Огуречная диета и куриные грудки: как звёзды K-Pop поддерживают форму

Корейская поп-музыка стала по-настоящему культовой. Поклонники по всему миру восхищаются не только творчеством айдолов, но и их идеальной внешностью. В чём же секрет стройных фигур испонителей K-Pop?

Кола, тофу и 6 часов бега: как звёзды K-Pop сохраняют фигуру Диеты айдолов кажутся странными и даже опасными. Но на них сидят тысячи подростков.

Дасом из SISTAR и огуречная диета

Бывшая солистка SISTAR Дасом рассказала, что сидела на диете, состоящей лишь из одного продукта, чтобы сбросить более 10 кг за три недели. Суперовощем, который помог избавиться от нежеланного веса, стал огурец. Он очень низкокалорийный и состоит в основном из воды. Кроме того, содержит большое количество кальция, который способствует выведению токсинов.

Химчан из B.A.P и детокс-смузи

Химчан из B.A.P решил похудеть и заодно очистить свой организм, используя детокс-сок. Этот способ похудения стал особенно популярным и распространённым в Корее. Во время одного из радиоэфиров певец рассказал, что пил смузи из овощей и фруктов три раза в день на протяжении трёх дней. По его словам, это помогло почувствовать себя по-настоящему здоровым.

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Сольхён из АОА и куриные грудки

Куриные грудки содержат много белка и мало калорий. Диета Сольхён заключалась в том, чтобы съедать 1-2 куриных грудки за один приём пищи вместе с овощами и фруктами или с яичным белком. Также в эфире одного из корейских шоу, посвящённых айдолам, Сольхён рассказала, что пропускает завтраки, заменяя их более сытным обедом.

Эйли и жёсткий дефицит калорий

В один из выходов Эйли на публику её фанаты были очень удивлены тем, как девушка похудела. Затем она рассказала, что всего за месяц сбросила 10 кг. Секрет её диеты заключался в том, что она ела только два раза в день, причём на каждый приём пищи приходилось 100 г белка, две чашки овощей и один фрукт. В общей сложности это составляло около 500 ккал.

Джой из Red Velvet и спорт

Джой рассказывала, что ей было трудно похудеть, особенно когда приходилось соблюдать строгую диету. Зато ей удалось выяснить, что наиболее эффективно работает для её организма. Певица считает, что для поддержания формы ей необходимо заниматься спортом. Поэтому, несмотря на плотный график, Джой всегда находит время для тренировок. Её любимый вид активности – воздушная йога.

Сюзи Бэ из Miss A и интервальное голодание

Раньше Сюзи была довольно пухлой, но позже корейский телеканал признал её самым стройным айдолом. Как ей это удалось?

Участница Miss A рассказала, что придерживалась строгой диеты, когда готовилась к съёмкам дорамы «Безудержно влюблена». Сюзи устраивала интервальное голодание: выделяла время, в которое она могла есть, и чередовала его с периодами голода. От еды девушка отказывалась после шести часов вечера.

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Если вдруг решите использовать один из методов похудения, которыми пользуются корейские звёзды, сначала проконсультируйтесь со специалистом. Некоторые из диет могут принести больше вреда, чем пользы. Порой айдолам нужно привести себя в форму за очень короткое время, поэтому они решаются на экстремальные меры.