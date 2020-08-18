Избавиться от лишнего веса можно и без дополнительных усилий, но важно знать несколько правил.

Ступенька за ступенькой: как правильно подниматься по лестнице, чтобы похудеть?

Физическая нагрузка необходима каждому. Более того, многие мечтают похудеть и иметь подтянутое тело, но постоянно откладывают тренировки. Однако чтобы сбросить лишний вес, необязательно сразу же идти в спортзал или бассейн. Начать можно с малого – правильной ходьбы по лестнице. Ведь она есть практически в каждом доме. Подъёмы по ступенькам помогут сжечь лишние калории, укрепить мышцы и снизить риск инсульта.

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Упражнения на лестнице

Перед началом выполнения упражнений стоит сделать разминку и тщательно разогреть все мышцы и суставы, в особенности коленные. Для новичков продолжительность тренировки должна составлять не более 10-20 минут. Для начала попробуйте подниматься на три этажа, а со временем постепенно увеличивайте количество пролётов.

Если подниматься без остановки тяжело, можно использовать интервальный метод – чередовать 30 секунд подъёма и 30 секунд отдыха.

Фото: istockphoto.com

Также не следует торопиться и бежать по ступенькам. В таком случае велик риск получить травму.

После подъёма на верхний этаж не стоит спускаться обратно на лифте. Во время ходьбы вниз по лестнице также расходуется энергия – так, за час можно сжечь порядка 200-300 ккал.

После двух-трёх месяцев тренировок можно усложнить задачу и использовать утяжелители – например, рюкзак с вещами, бутылки с водой или гантели.

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Как правильно подниматься по лестнице?

Стоит помнить, что вы не просто «прогуливаетесь», а тренируетесь. Поэтому следует соблюдать некоторые правила.

Обязательно начинайте тренировку с разминки – так вы разогреете мышцы и сократите риск травм. А в конце не забывайте про заминку – комплекс упражнений на растяжку, спокойный темп поможет успокоиться после активных нагрузок, к тому же, таким образом вы ещё раз проработаете мышцы и «разгоните» скапливающуюся после занятий молочную кислоту.

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Подъёмы должны быть равномерными: избегайте резких остановок и длительных передышек на пролётах.

Идти нужно, как и в обычной жизни, чтобы мышцы получали равномерную нагрузку. При этом корпус держите прямо – не нужно заваливаться на перила.

Дышать лучше через нос, а не через рот. При не стоит отвлекаться на разговоры – как и во время любой тренировки, за дыханием необходимо следить.

Фото: istockphoto.com

Чтобы тренировка была эффективной, не стоит сразу же испытывать пределы своих возможностей – старайтесь держать комфортный темп.

Ограничиваться исключительно подъёмами по лестнице в многоквартирном доме не обязательно. Для тренировок подойдут любые ступеньки – на стадионе, в парке и при желании даже в метро. Хотя для более продвинутых атлетов такие занятия не принесут явно выраженного результата, начинающим они помогут привыкнуть к нагрузкам и станут первой ступенькой на пути к идеальному телу.