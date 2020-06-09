Похудение без усилий. Сон без одежды запускает жиросжигание

Международное исследование Национального фонда сна США утверждает, что каждый третий взрослый человек на земле спит голышом. Кроме того, учёные уверены, что это один из лучших пассивных методов похудения. Вы удивитесь, но сон без одежды естественным образом запускает в организме процесс жиросжигания.

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Чем полезен сон без одежды?

Сперва можно подумать, что наличие или отсутствие пижамы мало чем может повлиять на наш организм. Здесь разве что дело удобства каждого человека. Но, как оказалось, сон без одежды положительно сказывается на фигуре и состоянии здоровья. Рассказываем, как именно он это делает.

Фото: istockphoto.com

Поддерживает оптимальную температуру тела

Сон без одежды помогает организму держать идеальную температуру тела. Чем прохладнее, тем лучше спится. А тёплые пижамы как раз могут нарушить естественную терморегуляцию и даже вызвать кожные проблемы. Чем больше кожа дышит, тем реже люди сталкиваются с раздражениями и экземами.

Такой сон полезен и для нормального кровоснабжения. Кровь должна свободно циркулировать по всему организму. Тесная пижама же может пережать какие-то участки, там самым препятствуя свободной циркуляции крови.

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Улучшает метаболизм

Казалось, что похудеть во сне нереально. Но сон голышом положительно влияет на процессы метаболизма. Без одежды человек тратит больше энергии на обогрев тела, а во время ночного отдыха этот процесс становится ещё активнее. Начинает ускоряться обмен веществ, из-за чего белый жир замещается бурым — это полезный тип жира, который и способствует сжиганию калорий. Исследователи подсчитали, что во время эксперимента добровольцы похудели, ускорив свой метаболизм на 10%.

Фото: istockphoto.com

Снижает стресс

Ещё один важный фактор – во время сна наш организм работает над тем, чтобы снизить гормон стресса. Из-за этого люди в основном и просыпаются полные энергии и сил. Есть мнение, что те, кто спит в пижаме, попросту не позволяют организму полностью расслабиться. Именно поэтому им и не удаётся снизить уровень стресса. А весь следующий день приходится «заедать» этот самый стресс, который мог спокойно уйти во сне.

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Хоть сон без одежды и полезен, не стоит скидывать всю ответственность за похудение на ночной отдых. Ведь все мы знаем, что достичь видимого результата можно только с помощью комплексного подхода, который включает в себя отлаженный режим дня, здоровый образ жизни, регулярные тренировки и правильное питание.