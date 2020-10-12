Японская гимнастика Чиаки Фукуды: 3 простых упражнения для стройной талии

Как добиться такой же фигуры, как у жительниц страны восходящего солнца?

Японские девушки известны своими миниатюрными фигурами. Добиться желаемой стройности им помогают, в том числе, и особые комплексы упражнений. Один из них – специальную гимнастику для тонкой талии – разработала доктор медицинских наук Чиаки Фукуда (Chiaki Fukuda). Она специализируется на реабилитации, состоит в японском обществе восточной медицины и написала несколько книг, посвящённых здоровому образу жизни.

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В чём суть гимнастики Чиаки Фукуды?

Предложенный доктором комплекс состоит из трёх несложных упражнений, которые можно выполнять практически в любом месте и без дополнительного инвентаря, – все они описаны в её книге «Легко и тонко» (яп. らく、やせ。).

Во время занятия наиболее задействованы стабилизаторы кора, а именно косые мышцы пресса и прямая мышца живота. В целом, упражнения направлены на то, чтобы вернуть природный мышечный корсет.

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Упражнение №1

Исходное положение: стоя прямо, ноги на ширине плеч, плечи открыты, пальцы рук соединены перед собой, локти образуют полукруги и параллельны полу, взгляд направлен вперёд.

Фото: istockphoto.com

Находясь в исходном положении, глубоко вдохните. На выдохе медленно поверните корпус вправо – зафиксируйте тело в максимальной точке поворота не меньше чем на пять секунд. Дыхание при этом задерживать не нужно. На вдохе вернитесь в исходное положение, а на следующем выдохе повторите упражнение в другую сторону.

Позвоночник всё время должен оставаться прямым, а нижняя часть тела – неподвижной.

Упражнение №2

Исходное положение: сидя на стуле, спина прямая, руки свободно опущены вдоль тела.

Фото: istockphoto.com

Напрягите мышцы живота в районе пупка. Носком правой ноги слегка касайтесь пола, в это время приподнимите левую ногу и удерживайте её в таком положении около 30 секунд – с помощью напряжённых мышц брюшного пресса. Дышите ровно. Затем вернитесь в исходное положение и повторите упражнение с правой ногой.

Упражнение №3

Исходное положение: сидя на стуле, спина прямая, пальцы рук соединены на уровне груди.

Фото: istockphoto.com

Напрягите мышцы живота и поднимите обе ноги. Ступни должны находится невысоко от пола – такую позицию нужно зафиксировать примерно на 30 секунд. Дыхание задерживать не нужно.

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Чтобы получить наглядный результат, комплекс необходимо выполнять ежедневно, причём не менее 10 раз. Доктор Чиаки Фукуда утверждает, что уже после 10 дней занятий талия может уменьшиться на 5-7 сантиметров. Для большего эффекта рекомендуется также исключить из рациона алкогольные напитки, сладкое и жиры животного происхождения.