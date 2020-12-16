Дерби двух столиц, лыжный марафон и выставка о советском спорте: чем заняться в декабре?

Год подходит к концу, но предновогодняя суета не единственное событие месяца. Проводить 2020-й можно и нужно, не сбавляя темп. Сделайте последний рывок и пробегите трейл или лыжный марафон. А если вам не по душе холодная погода, оставайтесь дома и посетите онлайн-выставку о российском спорте XX века или отправляйтесь в парк на занятия по шахматам.
Хоккейное дерби столиц
Когда: 26 декабря.
Где: «ВТБ Арена», г. Москва.
Для любителей отечественного хоккея этот год завершится зрелищным матчем между «Динамо» и СКА. Команды столиц встретятся на ледовой арене в Москве. В прошлый раз москвичи вырвали победу в третьем периоде. Как завершится противостояние в одной из последних игр этого года?
Купить билеты можно в кассах стадиона и на официальных сайтах клубов. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию.
Поморский лыжный марафон
Когда: 26 декабря.
Где: г. Архангельск.
Дистанции: 25 км / 50 км.
В этом году состоится юбилейный, 10-й лыжный марафон в Поморье. На выбор участникам предлагаются два маршрута: полумарафон и марафон. При этом время прохождения марафонской дистанции ограничено – 4 часа 20 минут. Участвовать могут мужчины от 17 лет и женщины от 19 лет.
Необходимо предъявить медицинскую справку и пройти платную регистрацию. Подробнее на сайте.
Шахматный клуб в Измайловском парке
Когда: до 26 декабря.
Где: г. Москва
В Измайловском парке открыты бесплатные занятия шахматно-шашечного клуба. Участвовать могут как дети, так и взрослые. Сессии проходят в павильоне «Арт-парк» с 11:00 до 13:00 по вторникам и четвергам, с 14:00 до 16:00 по средам и с 16:00 до 17:00 по субботам.
Подробности на сайте.
Dab Vertical Winter Night
Когда: 26 декабря.
Где: г. Москва.
Дистанции: 1 км / 5 км / 10 км.
За несколько дней до Нового года в столице пройдёт предновогодний ночной трейл-марафон. Забег пройдёт на базе горнолыжного центра. Участникам предстоит преодолеть вертикальные 100 м и 200 м на маршрутах в 5 км и 10 км соответственно. Поучаствовать могут и юные бегуны: для детей организуют короткую дистанцию в 1 км. Также можно пройти дистанцию в формате эстафеты. А после забега всех ждёт вечеринка с диджеем.
Для участия необходимы медицинская справка и предварительная платная регистрация. Подробнее можно узнать на сайте.
Соревнования по фигурному катанию «Новогодняя сказка»
Когда: 29-30 декабря.
Где: г. Москва.
Накануне праздника в спортивном компексе «Вершина» состоятся соревнования для юных фигуристов. Девочки и мальчики будут состязаться в одиночном катании по разрядам. Участвовать могут ученики спортивных школ и частных клубов и одиночные участники по личной заявке.
Необходимо предъявить медицинскую справку, зарегистрироваться и оплатить стартовый взнос. Подробности на сайте.
Онлайн-проект «Физкультура» в галерее «Здесь на Таганке»
Когда: 19 декабря.
Где: онлайн.
Выставочная галерея «Здесь на Таганке» организует онлайн-выставку. На ней будут представлены архивные фотографии спортивных обществ и клубов Санкт-Петербурга 1900-1980-х годов и современные кадры профессиональных спортсменов и физкультурников, снятых Валерием Кацубой. Также в рамках проекта фотограф расскажет об истории физкультуры в России и Советском Союзе в XX веке.
Прямая трансляция мероприятия начнётся в 15:00 на YouTube-канале галереи.
Пробег «Здравствуй, Новый год!»
Когда: 27 декабря.
Где: г. Гатчина, Ленинградская обл.
Дистанции: 5 км / 10 км / 30 км.
Для любителей бега в Ленинградской области организуют предновогодний пробег. На выбор предлагается несколько дистанций, чтобы каждый мог выбрать наиболее комфортную для себя. Каждый финиширующий будет награждён памятной медалью, а победители и призёры получат ещё и приз.
Чтобы принять участие, понадобятся медицинская справка и предварительная платная регистрация. Подробнее можно узнать на сайте.