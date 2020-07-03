Больше, чем увлечение: 7 актёров, которые помешаны на здоровом образе жизни

Гвинет Пэлтроу окунулась в йогу, а Джаред Лето 20 лет не ест мясо. На что ещё идут голливудские звёзды?

После трёх месяцев самоизоляции многие пересмотрели свои взгляды на фитнес и правильное питание. Но актёры и звёзды шоу-бизнеса уже очень давно придерживаются здорового образа жизни, чтобы хорошо выглядеть в кадре. Сюда входят и ежедневные тренировки, и вегетарианство, и стакан воды по утрам. Рассказываем, кто отважился пойти на изменения в ежедневных привычках ради стройной фигуры, чистой кожи и хорошего самочувствия.

Джаред Лето

Джаред – рок-музыкант, актёр, а ещё человек, который выглядит гораздо моложе 47 лет. Почему? Мужчина уже 20 лет не ест мясо и не пьёт алкоголь. Также Лето отказался от соли и сахара. Помимо этого, он занимается медитацией и старается больше времени уделять сну. Но есть блюда, ради которых актёр делает исключение и забывает о запретах: попкорн и горячий шоколад на миндальном молоке.

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Джессика Альба

Альба – киноактриса и автор книги по здоровому питанию. Однако следить за ним девушка стала не так давно. После рождения первой дочери Джессика разработала для себя рацион, который способствовал похудению. В книге «Честная жизнь» актриса пишет о фитнесе, здоровой пище и уходе за собой. Кстати, в самом начале Альба признаётся, что вегетарианство подходит далеко не всем, ей в том числе. Сейчас звезда питается исключительно натуральными продуктами. А в качестве бонуса мебель в её доме изготовлена из экологичных материалов.

Гвинет Пэлтроу

В последние годы Пэлтроу не радует поклонников большим количеством ролей. Конечно, если исключить появления в киновселенной Marvel. Сейчас девушка почти полностью посвятила себя труду в собственной лайфстайл-компании. Актриса также стала активно заниматься йогой и соблюдать режим сна. Пэлтроу вот уже долгие годы является вегетарианкой и не употребляет кофеин.

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Натали Портман

Портман – успешная актриса и психолог по образованию. Девушке с ранних лет пришлось придерживаться здорового образа жизни. На первую диету она села в возрасте 11 лет, когда режиссёр фильма заметил, что Натали чуть поправилась. От мяса же Портман отказалась ещё в детстве, но сделала она это только из-за большой любви к животным. Рацион девушки включает в себя растительную пищу, которая содержит необходимые витамины и минералы. Звезда ест четыре или пять раз в день небольшими порциями. Кроме того, она практически не пьёт кофе и алкоголь.

Джейк Джилленхол

Джейка можно назвать настоящим поклонником кулинарии. Вечный холостяк любит готовить сам для себя и отдаёт предпочтение блюдам из свежих продуктов, которые он покупает на фермерских рынках. Дома же у актёра красуется собственный вегетарианский сад. А среди спортивных активностей мужчине больше всего импонирует бег.

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Дженнифер Энистон

Поклонники актрисы не перестают удивляться, как Дженнифер удаётся сохранять стройную фигуру к 50 годам. Спорт занимает огромное место в жизни звезды: тренировкам она уделяет по несколько часов шесть дней в неделю. Для этого Энистон приходится вставать в пять утра и сразу приступать к кардио-нагрузкам. Каждый новый день актрисы начинается со стакана воды с лимоном, а завтрак – это смузи и поджаренный хлеб с сыром.

Шарлиз Терон

Актрисе 44 года, но выглядит она гораздо моложе. В чём же секрет? Безупречная фигура Шарлиз – результат занятий спортом и строгой диеты. Девушка посвящает шесть дней тренировкам: три дня – велоаэробике, остальные – йоге. Терон питается шесть раз в день маленькими порциями, но никогда не ест фастфуд. По утрам же она пьёт много воды. Это отличный способ очистить организм от токсинов.