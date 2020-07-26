Алекс Крокфорд выходил на пробежки ежедневно. Рассказываем, что из этого вышло.

Что будет, если месяц бегать по 5 км каждый день? Эксперимент блогера

Бег – одна из главных составляющих здорового образа жизни. Он не требует никаких специальных приспособлений и доступен почти всем. Всё, что вам нужно, это пара кроссовок.

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Но бег для всех индивидуален. Кто-то готов преодолеть 10 километров и больше, а кого-то хватает максимум на пять. Британский фитнес-тренер и блогер Алекс Крокфорд решил провести эксперимент. Он пробегал по пять километров каждый день на протяжении месяца. А потом рассказал, что из этого вышло.

На личном опыте

Хотелось узнать на, что я способен, поэтому решился на это. Я хотел вдохновить людей бегать. Но это был нелёгкий опыт как ментально, так и физически.

Стоит отметить, что перед началом эксперимента Алекс не выходил на пробежку более полугода. Первые пять километров он пробежал за 29 минут, при этом, по его признанию, он чувствовал себя неуверенно.

«Сам по себе я начал бежать быстрее с каждым днём, — рассказывает блогер. — Постепенно дистанция давалась мне всё легче и легче. При этом я не прекращал тренировок в зале.»

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Каковы результаты эксперимента?

За первые десять дней тренировок Крокфорд улучшил своё время с 29 до 25 минут.

После завершения челленджа Алекс записал видео с его итогами.

В нём Крокфорд признаётся: «Из-за бега мои ноги стали лишь сильнее, к тому же мои колени тоже стали чувствовать себя гораздо лучше. В последний день я решил проверить себя и немного прибавить скорости, чтобы посмотреть, насколько улучшилось мое время. В итоге я выбежал из 23 минут. То есть всего за месяц я скинул семь минут со своего первого результата».

Но Алекс нашёл и минусы в таком эксперименте: «График совсем не оставляет места нормального восстановления. Это точно не подойдет тем, у кого тяжелая работа, не позволяющая полноценно восстановиться. Кстати, во время эксперимента я заболел, из-за этого я пропустил 18 день челленджа. При таком режиме нужно обязательно следить за питанием, чтобы восстанавливаться и быть в хорошей форме», — подытожил Крокфорд.