Как изменится тело, если прыгать на скакалке каждый день по 10 минут

В детстве многие прыгали на скакалке во время игр во дворе. Но не каждый задумывался о том, насколько это полезно для организма. Ведь изначально скакалка предназначалась не для детских забав. С её помощью можно укрепить здоровье, избавиться от лишнего веса и улучшить рельеф тела. Создатель канала Active Life на YouTube, блогер Александр Савченко на личном опыте проверил, как самые обычные прыжки на скакалке могут изменить внешний вид за месяц регулярных тренировок.

Что будет с вашей спиной, если висеть на турнике каждый день Разбираемся вместе с тренером, действительно ли это упражнение так полезно, как о нём говорят.

Как проходил эксперимент?

На протяжении 30 дней молодой человек начинал каждое утро с 10 минут прыжков на скакалке. Он хотел посмотреть, как изменятся его внешние параметры, если он будет регулярно выполнять это упражнение, но не будет придерживаться диеты. Хотя он ведёт здоровый образ жизни, первые несколько мини-тренировок дались ему нелегко. Поэтому он рекомендует начинать с двух подходов по пять минут.

Фото: istockphoto.com

Какая польза от прыжков?

Среди положительных эффектов блогер отмечал следующее:

увеличение выносливости;

полезная нагрузка на сердечно-сосудистую систему (нормализуется артериальное давление и ритм дыхания);

потеря лишнего веса из-за траты большого количества калорий (около 900 ккал за один час тренировки);

улучшение координации;

повышение работоспособности органов дыхания.

Фото: istockphoto.com

Но не стоит забывать, что чрезмерные нагрузки на сердечно-сосудистую систему вредят ей. Людям, у которых есть проблемы с сосудами, сердцем, а также голеностопом и коленными связками, не рекомендуется прибегать к таким тренировкам. Это может причинить вред и усугубить состояние старых ран и заболеваний. Не стоит сразу пытаться выполнять упражнение в быстром темпе – увеличивайте его постепенно от одной тренировки к другой.

Скакалка для тонуса: универсальный тренажёр, знакомый с детства Тренировка включает в работу мышцы, которые не задействуются в других упражнениях.

Какие мышцы задействованы при прыжках на скакалке?

Основная нагрузка идёт на икроножные мышцы (около 70% от всей нагрузки), квадрицепсы и бицепсы бедра, также задействуются ягодицы, предплечья.

За 30 дней регулярных тренировок блогеру удалось избавиться от трёх сантиметров в талии и 1,5 кг веса. И это при том, что парень не испытывал проблем с избыточной массой и не придерживался особого плана питания. Вероятно, лишние килограммы «уходили» бы охотнее, а корректировка рациона тоже усилила бы эффект. Ведь всё хорошо в комплексе.