Японская гимнастика Чиаки Фукуды: 3 простых упражнения для стройной талии

Японские девушки известны своими миниатюрными фигурами. Добиться желаемой стройности им помогают, в том числе, и особые комплексы упражнений. Один из них – специальную гимнастику для тонкой талии – разработала доктор медицинских наук Чиаки Фукуда (Chiaki Fukuda). Она специализируется на реабилитации, состоит в японском обществе восточной медицины и написала несколько книг, посвящённых здоровому образу жизни.
В чём суть гимнастики Чиаки Фукуды?
Предложенный доктором комплекс состоит из трёх несложных упражнений, которые можно выполнять практически в любом месте и без дополнительного инвентаря, – все они описаны в её книге «Легко и тонко» (яп. らく、やせ。).
Во время занятия наиболее задействованы стабилизаторы кора, а именно косые мышцы пресса и прямая мышца живота. В целом, упражнения направлены на то, чтобы вернуть природный мышечный корсет.
Упражнение №1
Исходное положение: стоя прямо, ноги на ширине плеч, плечи открыты, пальцы рук соединены перед собой, локти образуют полукруги и параллельны полу, взгляд направлен вперёд.
Фото: istockphoto.com
Находясь в исходном положении, глубоко вдохните. На выдохе медленно поверните корпус вправо – зафиксируйте тело в максимальной точке поворота не меньше чем на пять секунд. Дыхание при этом задерживать не нужно. На вдохе вернитесь в исходное положение, а на следующем выдохе повторите упражнение в другую сторону.
Позвоночник всё время должен оставаться прямым, а нижняя часть тела – неподвижной.
Упражнение №2
Исходное положение: сидя на стуле, спина прямая, руки свободно опущены вдоль тела.
Фото: istockphoto.com
Напрягите мышцы живота в районе пупка. Носком правой ноги слегка касайтесь пола, в это время приподнимите левую ногу и удерживайте её в таком положении около 30 секунд – с помощью напряжённых мышц брюшного пресса. Дышите ровно. Затем вернитесь в исходное положение и повторите упражнение с правой ногой.
Упражнение №3
Исходное положение: сидя на стуле, спина прямая, пальцы рук соединены на уровне груди.
Фото: istockphoto.com
Напрягите мышцы живота и поднимите обе ноги. Ступни должны находится невысоко от пола – такую позицию нужно зафиксировать примерно на 30 секунд. Дыхание задерживать не нужно.
Чтобы получить наглядный результат, комплекс необходимо выполнять ежедневно, причём не менее 10 раз. Доктор Чиаки Фукуда утверждает, что уже после 10 дней занятий талия может уменьшиться на 5-7 сантиметров. Для большего эффекта рекомендуется также исключить из рациона алкогольные напитки, сладкое и жиры животного происхождения.