Добиться стройности в проблемных местах можно и без специальных тренажёров и инвентаря.

Ноги как у Кендалл: упражнение с приседанием для красивых бёдер

Красивые и стройные ноги – мечта любой девушки. Но воплотить её в жизнь не так просто. У многих самыми проблемными зонами являются именно ягодицы и бёдра. Если во время тренировок не уделять им должного внимания, могут появиться лишние жировые отложения и целлюлит, а кожа станет дряблой.

Быстрее всего тонус теряют мышцы внутренней стороны бедра, а о них точно забывать не следует. Существует много упражнений специально для этой группы – с эластичными лентами, гимнастическими мячами. Однако есть и более простой, но не менее эффективный способ держать ноги в тонусе – особые приседания плие. Рассказываем, как привести бёдра в порядок после карантина без спортивного инвентаря, не выходя из дома.

Фото: istockphoto.com

Из Франции с любовью: что такое плие

Само слово «плие» пришло в русский язык из французского – «plié» – и переводится как «сгибание». Этот балетный термин обозначает сгибание одной или обеих ног, а также приседание, и является одним из базовых элементов классической хореографии. В балете плие необходимо для выполнения других танцевальных движений – многие прыжки и вращения начинаются или заканчиваются этим элементом.

Плие помогает сделать суставочно-связочный аппарат более эластичным, развивает подвижность в тазобедренном и коленном суставах, повышает прыгучесть за счёт растягивания ахиллесова сухожилия, а также позволяет развить мышцы внутренней поверхности бедра.

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В классическом танце существует несколько разновидностей плие: они отличаются положением ног (позициями) и глубиной приседа. Однако в фитнесе, как правило, за основу берётся так называемое гранд-плие – глубокое приседание с широко расставленными ногами. Как раз этим упражнение и отличается от классических приседаний.

Фото: istockphoto.com

Как правильно выполнять плие

Исходное положение для плие – прямой корпус, ноги стоят на максимальной ширине, ступни развёрнуты носками наружу. Руки можно расположить на уровне груди или поставить на талию.

Из этого положения нужно медленно опустить таз на вдохе, пока линия бедёр не станет параллельна полу. В этом положении задержаться на несколько секунд – продолжительность «задержки» индивидуальна и зависит от физической подготовки. На выдохе вернуться в исходное положение и повторить приседание.

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При выполнении упражнения важно следить за спиной – она должна оставаться прямой, заваливаться ни вперёд, ни назад нельзя. Также следует особое внимание уделять коленям. Они не должны выходить за носочек ступни. Во время плие плечи не округляются, остаются прямыми, а грудная клетка расправлена.

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Плие, как и другие приседания, наиболее эффективно, если выполнять его подходами. В свою очередь, количество повторений в каждом из них следует регулировать в соответствии с физической подготовкой. При желании упражнение можно сделать более сложным, взяв в руки гантели для утяжеления, используя эластичную ленту или, к примеру, добавив махи ногами после каждого приседания.