норму воды, нужно умножить 40 мл на 1 кг своего веса. Например, 55 кг х 40 = 2 л 200 мл. Из них 50% поступает в организм в виде выпитой воды, а ещё 50% — с едой (ягодами, фруктами и овощами). После подсчётов остаётся пить недостающее количество воды отдельно и не заменять её чаем или кофе. Стоит поберечь желудок и исключить слишком холодную воду, комнатная температура — самая комфортная для организма. Можно добавлять в стакан лимон.

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От фруктов и ягод можно потолстеть

Фруктам и ягодами, по мнению Луценко, не стоит злоупотреблять, так как они тоже содержат сахар. Суточная норма — 300-350 г в день. Сухофрукты тоже входят в эту меру. Не стоит думать, что они малокалорийные.

Просто в них нет воды и они маленькие, но калории никуда не улетучиваются. Это по калорийности как конфетка. А поправляемся мы от избытка калорий.

Поэтому, если вы съедите полкилограмма мандаринов или яблок, они обернутся такими же лишними сантиметрами, как фаст-фуд с конфетами. И, конечно же, лучше забыть о пакетированных соках, ведь в их составе непростительно много сахара.

Настоящий голод наступает спустя 4 часа после приёма пищи

Перерыв между приёмами пищи должен составлять как минимум 3-4 часа. Каждую порцию нужно делать достаточно большой и сбалансированной, чтобы организм полностью насытился. Если вы почувствовали голод через час или два, то попейте воды. Телеведущая утверждает, что это ложный голод.

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Сложные углеводы — лучшая энергия для организма

Анита советует употреблять больше сложных углеводов, а простым желательно отводить по 5-10% калоража в день. Ведь правильные углеводы — это то, за счёт чего вырабатывается качественная энергия в нашем организме. Их нехватка становится причиной переедания и тяги к сладкому.

Сложные углеводы содержатся в:

зерновых;

злаках;

крупах;

бобовых;

овощах и фруктах (в них много клетчатки);

цельнозерновом хлебе.

Если делать упор на простые углеводы, то энергия от них быстро израсходуется. Вы почувствуете вялость, быстрый голод, сонливость. Лишний вес тоже не заставит себя ждать, если калории не сжечь. Быстрые углеводы чаще всего идут в комплексе с жирами в сахаре, мёде, кондитерских изделиях, печенье, сухофруктах.

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В первые дни похудения из организма уходит вода

Именно поэтому результаты похудения могут показаться такими быстрыми: например, минус 2-3 кг за первую неделю. В эти дни из организма уходит жидкость, так как вы начинаете употреблять меньше соли и, соответственно, перестаёте отекать. В последующие недели норма сброса веса — около 0,5 кг.

Однообразный рацион ущемляет витамины

Здоровое питание — это не только правильная еда, но и разнообразная. Если ваш организм начнёт получать одни и те же витамины и микроэлементы, то другие будут ущемлены. Поэтому пытайтесь разнообразить рацион, чтобы потом не покупать витамины, которые можно просто получить из продуктов.

Фото: istockphoto.com

Луценко спешит успокоить тех, кто боится химикатов на овощах. Все положительные эффекты от употребления продуктов накапливаются в организме, в то время как негативные не успевают — благодаря разнообразному питанию.