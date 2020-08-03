Как обмануть голод? 5 простых, но действенных способов

Чуть ли не каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с невыносимым чувством голода, когда есть прямо сейчас ну вот никак нельзя. Как минимум такое случается после похода к стоматологу или перед посещением кабинета для взятия крови. А иногда голодовка – вынужденная мера для того, чтобы сбросить вес. И хотя мы такие зверские способы похудения не приветствуем, рассказываем, как притупить ощущение ноющего желудка и расслабиться ещё на несколько часов.

1. Выпейте воды

Часто организм путает голод с жаждой. Если пить чистую воду уже невозможно, добавьте в неё лимон, мяту, лайм. Кроме того, можно выпить чай. Калорий в нём немного, а желудок успокоить точно получится.

Для проведения эксперимента учёные отобрали 50 женщин с избыточным весом и попросили их выпивать по 500 мл (два стакана) воды три раза в день. Питались они при этом как обычно.



Спустя восемь недель девушки заметили, что у них снизился аппетит. Они стали потреблять меньше калорий и теряли лишние килограммы. В среднем потеря веса за этот период составила примерно 1,5 килограмма.

2. Займитесь спортом

Во-первых, научно доказано, что после физических нагрузок аппетит снижается. А во-вторых, даже небольшая зарядка отвлечёт вас от мыслей о заветном кусочке пирожного. Однако важно не переусердствовать с нагрузкой, иначе это может повлечь за собой ровно противоположный эффект.

3. Выспитесь

Мы уже не раз рассказывали, что сон напрямую связан с нашим аппетитом. Качественный и здоровый отдых позволяет не только не переедать, но и улучшить обмен веществ, снизить аппетит и запустить все необходимые для восстановления процессы в организме. Так что не пренебрегайте возможностью выспаться, как только в распорядке дня появляется пара свободных часов.

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4. Примите ванну

Зачастую мы испытываем чувство голода только из-за большого количества проблем, которые необходимо «заесть». Горячая ванна расслабит, успокоит нервы и, следовательно, снизит «стрессовый» аппетит. А ещё, согласно исследованиям, такие процедуры помогут сжечь около 140 калорий в час, что больше, к примеру, чем если вы всё это время будете гулять быстрым шагом.

5. Пожуйте жвачку

Профессор университета Род-Айленд Кэтлин Мелансон провела исследование, в котором обнаружила, что жевательная резинка может помочь снизить потребление калорий и увеличить расход энергии. Конечно, если она без сахара. Правда, есть и другие исследования, которые говорят о том, что жвачка никак не влияет на аппетит. Но попробовать-то стоит!