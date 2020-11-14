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Как выглядят братья и сёстры знаменитых спортсменов? Месси, Макгрегор, Пуарэ

Как выглядят братья и сёстры знаменитых спортсмено
Александра Михайлова
А вы не родственники? Угадываем братьев и сестёр известных спортсменов
Не все из них так уж похожи на своих знаменитых родных.
Lifestyle / Тренды 0

На многих матчах и соревнованиях нередко показывают родных, которые пришли поболеть за своих спортсменов. Как правило, это самые близкие: родители, братья и сёстры.

А иногда бывает так, что младшие идут по стопам старших, и в спорте они оказываются вместе. В пример можно привести Яя и Коло Туре, Джо и Эшли Коулов, братьев Миранчуков, Березуцких, братьев Доннарума, Йоханнеса и Тарьея Бё.

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При этом взаимоотношения у братьев и сестёр могут быть очень разными. Одни обожают и поддерживают друг друга на всех матчах, а другие, напротив, соперничают и соревнуются между собой. «На льду – он мне не брат», – сказал хоккеист Александр Радулов на одном из матчей, в котором сражался против своего брата Игоря.

«Чемпионат» собрал фотографии братьев и сестёр самых известных спортсменов. Кто-то из них ведёт публичную жизнь, а кто-то предпочёл остаться в тени. Давайте посмотрим на них, включим дедукцию и попробуем угадать, кто есть кто.

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