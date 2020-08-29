Кино и реальность: как выглядят актёры, сыгравшие известных спортсменов

Некоторые настолько хорошо вжились в роль, что отличить их не смогли даже близкие родственники атлетов.

Истории великих побед и преодолений встречаются не только в кино. Из них состоит весь спорт высоких достижений, но лишь немногие события становятся основой биографической драмы. Мы собрали семь актёров, которые исполнили роли всемирно известных чемпионов в кино. Некоторые из них действительно имеют поразительное сходство с теми, чьи образы они воплотили на экране.

Юный Ди Каприо, Майкл Джордан и Тупак. 7 фильмов о баскетболе, которые надо посмотреть Легендарные картины со звёздами спорта и Голливуда. Есть даже российский фильм!

Кевин де Паула в роли Пеле

Кевин де Паула сыграл легендарного Пеле, не имея никакого актёрского опыта за плечами. И всё же критики были в восторге от того, насколько точно он передал энергетику известного футболиста. В фильме «Пеле: Рождение легенды» показаны детство и юность Эдсона Арантиса ду Насименту, годы, когда он получил знаменитое прозвище, и первый чемпионат мира по футболу в его карьере — Швеция-1958.

Фото: Getty Images/Кадр из фильма

Кстати, самому Пеле однажды тоже доводилось играть футболиста в кино. В картине «Побег к победе» он исполнил роль Луиса Фернандеса, талантливого нападающего команды военнопленных. Действие фильма разворачивается во время Второй мировой войны в немецком лагере, где группа заключённых выходит на выставочный матч против немецких тюремщиков. Других игроков команды пленных также сыграли известные футболисты – Бобби Мур, Освальдо Ордилес, Джон Уорк и Казимеж Дейна.

Чем заняться, пока нет футбола? 12 крутых документальных фильмов и сериалов о любимой игре Ждём ваших рекомендаций в комментариях.

Данила Козловский в роли Валерия Харламова

Съёмочная группа фильма «Легенда № 17» постаралась передать образ хоккеиста Валерия Харламова максимально точно. В кадре даже появляются его личные вещи: настоящая куртка и кулон, созданный по образу и подобию того, что носил спортсмен. Родственники хоккеиста признавали, что актёр Данила Козловский удивительно похож на своего героя.

Фото: РИА Новости/Кадр из фильма

«На роль папы пробовались разные актеры, но Данила Козловский был лучшим. Он заезжал к нам домой, с бабушкой общался. Когда первый раз вошел, она даже расплакалась: ”Боже мой, как вы похожи на Валеру!“», – рассказывала дочь Валерия Харламова Бегонита в одном из интервью.

Кристина Асмус в роли Светланы Хоркиной

Фильм «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» снимался при участии гимнастки Светланы Хоркиной. Она вместе с продюсером подбирала главную актрису и помогала ей вжиться в роль. В детстве Кристине Асмус тоже занималась спортивной гимнастикой, поэтому на площадке сама выполняла некоторые акробатические элементы.

Фото: РИА Новости/Кадр из фильма

Однако Олимпийские программы Хоркиной в кадре всё же воссоздавали профессиональные спортсменки. Среди них, например, чемпионка Европы на брусьях Дарья Скрыпник.

После съёмок Асмус рассказывала: «Я занималась спортом 10 лет. С тех пор прошло 13, но оказалось, что мышцы помнят. Многое, конечно, приходилось вспоминать, но это было не так трудно. Перед съёмками я три месяца ходила в зал и готовилась. В первый период – до Олимпиады – я выполняла практически все трюки самостоятельно, потому что моей подготовки было достаточно. Но когда дело дошло до Олимпийских игр, конечно, я тут снимаю шляпу перед дублёрами, которые все – действующие спортсменки, сборницы, чемпионки».

Уилл Смит в роли Мохаммеда Али

Когда Уиллу Смиту предложили сыграть главную роль в драме «Али», он отказался. Тогда Мохаммед Али лично позвонил актёру и попросил его присоединиться к работе над картиной. Результат превзошёл все ожидания. До этого съёмки фильма откладывали 10 лет, сценарий не раз переписывали, а режиссёры сменяли друг друга один за другим. Но в 2001 году проект под руководством Майкла Манна всё же удалось завершить.

Фото: Getty Images/Кадр из фильма

Чтобы соответствовать внешнему облику знаменитого боксёра, Уиллу Смиту пришлось набрать более 15 килограммов мышечной массы меньше чем за четыре месяца. Он полностью изменил свой образ жизни: каждое утро бегал по 8 километров, целыми днями занимался в спортзале и ежедневно по три часа боксировал на ринге.

После съёмок фильма между легендарным спортсменом и актёром завязались тёплые отношения. И когда в 2016 году Мохаммед Али скончался, Уилл Смит был одним из тех, кто нёс его гроб на похоронах.

Накачались ради роли. 7 актёров, которые усердно тренировались перед съемками Кому из звёзд кино идеальный торс на экране стоил многочасовых тренировок.

Иван Колесников в роли Александра Белова

Александр Белов – легенда советского баскетбола, олимпийский чемпион 1972 года. Сегодня многим стал известен после выхода фильма «Движение вверх», хотя судьба Белова в нём показана не вполне точно. А вот внешний облик спортсмена съёмочной группе удалось передать очень хорошо. Воплотить образ на экране сумел Иван Колесников.

Фото: РИА Новости/Кадр из фильма

Актёр старался добиться максимального сходства: прорабатывал движения баскетболиста по площадке, учился делать правильные броски, отрабатывал технику. Каждый раз перед началом съёмочного процесса актёры специально тренировались.

Марго Робби в роли Тони Хардинг

Тоня Хардинг – вице-чемпионка мира по одиночному фигурному катанию и участница двух Олимпиад. Первая в истории США женщина, сумевшая исполнить сложнейший прыжок – аксель в 3,5 оборота. В 1994 году она оказалась замешана в одном из самых известных скандалов в мире спорта. Её бывший муж Тони Джефф Гиллоули и телохранитель Шон Экардт организовали покушение на главную соперницу Тони по национальной сборной – Нэнси Керриган. Хардинг проходила по этому делу как соучастница. Эти события и показаны в фильме «Тоня против всех».

Фото: Getty Images/Кадр из фильма

Чтобы добиться наибольшего сходства с героиней, исполнительница главной роли Марго Робби по несколько часов в день занималась на катке вместе с самой Хардинг. В деталях были продуманы даже образы дублёрш. Черты лица актрисы скопировали и с помощью специальной графической программы наложили на лица спортсменок, которые вместо неё исполняли многооборотные прыжки.

Кстати, освоить Робби пришлось не только фигурное катание. После того как Хардинг оставила лёд, в начале 2000-х она занималась профессиональным боксом. Так что на съёмках актрисе довелось поработать ещё и на ринге.

Александр Фокин в роли Льва Яшина

Спортивная драма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» вышла на экраны в конце ноября 2019 года. Роль легендарного голкипера досталась Александру Фокину. Для него эта работа стала дебютной в кино.

Фото: РИА Новости/Кадр из фильма

Сыграть Яшина – задача не из простых, тем более что Александр Фокин до этого никогда не стоял на воротах. Однако он постарался в точности скопировать движения, мимику и интонации известного футболиста. Вжиться в роль актёру помогал внук Льва Яшина, Василий Фролов, который принимал участие в съёмках. Своим героем Фокин был просто восхищён.

«Таких вратарей в мире больше нет. Поэтому куда интереснее рассказать и показать Льва Ивановича в жизни. Это человечище с таким характером, силой воли, огромным желанием работать. Он был сильным, крепким, но где-то немного ранимым. Мне очень импонировала эта роль. Посмотреть его глазами на то что было в его жизни. Очень ценный опыт», – признавался Александр в интервью.

10 лучших фильмов о спорте всех времён Сохраните себе, чтобы не забыть посмотреть.

Если вы ещё не смотрели фильмы из этой подборки, обязательно освободите для них пару часов на выходных и оцените сами, насколько хорошо актёрам удалось воплотить на экране образы легенд мирового спорта.