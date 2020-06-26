Спросили у вирусолога, в каких случаях средства защиты необходимы и как найти выход в жару.

Пока небезопасно: почему ещё не стоит отказываться от ношения масок в городе

В Москве и других городах нашей страны наступил период снятия ограничений, которые вводились во время усиленной борьбы с коронавирусом. Теперь слово «самоизоляция» для большинства россиян осталось в прошлом, гулять на улице можно не по расписанию, а кафе и фитнес-центры вновь открылись. Вместе со столь радостными новостями появился и соблазн перестать носить защитную маску. Тем более летом, когда жаркая погода даёт о себе знать. Однако совсем забывать о такой мере предосторожности пока рано, рассказываем почему.

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Зачем носить маску, если ограничения уже снимают?

В начале июня Всемирная организация здравоохранения обновила требования по ношению масок — об этом во время брифинга заявил глава учреждения Тедрос Гебрейесус. Раньше эксперты рекомендовали надевать маски только заболевшим, так как данных об их эффективности для защиты здоровых людей не было. Теперь же ВОЗ советует носить маски абсолютно всем, независимо от возраста и самочувствия.

В связи с этим интернет-портал The Village опубликовал в своём «инстаграме» инфографику, которая деликатно объясняет, почему игнорировать рекомендации ВОЗ не стоит. Если верить цифрам, то вероятность передачи вируса можно снизить до 1,5%! Но лишь при одном условии: если средства защиты будут и на носителе COVID-19, и на здоровом человеке. В противном случае показатель риска увеличивается.

Чтобы убедиться, действительно ли маску следует носить всем без исключения, мы обратились к ведущему эксперту Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, партнёра фестиваля SN PRO EXPO FORUM Михаилу Лебедеву.

Михаил: Вариантов таких инфографик много. Что касается цифр – они приблизительные, но в целом верные. Прежде всего маска должна быть на инфицированном человеке, но самый лучший вариант – когда в масках находятся все.

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На улицу — без маски, в магазин — с маской

И всё же существуют ситуации, когда из дома можно выходить без средств защиты. Специалисты МЧС России ещё в апреле посоветовали горожанам отказаться от ношения масок на улице. По словам экспертов, это нецелесообразно, а во время прогулок лучше дышать свежим воздухом.

Фото: istockphoto.com

Объясняется такая рекомендация очень просто: на улице вы беспрепятственно можете держать социальную дистанцию в полтора метра. Но в общественных местах сделать это достаточно сложно.

Михаил: Прежде всего маски необходимо носить в тех местах, где возможно массовое скопление людей и нет возможности соблюдать дистанцию: в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте и так далее. Соответственно, не носить маски вы можете в тех местах, где достаточно легко соблюдать социальную дистанцию: это парки, скверы, лес. Чем больше движение воздуха, тем меньше вероятность заражения. Вот почему важно постоянно проветривать помещение.

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Как справиться с ощущением дискомфорта в жару?

С наступлением лета следовать советам специалистов стало ещё труднее. Главный реаниматолог-анестезиолог Минздрава Роман Молчанов рассказал, что в жаркую погоду многие отказываются от масок или носят их формально, стянув на подбородок. Всё потому, что средства защиты на лице создают ощущение удушья. Однако, по мнению врача, отказ от них может привести к к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима и повысить статистику заболеваемости.

Фото: istockphoto.com

Безусловно, носить маску в тёплую погоду трудно, но отказываться от средств защиты ещё рано. Наш эксперт рассказал, каким образом можно хоть как-то облегчить пребывание на улице.

Михаил: Особо тут ничего и не сделаешь, но есть такой вариант – отойти в сторону подальше от людей, снять маску и сделать три-четыре глубоких вдоха, чтобы дыхание восстановилось и улучшилось самочувствие. Дальше надеть маску и идти по своим делам. Важно также помнить, что в жаркую погоду маски раньше становятся влажными, поэтому необходимо менять их чаще, а в новой маске дышать гораздо комфортнее.

Какую маску лучше выбрать в летний сезон?

В настоящее время ассортимент масок крайне велик. Приобрести можно и одноразовые медицинские, и неопреновые, и даже «медные».

Мы решили узнать у специалиста, какие средства защиты выбрать для ношения в летний период, чтобы свести к минимуму неопрятные ощущения.

Михаил: Выбирать приходилось раньше, когда масок не было в продаже, и многие были вынуждены вернуться к пошиву многоразовых, как в старые времена. Но на самом деле удобнее всего одноразовые гигиенические и хирургические маски. Марлевые маски приносят не меньший дискомфорт коже. Только представьте, что настоящая хорошая марлевая маска – это четыре слоя марли. И вот представьте на себе такую маску в жару. И не будем забывать, что любую маску (одноразовую, многоразовую) необходимо регулярно менять на новую. В этом случае одноразовая маска также гораздо удобнее.