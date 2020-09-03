Сто одёжек: что будет, если тренироваться в нескольких слоях спортивной формы

Многие считают, что тренировка с повышенным потоотделением ускоряет процесс похудения. Люди надевают на себя несколько слоёв одежды и в таком виде занимаются спортом. Причём некоторые заявляют, что результат заметен уже после первого занятия. На самом деле это не более чем заблуждение.

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Как работает организм во время тренировки?

Когда человек занимается спортом, организм вырабатывает огромное количество тепла, из-за чего повышается температура тела. Кожные железы начинают работать активнее: выделяется пот, испарение которого приводит к постепенному охлаждению тела.

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После интенсивной тренировки вес действительно уменьшается. Происходит это как раз из-за выведения жидкости из организма. Именно поэтому тренеры советуют тщательно следить за водным балансом и своевременно восполнять его, чтобы не допускать обезвоживания.

Что будет, если увеличить интенсивность потоотделения тёплой одеждой?

Если вы наденете несколько слоёв одежды и начнёте заниматься спортом, это действительно спровоцирует более обильное потоотделение. Но результат такого «похудения» пропадёт сразу же после того, как вы восполните водный баланс.

Фото: istockphoto.com

Никаких специальных процессов сжигания жира тёплая одежда не запускает. Вероятнее всего, вам и вовсе будет некомфортно выполнять привычные упражнения. А значит, эффективность тренировки уменьшится, и для желаемого результата работать придётся, напротив, значительно дольше.

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Опасный способ похудения

Однако неэффективность этого способа похудения ещё не самая большая из его проблем. Перегрев во время тренировки может быть опасен для здоровья.

Фото: istockphoto.com

Специалисты рекомендуют выбирать для активных занятий «дышащую» одежду. Чрезмерное нагревание может привести к падению кровяного давления, головокружению, обмороку и обострению имеющихся заболеваний. А в группе повышенного риска находятся люди с сердечной недостаточностью, сахарным диабетом и гипертонией.

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Повышенное потоотделение не поможет вам быстрее похудеть, однако может привести к проблемам со здоровьем. Поэтому стоит выбирать комфортную одежду для тренировок, следить за водным балансом и вовремя восполнять его, а также не давать организму перегреться.