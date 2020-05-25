Эволюция «Мисс Вселенной». Как изменился идеал женской красоты за 70 лет

После окончания Второй мировой войны мир восстанавливался, и ему нужны были развлечения, чтобы поскорее вернуться к нормальной жизни. Одним из таких видов досуга стал конкурс «Мисс Вселенная», зародившийся в Калифорнии в 1952 году благодаря компании Unviersal. С тех пор прошло почти 70 лет. Мир изменился настолько, что в 2018 в конкурсе впервые приняла участие девушка-трансгендер.

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Обладательницы короны династии Романовых

В первые пять лет проведения конкурса было лишь одно правило – девушка должна быть в возрасте от 17 до 24 лет. Никто не запрещал им быть замужем, иметь детей. Поэтому первая победительница Арми Куусела из Финляндии после выхода замуж не перестала быть королевой красоты. Второй «Мисс Вселенной» в 1953 году стала француженка Кристиан Мартель, которой, как и финке, было 18 лет на момент победы. Рост девушки – всего 167 см. По нынешним модельным параметрам это довольно мало.



Изначально конкурс предназначался для рекламы пляжной продукции. Толком не было никаких состязаний, просто дефиле и фотосессия. Зато награда была шикарной. Победительница получала корону династии Романовых, которая стоила очень больших денег.

Кристиан Мартель, Франция. «Мисс Вселенная — 1953» Фото: Hulton Archive/Getty Images

«Мисс конгениальность»

Вы наверняка смотрели этот фильм с Сандрой Баллок в главной роли. Так вот, название возникло ещё в 1960-х годах. Организаторы «Мисс Вселенной» поняли, что просто оценивать красоту девушек – это скучно. И народ от этого начал уставать, перестал платить деньги за билеты и смотреть шоу на ТВ.



Чтобы это изменить, были введены номинации «Мисс конгениальность», «Мисс фотогеничность» и «Мисс национальный костюм». Стран-участниц становилось всё больше. К примеру, в 1963 году конкурс впервые выиграла девушка из Бразилии Йеда Мария Варгас – ещё одна обладательница роста в 167 см.

Йеда Мария Варгас, Бразилия. «Мисс Вселенная — 1963» Фото: Getty Images

Новые правила и онлайн-голосование

В 1972 году глобализация окончательно добралась до конкурса красоты, и он впервые был проведён за пределами США – в Пуэрто-Рико. Были изменены и правила. Теперь границы возраста для участниц составляли от 18 до 27 лет, а победительницы должны были отработать год по контракту с организаторами. За это поплатилась испанка Ампаро Муньос, ставшая «Мисс Вселенной» в 1974 году. Она отказалась от поездки в Японию и была лишена короны. Девушка, кстати, была не только старше упомянутых предшественниц (20 лет), но и выше (173 см).

Ампаро Муньос, Испания. «Мисс Вселенная — 1974» Фото: Gianni Ferrari/Cover/Getty Images

В конце 70-х в мире стали появляться персональные компьютеры, и жюри решили использовать онлайн-голосование для подведения итогов конкурса. Компьютеризация процесса вызвала множество вопросов, мало кто верил в честность голосования через электронные терминалы, но впоследствии, параллельно с развитием технологий, негодование пошло на спад.

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Советские девушки в шоу

80-е стали самым кризисным временем для конкурса в плане идей. Всем окончательно надоели бесконечные дефиле в разных костюмах и купальниках. Помощь пришла, откуда не жали. Благодаря Перестройке девушки из СССР и всего постсоветского пространства получили шанс принять участие в конкурсе «Мисс Вселенная». И они придумали, как сделать шоу гораздо более интересным. Помимо банальных показов одежды были введены задания на общий кругозор, смекалку, чувство юмора, знание манер.

Карен Диана Болдуин, Канада. «Мисс Вселенная — 1982» Фото: Gianni Ferrari/Cover/Getty Images

Влияние Трампа и темнокожие победительницы

Американский миллиардер Дональд Трамп почувствовал золотую жилу в возрождающемся конкурсе красоты и выкупил права на «Мисс Вселенную», воспользовавшись проблемами у предыдущих инвесторов. Трамп вложил в шоу немало денег, грамотно продвигал рекламу и сделал так, чтобы конкурс снова стали смотреть многие американцы и люди по всему миру.

В 2005 году титул завоевала Наталья Глебова – представительница Канады родом из города Туапсе Краснодарского края. В 24 года девушка обладала ростом в 180 см и параметрами, близкими к идеалу –87−62−91.

Наталья Глебова, Канада. «Мисс Вселенная — 2005» Фото: Carley Margolis/FilmMagic

Трампа часто упрекают в расовой нетерпимости. Частично из-за этого в 2015 году Дональд принял решение отказаться от конкурса и сосредоточиться на предвыборной кампании. К слову, эти обвинения довольно странны, потому что именно во время его руководства победительницами конкурса становились две темнокожие девушки, представительницы Индии, Пуэрто-Рико и латиноамериканских стран.

Мпуле Квелагобе, Ботсвана. «Мисс Вселенная — 1999» Фото: Getty Images

За что Оксану Фёдорову лишили титула?

В период руководства Трампа в 2002 году «Мисс Вселенной» впервые стала девушка из России Оксана Фёдорова. Конкурс состоялся в мае, а уже в сентябре Оксану лишили этого титула. Что же произошло и неужели это очередные козни против нашей страны? Всё намного проще. Победительница обязана была полностью отработать контракт с организаторами в течение одного года, за что получала приличные деньги. Она получала в распоряжение шикарную квартиру в Нью-Йорке и должна была быть готова ездить по разным странам с благотворительными акциями.



Фёдорова же решила вернуться обратно в Санкт-Петербург, чтобы защитить диссертацию. У организаторов не было выбора. Они лишили россиянку короны и отдали её девушке из Панамы, занявшей второе место.

Красота постоянна

Мода циклична, а красота постоянна. Прошло почти 70 лет с начала проведения подобных конкурсов, но стандарты красоты практически не изменились. Менялись купальники, вечерние платья, но победительницы «Мисс Вселенная» всё так же хороши, как и в 50-х годах прошлого столетия. Разве что ростом повыше.

Габриэла Ислер, Венесуэла. «Мисс Вселенная — 2013» Фото: Monica Schipper/FilmMagic

Единственное, чего хотелось бы пожелать организаторам, так это обратить больше внимания на российских конкурсанток. Одна победа за 70 лет – это очень мало. А если учесть, что россиянку и вовсе лишили титула, то становится совсем грустно. Так что в следующем же конкурсе ждём возвращения российских девушек на вершину!