Не надо так: 7 вредных советов, которые заставят разлюбить фитнес

Если тренировка для вас – настоящее испытание, возможно, вы делаете что-то не так.

Кому-то это покажется удивительным, но фитнес должен приносить удовольствие. Если вы тащитесь в зал как на каторгу, отрабатываете «наеденное» за день и каждый раз перед тренировкой переступаете через себя, стоит всерьёз задуматься. Возможно, вы, как и многие, следуете вредным советам, сами того не замечая.

Спорт в отпуске: как не забросить тренировки во время отдыха Советы и комплекс упражнений от тренера, которые не дадут растерять форму за пару недель.

Красивая, но нефункциональная форма

Красивая, но неудобная спортивная одежда и обувь – одна из основных причин, по которой вы можете плохо переносить тренировки. Конечно, даже в тренажёрном зале хочется выглядеть привлекательно и не отворачиваться от собственного отражения в зеркале. Но это тот случай, когда комфорт должен стоять на первом месте.

Фото: istockphoto.com

Отказываться от красивых вещей не обязательно, но стоит отдавать предпочтение форме, которая не мешает занятиям. Благо сейчас можно найти компромиссные варианты – комплекты, которые не только радуют глаз, но и не доставляют неудобств.

Силовые без разбора

Силовые тренировки, несмотря на распространённое мнение, нужны не всегда, далеко не всем и уж точно не семь дней в неделю. Если вы только начали заниматься на силовых тренажёрах или с дополнительным весом, не стесняйтесь и обратитесь за советом к тренеру. Он подскажет, какой тип нагрузки подойдёт для вашего уровня подготовки и ваших целей и как наиболее органично включить силовые упражнения в план занятий.

В противном случае вы рискуете ненароком раскачать что-то лишнее, и к тому же, некорректно подобрав нагрузку, ещё и привить отвращение к тренировкам.

Тренировки как наказание

Для некоторых поход в зал становится искуплением за «грехи». Съели запретную булочку, выпили лишнюю чашку кофе или превысили дневной лимит по калориям – сразу в зал, да ещё и на самую убийственную тренировку, чтобы прочувствовать серьёзность ошибки.

Фото: istockphoto.com

Такой подход вряд ли поможет воздержаться от нарушений режима. А вот тренировки вскоре будут ассоциироваться с наказанием и насилием над собой. О какой позитивной мотивации может идти речь?

Если вы решили заняться спортом, нужно понимать, что делаете вы это для себя любимых, а не для других – чтобы стать более здоровыми, подтянуть фигуру и чувствовать себя лучше и увереннее.

С места в карьер

Ещё одна популярная среди начинающих ошибка: в первую же тренировку браться за самое сложное и в буквальном смысле неподъёмное. Наблюдая за тем, как тренируются завсегдатаи зала с внушительными мышцами и стройными фигурами, разумеется, хочется повторять за ними.

Однако всё хорошо в своё время: в первый же день занятий организм просто не способен на такие подвиги. Не все осознают эту простую истину, сразу же расстраиваются и опускают руки: если не получилось сразу, то и никогда не получится. Зачем тогда вообще тренироваться? Такой подход – в корне неверный. Начинайте с малого и двигайтесь к цели постепенно, а не рвитесь с места в карьер.

Больше лучше? Как определиться с весом и числом повторений Тяжёлые или лёгкие гантели, 5 или 25 повторов – всё зависит от ваших целей.

Максимальные нагрузки

Заниматься так, чтобы мышцы горели, а на следующий день было невозможно встать с кровати, – для многих и есть эталон тренировки. Если кардио, то сразу марафон на беговой дорожке, силовые – только с максимальным весом, а главный девиз – всё или ничего. Возможно, некоторое время вы продержитесь на бешеном энтузиазме, но организм всё-таки не железный и с постоянными предельными нагрузками рано или поздно даст сбой. А вернуться в зал после переутомления или срыва будет не так уж легко.

Фото: istockphoto.com

В фитнесе, как и в других занятиях, важен баланс: тренировки и отдых, дни с высокой интенсивностью и восстановительные упражнения. Распределяйте нагрузку равномерно и не испытывайте себя на прочность, тогда походы в зал не будут ассоциироваться с негативными последствиями от переутомления.

Тренды прежде всего

Пилатес, круговые и HIIT-тренировки – фитнес-тренды меняются чуть ли не каждый день. Успевать за ними физически невозможно, однако многие продолжают пытаться. Это снижает эффективность тренировок и не даёт желаемого результата. Вчера вы занимались йогой, сегодня начали программу высокоинтенсивных кардио, а на завтра запланировали силовые – при таком подходе вы каждый раз начинаете с отправной точки и не продвигаетесь вперёд, соответственно, не замечаете развития, разочаровываетесь в спорте как таковом и не хотите тратить время впустую.

Чтобы прийти к цели – будь то похудение, рельефный пресс или хорошая растяжка, нужно определиться с тренировочным планом и следовать ему, не отвлекаясь на мимолётные веяния фитнес-моды. Только так, шаг за шагом, вы сможете достичь желаемого.

Тренд в мире фитнеса. Что такое HIIT тренировки и кому они подходят Узнали мнение профессионального инструктора.

Главное – цифры

Есть не больше 1500 ккал в день, весить не больше 55 кг или жать от груди сотню и ни граммом меньше – такие цели не только сомнительны и не гарантируют видимый результат, но и могут стать психологическим барьером на пути к цели. Цепляться за конкретные цифры – далеко не всегда полезная практика. Некоторым, особенно новичкам, это может только помешать.

Фото: istockphoto.com

Когда вы только начинаете путь к более здоровому и стройному телу, объективно оценить свои возможности и поставить реалистичные задачи непросто. А слепое следование стереотипам – например, что вес девушки не должен превышать «икс» килограммов, – только усугубляет ситуацию. Цифры в подобной ситуации – крайне относительны, и один человек при весе 60 кг будет выглядеть слишком худым, а другой – слишком полным. Внешний вид зависит не только от того, что показывают весы, а потому зацикливаться на них не стоит.