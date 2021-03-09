Наволочки и полотенца из этого материала – роскошь или необходимость?

Мягкие и шелковистые? Как шёлк влияет на состояние волос и кожи

Считается, что если спать на шёлковой подушке и использовать шёлковое полотенце, улучшится состояние кожи и волос. Так ли это на самом деле? Какими полезными свойствами обладает шёлк и действительно ли он так полезен, разбираемся вместе с дерматологом Марией Васильевой.

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Действительно ли шёлк улучшает состояние волос?

Благодаря скользящей и струящейся структуре, шёлк имеет сразу несколько преимуществ перед другими тканями.

Препятствует спутыванию. Тем, у кого жёсткие или кудрявые волосы, стоит выбирать шёлковую наволочку для сна. А на улице будут особенно актуальны шёлковые платки и косынки. Они помогут не только сохранить причёску, но и защитить её от дождя и ветра.

Фото: istockphoto.com

Решает проблему статики волос. Проблема сухости волос в целом актуальна в течение всего года, но зимой они особенно часто электризуются, с чем также поможет справиться шёлковая ткань. Для тех, кто не любит или не считает необходимым носить шапки зимой, отличной альтернативой станет повязка из шёлка. Она не только не путает волосы, но и держит тепло, так как обладает отличной терморегуляцией. По этой причине летом такая косынка тоже будет кстати и защитит от перегрева.

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Как шёлк влияет на кожу?

Шёлк, в отличие от хлопка или льна, не впитывает влагу. Благодаря этому на материале не скапливаются бактерии и грязь, которые попадают на ткань с потом, частичками кожи и остатками косметических средств. Поэтому шёлк препятствует появлению высыпаний и загрязнению кожи.

Фото: istockphoto.com

Кроме того, попробовать шёлковые наволочки стоит тем, кто часто просыпается с ощущением сухости на лице. Плотно сплетённые волокна помогают удерживать влагу близко к коже.

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Есть ли у шёлка антибактериальный эффект?

В состав натурального шёлка входит медь. Это и обеспечивает его противомикробные, противовирусные и антибактериальные свойства. Благодаря воздухопроницаемости и водоотталкивающей поверхности, ткань отлично подойдёт, чтобы делать маски для защиты органов дыхания. Более того, шёлк гипоаллергенен.