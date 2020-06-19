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Медсестра из Тулы Надежда Жукова стала лицом спортивного бренда ZASPORT

Надежда Жукова стала лицом бренда ZASPORT
Полина Иноземцева
«Медики заслуживают уважения»: тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда
Незадолго до этого девушка привлекла внимание общественности скандальной выходкой на работе.
Lifestyle / Тренды 0

В преддверии Дня медика, который празднуется в нашей стране 21 июня, спортивный бренд ZASPORT поделился с подписчиками серией кадров с новой съёмки. Её героиней стала Надежда Жукова, 23-летняя медсестра из Тульской области. Девушка работает в инфекционном госпитале и помогает пациентам, страдающим от коронавируса. На время она согласилась сменить белый врачебный халат и примерить экипировку в цветах триколора. Однако это не первый случай, когда Надежда привлекла внимание интернет-пользователей.

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Зачем медсестра пришла на работу в бикини?

В мае Жукова произвела ажиотаж в СМИ, причём не только в российских. Молодая медсестра вошла в палату к пациентам в полупрозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. Сама девушка позже призналась, что это был вовсе не бикини, а спортивный топ и шорты.

Надежде было трудно свыкнуться с резонансом, который вызвал её внешний вид. Она с ужасом вспоминала ситуацию, аккаунты в социальных сетях на время закрыла, но продолжала ходить на работу. По словам медсестры, людям трудно представить, как выживают врачи в жаркий летний период. Они вынуждены надевать на себя огромное количество спецодежды, чтобы обезопаситься от заражения. Девушка сравнила смену в больнице с несколькими часами, проведёнными в сауне, когда «даже становится тяжело дышать и ходить».

После инцидента сотруднице сначала сделали замечание за нарушение требований к униформе, а с остальным персоналом провели разъяснительную беседу. В различных изданиях мигом стали появляться статьи с фотографией, сделанной одним из пациентов. Но позже осуждение сменилось пониманием: Надежду поддержали главный врач больницы и губернатор Тульской области, а медики из других городов устроили флешмобы. Пользователи социальных сетей вовсе призвали наградить Жукову, а не наказывать, и уделять большее внимание проблемам врачей.

ZASPORT сделал Надежду Жукову лицом бренда

Съёмка Надежды для ZASPORT состоялась по инициативе бренда. Основательница компании Анастасия Задорина наблюдала за историей медсестры и считает, что она, как и абсолютно все медики, заслуживает поддержки и уважения.

Надежда стала одним из символов «эры коронавируса». Это молодая, красивая и очень смелая девушка, вносящая свой большой вклад в борьбу с ковидом.

По словам предпринимательницы, теперь медсестру будут привлекать к участию в социальных активностях бренда. Кроме того, команда ZASPORT вызвалась оказать помощь Тульской городской клинической больнице, где работает Жукова.

Сама девушка, кажется, снова обрела уверенность в себе и дала первое интервью, которое опубликовали на официальном сайте экипировщика. Надежда рассказала, что с детства мечтала стать врачом, отучилась по специальности «Сестринское дело» и пошла работать в местную больницу. Из-за вспышки COVID-19 Жукову перевели в инфекционный госпиталь. Пациенты узнают её за слоями спецодежды по фразе «на здоровье» и говорят, что у девушки лёгкая рука. А к популярности Надежда никогда не стремилась.

Все знают историю, которая со мной произошла, но я никогда не стремилась к тому, чтобы стать известной, у меня другие ориентиры в жизни. Я хочу, чтобы к медикам относились с уважением, чтобы ценили наш труд, не только в сложившейся ситуации.
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Предложение о сотрудничестве с брендом медсестра приняла с удовольствием. Она любит спорт и смотрит Олимпийские игры, в детстве занималась гимнастикой, а сейчас ходит на фитнес и играет в волейбол. Теперь Надежда будет стараться совмещать эту работу с основной профессией. А всем остальным девушка советует не расслабляться, не пренебрегать мерами безопасности и сохранять позитивный настрой.

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