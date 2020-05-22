Высокая точность игры: как научиться контролировать мяч в футболе

На «Чемпионате» подошла к концу вторая неделя футбольных онлайн-тренировок. За это время мы успели провести ещё два занятия в формате прямого эфира на официальной странице во «ВКонтакте». А если до настоящего момента вы не знали о существовании крутых тренингов для поклонников игры с мячом, то скорее присоединяйтесь к ним по вторникам и пятницам, с 11:00, и находите уже прошедшие сессии в видеозаписях сообщества.

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Мы продолжаем разбираться в тонкостях футбольной техники вместе с тренером нашей программы и инструктором ФК «Чертаново» Дмитрием Карповым. Сегодня он подробно расскажет, как научиться чувствовать мяч, грамотно его обрабатывать и начать им жонглировать.

Обработка мяча и жонглирование: как они пригодятся в игре?

Эти две тренировки специально были проведены на одной неделе, так как они дополняют друг друга. Мы постарались рассказать о базовых навыках обработки мяча, паса и жонглирования. Подключиться к таким урокам без проблем для себя может даже новичок.

Жонглирование мяча помогает развить ловкость, чувство мяча, способность контролировать его и управлять им. Повышаются и такие качества, как сила, точность ударов и передач, скорость и лёгкость ног. А обработка мяча и пас — это вообще базовые навыки игры в футбол. Поэтому, если спортсмен хочет прогрессировать, он обязательно должен начать обучение с них.

Но прежде чем приступить к занятию, крайне важно провести разминку. Она необходима для подготовки к тренировке всего организма. В результате повышения температуры тела и разогрева мышц активизируется обмен веществ, изменяется в лучшую сторону состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышается работоспособность мышц. Перед футбольным тренингом обязательно нужно укреплять голеностопы и мышцы бёдер.

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Пас и точный удар в домашних условиях: что для этого нужно и как не ошибиться?

В первую очередь важно осознать, насколько ценен навык обработки. Это умение подготовить мяч для последующих действий, таких как пас или удар. В футболе это одно из самых важных умений. Все знаменитые игроки приобрели известность благодаря превосходному владению техникой обработки. Столь близкая интимная связь с мячом может быть достигнута только путём многих часов повторений и тренировок.

Улучшать навыки не на поле, а в домашних условиях тоже вполне реально. Причём можно выполнять обработку мяча на месте, в движении, внутренней и внешней стороной стопы. Для правильного выполнения упражнений нужно концентрироваться на качестве приёма мяча голеностопом. Он должен быть зафиксированным и готовым обработать мяч с разной силой.

Однако в обучении, особенно в самостоятельном, встречаются ошибки. Самые частые из них — приём мяча на месте и на прямых ногах. Такого лучше избегать, ведь футболист должен быть пластичным, двигаться и рассчитывать силу приёма мяча. Чтобы быть готовым к разным передачам, важно сразу оценить с какой силой и кручением идёт передача.

Фото: istockphoto.com

Конечно, на словах всё это звучит так, как будто дома, тем более без компаньона или команды, занятия окажутся неполноценными. Но это не так. Если у вас нет напарника, стена даст вам шанс тренировать умения в любое время и так долго, как вам угодно. Просто встаньте перед ней на расстоянии примерно 3-5 метров и бейте по мячу. После отскока ловите и обрабатываете. Это упражнение даёт возможность работать одновременно над ударом и обработкой. Когда почувствуете уверенность, начните тренировать обе ноги, попробуйте поднять мяч выше и увеличивайте скорость, для этого двигайтесь ему навстречу.

К тому же в домашних условиях хорошо концентрироваться на выполнении разных ударов, но делать акцент не на силу, а на правильное положение голеностопа. Можно поставить конусы или стул и стараться подъёмом попасть определенное количество из десяти раз. Важно фиксировать голеностоп и прорабатывать удары подъёмом, внутренней и внешней стороны стопы.

Время такой тренировки зависит от поставленных вами целей в футболе и возможностей. Базовым занятиям нужно уделать много времени, чтобы навык набирал обороты и вы прогрессировали. Стандартная сессия длится 1,5-2 часа с небольшими паузами и хорошим темпом. Это обязательно даст свои плоды, важно лишь не отвлекаться на внешние факторы.

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Развиваем контроль: как научиться жонглировать мячом?

Жонглирование мяча в футболе – это упражнение, в котором задействовано всё тело, кроме рук. Это развивает чувство мяча и контроль. На прошедшей неделе мы разобрали жонглирование двумя ногами, отдельно поработали бёдрами, внутренней и внешней стороной стопы, а также подключили голову.

Во время упражнений на жонглирование тело должно быть готово к ровной передаче, чтобы мяч находился под контролем. Носок в этот момент обязательно смотрит вверх, чтобы снаряд вращался и возвращался к нам. Нога не болтается и не делает резких движений. Самое важное в тренинге — концентрироваться на ровной передаче и быть готовым сделать следующий пас ногами.

Длительность занятия по жонглированию напрямую зависит от вас. Здесь интерес заключается в количестве «набиваний» футболиста. Например, в упражнении, которое мы изучили, можно поставить задачу — начеканить 50 раз. Для этого начинаем с малого: допустим, 15 раз, потом переходим к 20. А как только техника касания мяча улучшится, двигаемся к новым показателям — 100-150 раз. Также нужно развивать жонглирование в движении. Думаю, полутора часов будет достаточно, чтобы выполнить поставленные задачи.

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Периодичность тренировок и восстановление после них

Жонглирование мячом можно отрабатывать перед каждой тренировкой в самом начале, это займет 10-15 минут, а можно работать в паре. А вот обработка мяча и пас — важные элементы, поэтому в неделю нужно минимум 2-3 занятия полностью уделять именно этим навыкам.

Не стоит забывать и о том, что после каждой тренировки необходимо проводить заминку. К ней хорошо добавить контрастный душ или ванну для ног и большое количество питьевой воды. Конечно же, хорошее питание и сон — тоже важные моменты.

Фото: istockphoto.com

Программа, которую мы с вами изучили, имеет вводный курс. В основном она создана для новичков, но и профессионал может открыть для себя что-то новое. Прогресс в футболе отследить легко: как только спортсмен разбирается и видит улучшение, пора выходить на следующий уровень — приступать к работе в команде или паре.