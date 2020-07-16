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Тест на знание фитнес-терминов. Современный фитнес-сленг

Тест на знание фитнес-терминов
Екатерина Постникова
Кранч, памп и степрол — реальный термин или выдуманное слово? Пробуем угадать
Тест, который поможет определить, насколько хорошо вы разбираетесь в современном фитнес-сленге.
Lifestyle / Фитнес 0

Спорт уже давно стал неотъемлемой частью нашей жизни. В тренажёрном зале, да и за его пределами можно услышать множество новомодных фитнес-терминов, таких как «бёрпи», «гиперэкстензия» или «суперсет». В последнее время их становится всё больше, поэтому сторонникам здорового образа жизни стоит всерьёз задуматься над изучением современной фитнес-терминологии.

Мы собрали для вас несколько реальных терминов, которые хорошо знакомы постоянным посетителям фитнес-клубов. Но будьте внимательны: в тесте встречаются слова, которые мы просто выдумали. Проверьте интуицию и узнайте, насколько хорошо разбираетесь в тренажёрном сленге.

Справились? Делитесь результатами в комментариях, а мы выдумаем новые слова, чтобы в следующий раз сделать тест посложнее.

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