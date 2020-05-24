Я и моя тень: как изменились знаменитые двойняшки из 90-х

Олсен начали свою карьеру уже в девятимесячном возрасте, а будучи подростками, Эшли и Мэри-Кейт Олсен стали известны на весь мир. Была даже создана компания, занимавшаяся производством фильмов с девушками, а позднее она стала выпускать продукцию с символикой сестёр: одежду, книги, духи, журналы. Последний раз девушки снялись вместе в фильме «Мгновения Нью-Йорка» в конце 2004-го года. В том же году Эшли и Мэри-Кейт Олсен получили звезду на Голливудской «Аллее славы».

Чем занимались сёстры Олсен после пика в карьере?

Съёмки в кино перестали привлекать девушек, они решили заняться созданием дизайнерской одежды. Сначала это были вещи для модных подростков, затем для более широкой аудитории. Ещё одна сфера знаменитых сестёр – писательство и издательство. Раз в два месяца девушки стабильно выпускали журнал о моде.

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Раскол в семье Олсен

Мэри-Кейт Олсен решила, что её сестра Эшли пользуется большей популярностью, нежели она. Поэтому решила испытать свои силы в одиночку, снявшись в фильме «Я соблазнила Энди Уорхола» в 2006-ом. Позже был ряд картин, где Мэри-Кейт блистала в одиночку. Но в 2011-ом году сёстры всё же решили объединиться, совместно написав автобиографическую книгу.

Скандалы после завершения кинокарьеры

Защитники животных осуждали сестёр за ношение меха. Но девушки стойко отстаивали свою позицию, говоря о том, что в их гардеробе ещё много таких вещей. Не обошлось и без типичных обвинений, с которыми приходится сталкиваться многим звёздам – наркотики. Мэри-Кейт даже обвиняли в смерти актёра Хита Леджера. По некоторой информации, у него была связь с одной из сестёр Олсен. После их расставания Хит впал в глубокую депрессию, приняв смертельную дозу препаратов. Однако Мэри-Кейт всё опровергла, сказав, что Леджер был её другом.

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С чем связано раннее старение?

Сейчас девушкам 33 года, но выглядят сёстры явно старше. В 2017-ом году Мэри-Кейт и Эшли появились на MET Gala-2017. Публика была поражена их траурным макияжем и осунувшимися лицами.

Позже Мэри-Кейт ошарашила людей своим внешним видом на церемонии, куда она пришла с Оливье Саркози – братом бывшего президента Франции. Девушку сразу стали обвинять в употреблении наркотиков. А к засаленным волосам, как сказали эксперты, все уже давно привыкли.

Мэри-Кейт, к тому же, обвинили и в том, что она сделала себе неудачную пластику. Внимательная публика заметила неприсущий девушке аккуратный носик и скулы. Внешность Эшли же наоборот оценили, отметив тот факт, что девушка не прибегала ни к каким хирургическим вмешательствам.

Но стоит отметить, что в прошлом у Мэри были серьёзные проблемы с пищевым поведением, она страдала анорексией. В результате девушка резко и сильно похудела, что не могло не отразиться на её лице: подкожно-жировой слой истончился, скулы стали более выраженными, а щёки – впалыми.

Есть мнение, что девочки в своё время устали быть в образе милашек и стали отчаянно стремиться повзрослеть. Они делали всё, чтобы выглядеть более зрелыми – худели, курили, пили много кофе и не только его. Кажется, именно это могло привести к таким печальным последствиям во внешности.

По словам поклонников, в свои 33 девушки выглядят старше 40.