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Почему гречка полезна для здоровья и долголетия: уникальные свойства царицы круп

Почему гречка полезна для здоровья и долголетия
Елена Кузнецова
Супергречка: эта крупа способна на многое, даже замедлить старение
Учёные выяснили, что любимая каша россиян помогает вырабатывать белок долголетия.
Lifestyle / Питание 0

Гречка – наше всё. Её любят дети и взрослые, она практически не имеет противопоказаний и содержит огромное количество витаминов и микроэлементов, за что получила прозвище «царица круп».

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Почему гречка?

Родина гречки – Индия и Непал, где её стали возделывать 5000 лет назад. Сначала она распространилась по Азии, а затем пришла в Европу. Славянам гречку завезли в Х веке из Византии, за что она и получила своё название – гречневая (греческая) крупа. В самой Греции её называли турецкой крупой, в Италии и Испании – арабской. В некоторых языках (например, английском и немецком) её называют буковой пшеницей из-за того, что треугольные семена гречихи напоминают буковые орехи.

Фото: istockphoto.com

В западной Европе гречка не слишком прижилась – из-за неприхотливости в выращивании её чаще используют на корм скоту. Не особо популярна гречка и на своей родине, где она считается едой бедняков. Зато в России полезные свойства этого растения оценили по достоинству – сейчас гречку можно назвать национальным продуктом, и наша страна является лидером по производству гречихи. Второе место занимает Китай, помимо этого, гречка популярна в Японии, но не в виде каши, а в виде лапши соба.

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В чём польза гречки?

Гречка – настоящий символ здоровой пищи, в её составе более 50 ценных веществ. Эта крупа – один из лидеров по содержанию растительного белка (больше только в бобовых), более того, белок хорошо усваивается.

Питательных веществ в гречке – вагон и маленькая тележка. Железо повышает гемоглобин и помогает при анемии, калий укрепляет стенки сосудов и вместе с фосфором поддерживает состояние костных тканей, магний благотворно влияет на эндокринную и сердечно-сосудистую системы, флавониды укрепляют сосуды, снижают уровень холестерина и нормализуют артериальное давление, антиоксиданты (фенольная кислота и селен) регулируют уровень холестерина и помогают работе иммунной системы, а также выводят из организма свободные радикалы. Помимо этого, в гречке много цинка, меди, марганца, фолиевой кислоты, витаминов B1, B2 и РР.

Гречка содержит все восемь незаменимых аминокислот (триптофан, лизин, метионин, валин, треонин, лейцин, изолейцин, фенилаланин), причём в большом количестве. Среди растительных продуктов больше только в сое и бобовых, зато из гречки они лучше усваиваются.
Гречка благотворительно влияет на работу пищеварительной системы – в ней много клетчатки, которая улучшает пищеварение, секреторную функцию печени и поджелудочной железы. Кроме того, за счёт высокого содержания белка и небольшой калорийности гречка полезна при диете – она надолго дарит ощущение сытости, и вам дольше не хочется есть.

Фото: istockphoto.com

Из-за низкого гликемического индекса гречка полезна людям, страдающим сахарным диабетом. Большое количество клетчатки, которая замедляет всасывание углеводов в кишечнике, вызывает резкого скачка глюкозы в крови. Учёные из университета Манитобы в Канаде выяснили, что при сахарном диабете второго типа гречка способна даже снижать уровень сахара – на 12-19% — через полтора-два часа после приёма пищи.

Кроме того, гречка – незаменимый продукт для людей, страдающих целиакией, или непереносимостью глютена. Да и вообще единственное противопоказание для этой крупы – индивидуальная непереносимость продукта. Хотя, конечно, есть одну гречку – занятие сомнительное. Во всём важна умеренность, и если питаться только этим продуктом, могут возникнуть запоры, головные боли и прочие неприятные последствия.

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Гречка и долголетие

Гречка способствует выработке организмом собственных белков (за что её ценят вегетарианцы), а новое исследование учёных из Сибирского федерального университета показало, что в число этих белков входит и белок долголетия (сиртуин 1), который защищает клетки организма от старения и способствует повышению продолжительности жизни, а также повышает стрессоустойчивость.

«Результаты исследования показали, что диета, включающая гречневую крупу, имеет так называемый эффект ограничения калорийности, поскольку в этом зерне содержится много неперевариваемой клетчатки. При добавлении в рацион гречки увеличивается производство сиртуина 1», — цитирует «Российская газета» автора исследования Шубра Панде.

Учёные предполагают, что выработке сиртуина 1 может способствовать и другая растительная пища. Но в случае с гречкой это уже доказанный факт.

Фото: istockphoto.com

Как правильно готовить гречку?

Гречка отлично сочетается с любыми продуктами – мясом, курицей, овощами, молочкой. Самый популярный вид гречки – ядрица, то есть цельные обжаренные или пропаренные зёрна. Бывает в продаже и зелёная, то есть необработанная гречка, она считается самой полезной, потому что в ней сохраняется больше питательных веществ.

Как и с большинством продуктов, часть полезных элементов при варке теряется, поэтому гречку лучше предварительно замачивать, а затем отваривать в течение 5-10 минут.

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Зелёную гречку можно проращивать – такой способ приготовления позволяет не только сохранить, но и преумножить содержание полезных веществ. Пророщенную гречку можно есть как закуску или добавлять в салаты. Также полезно настаивать зелёную гречку на воде, кефире или йогурте.

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