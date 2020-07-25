Главные фишки жима лёжа. Как всё сделать правильно и избежать травм

Жим лёжа – одно из самых популярных упражнений для тех, кто стремится иметь красивое тело. Его постоянно показывают в различных фильмах, а в тренажёрном зале частенько приходится бороться за свободную штангу. Всё дело в том, что такая работа позволяет проработать не только мышцы груди, но и дельты с трицепсами. Это всегда выглядит красиво. Однако за популярностью упражнения скрывается и обратная сторона.



Многие выполняют жим лёжа неправильно и пытаются накинуть побольше веса на штангу, пренебрегая качеством выполнения упражнения. Рассказываем, как не допустить таких ошибок и сделать всё максимально качественно.

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Как работать грудью?

Очевидно, при жиме лёжа больше всего напрягаются грудные мышцы. Сделать так, чтобы они работали, не так просто. Многие стараются просто взять широкий хват, чтобы продуктивнее жать грудью. Однако это приводит к сокращению амплитуды движения.



Что нужно сделать, так это поставить плечи в менее выгодную позицию? Для этого необходимо отвести их назад, а лопатки при этом свести вместе. В этом положении мышцы груди растягиваются и работают гораздо продуктивнее.

Фото: istockphoto.com

Также важно давать мышцам максимальную нагрузку. Не стоит разгибать полностью руки в верхней точке. А в нижней – не прижимайте штангу плотно к груди, когда будете её опускать. И уж точно не надо использовать свою грудь как пружину. Достаточно слегка коснуться и плавно поднимать штангу обратно вверх.

Важность наклона

Когда мы говорим о жиме лёжа, то обычно представляем горизонтальную скамейку без наклона. Однако очень эффективно выполнять это упражнение именно на поверхности под тридцатиградусным наклоном. Понятно, что вы не сможете при таких раскладах взять тот вес, который берёте на обычной скамье.



Горизонтальный жим позволяет брать более серьёзные килограммы, но речь идёт не только о силовой подготовке. В плане нагрузки на мышцы именно жим под наклоном считается невероятно полезным. Чередуйте его с горизонтальным и вскоре увидите первые результаты.

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Как правильно и безопасно выполнять жим лёжа?

Когда вы приходите в зал, не бросайтесь сразу к штанге. Разомните мышцы и суставы, иначе существует риск получения травмы.

Когда вы уже приступили к упражнению, старайтесь не отрывать таз от скамейки. Иначе нагрузка будет распределяться неравномерно и есть шанс травмировать поясницу.



Важно соблюдать простую технику дыхания. Поднимать штангу надо на выдохе, а опускать на вдохе. Не делайте резких движений. Весь процесс должен проходить плавно, иначе можно порвать связки в плечах.

Фото: istockphoto.com

Старайтесь следить за ногами, они должны стоять плотно на поверхности и не вставать на носки. Тоже самое касается и головы, которая должна быть плотно прижата к скамье. Это позволит избежать болезненных ощущений в шее.



Правильно подбирайте вес. Не бросайтесь сразу к большим «блинам», лучше постепенно прибавлять с каждой тренировкой. Помните, что при жиме лёжа качество важнее количества взятых килограммов.



И не делайте тяжёлые силовые упражнения каждый день. Мышцы должны успевать отдыхать. Если в вашем тренажёрном зале есть бассейн и сауна, то поплавать и попариться – идеальное завершение тренировочного дня после жима.

Топ-5 распространённых ошибок в жиме лёжа

Хотя жим лёжа – одно из наиболее известных упражнений и не кажется таким уж сложным, есть несколько моментов, о которых мы забываем во время тренировки или не обращаем на них внимания. О пяти наиболее частых ошибок при выполнении жима лёжа рассказал на своём YouTube-канале российский пауэрлифтер-рекордсмен Кирилл Сарычев.

Не избегайте тренировки ног

Концентрируясь на определённой группе мышц или конкретном упражнении, мы иногда совсем забываем о других. В случае с жимом лёжа нередко пренебрегаем тренировкой ног, чего делать ни в коем случае не стоит. Как отмечает Кирилл, сильные ноги – это надёжная опора, в том числе и при жиме. Поэтому не пренебрегайте приседаниями и махами, даже лёгкая, но регулярная нагрузка обеспечит более правильное и безопасное выполнение жима.

Правильно составляйте план тренировок

Когда вы только начинаете тренироваться, не стоит сразу делать максимум упражнений за один подход, день, неделю. В этом случае чрезмерное усердие может негативно сказаться на здоровье. Кроме того, с увеличением веса вы не сможете выдерживать заданный темп, и все усилия могут пойти прахом.

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Трезво оценивайте свои силы

Даже если вы уже некоторое время практикуете жим, не стоит испытывать себя на прочность и проверять предел собственных возможностей. Перед тренировкой постарайтесь здраво оценить своё самочувствие и общее состояние организма. Не стоит ставить вес, с которым не сможете справиться, ведь в конечном итоге не это главная цель упражнения.

Следите за техникой выполнения

Чтобы не травмироваться и получить наибольший эффект от тренировки, важно помнить о правильной технике. Во-первых, перед началом упражнения прочно зафиксируйте положение своего тела: ноги должны твёрдо стоять на полу, спина напряжена, руки плотно сжаты на штанге. Во-вторых, при выполнении жима не разводите локти в стороны, старайтесь держать их в одном положении. Если активно работать локтями, предупреждает Сарычев, можно получить штангой по зубам или по горлу. В-третьих, не вдавливайте в себя вес, направьте силу в толчок или сильнее сжимайте гриф.

Не бойтесь спросить совета

Если вы чувствуете, что что-то делаете неправильно, упорствовать и пытаться справиться с ошибкой самостоятельно – не всегда лучший вариант. Недостаток теоретических знаний или опыта может сыграть с вами злую шутку. Не стесняйтесь обращаться к тренеру или более опытным посетителям за советом.