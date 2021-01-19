Едят и не толстеют: 7 неочевидных привычек людей с хорошей фигурой

Чтобы поддерживать форму, необязательно садиться на строгие диеты. Но без некоторых правил всё же не обойтись.

Человека формируют его привычки, и одной лишь генетической предрасположенности к стройности недостаточно. На деле мало кому удаётся сохранить хорошую фигуру, не соблюдая никаких правил. Даже неочевидные привычки позволяют поддерживать тонус. Если хотите похудеть или закрепить уже достигнутый результат, помогут эти несколько простых привычек.

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Пить больше воды

Вода очищает организм от шлаков и выводит токсины, ускоряет обменные процессы и улучшает пищеварение. Взрослому человеку в среднем требуется 2,5-3 литра воды, но многие выпивают в разы меньше. Важно понимать, что необходимое количество жидкости нельзя заменять кофе, чаем или супом. Для поддержания водно-солевого баланса нужна именно вода.

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Если вы не привыкли к таким объёмам воды, не стоит насильно «вливать» в себя по два литра со следующего дня. Увеличивайте количество постепенно до комфортной вам нормы. Со временем пить много воды войдёт в привычку, что, в свою очередь, благотворно скажется на фигуре.

Больше ходить пешком

Стройные люди, как правило, любят ходить пешком. Вместо того, чтобы поехать в магазин на машине, они включат в наушниках любимый плейлист или новый выпуск подкаста и совершат небольшую приятную прогулку. Ходьба – это простой способ тратить калории в течение дня. Попробуйте ставить машину чуть дальше, чем обычно, или выходить на одну-две остановки раньше – это не так сложно, как кажется, но точно пойдёт вам на пользу.

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Плотно завтракать

Завтрак – самый важный приём пищи за день. Пока вы спите, обмен веществ замедляется, но плотная и полезная трапеза поможет его разогнать. Также сытный завтрак предотвращает чувство сильного голода во время обеденного перерыва, а ведь именно в это время многие чаще всего срываются на фастфуд и другую вредную пищу.

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Необходимо помнить, что завтрак должен быть полезным. Варёные яйца, каша, фрукты – отличные варианты для начала продуктивного дня. И никаких конфет с печеньем!

Регулярно взвешиваться

Без взвешивания можно и не заметить, как к привычному весу прибавилась пара лишних кило. В этом вопросе необходим контроль. Если вы заметите незначительное увеличение веса, вернуться в прежнее состояние не так сложно, как бороться с десятком лишних килограммов.

Но не стоит доводить взвешивание до фанатизма. Достаточно пользоваться весами пару раз в неделю.

Есть, только когда хочется

Перекусить с друзьями за компанию, съесть ведёрко попкорна под кино, заесть грусть – вот, что ведёт к лишнему весу. Если вы мечтаете о хорошей фигуре, необходимо помнить, что есть надо только тогда, когда ощущается чувство голода. Только в таком случае приёмы пищи удовлетворяют потребности организма.

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Вот несложный способ отличить голод от желания побаловать себя: если вы не отказались бы от тарелки борща или каши, это голод. А вот если мечтаете о кусочке торта или шоколадке – лишь капризы организма или желание пожевать что-нибудь от скуки.

Иногда баловать себя

Сладости и фастфуд действительно лучше не есть – это вредно для организма. Однако не стоит ограничивать себя слишком уж строго. Иногда кусочек шоколадки необходим для поднятия настроения. Представьте, что ваше тело – это ваш ребёнок. Баловать его часто нельзя, но и постоянно всё запрещать тоже.

Чрезмерные ограничения неизбежно ведут к срывам. А ведь никакой трагедии не случится, если вы иногда будете потакать своим капризам.

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Вовремя остановливаться

Стройные люди перестают есть, когда приходит чувство насыщения. Они не едят безостановочно на застольях и праздниках, потому что всё слишком вкусное и хочется всего и побольше.

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Чтобы не пропустить момент, когда вы наелись, не стоит торопиться. Ешьте медленно, не спешите безостановочно поглощать блюда одно за другим – тогда и не упустите чувство насыщения.