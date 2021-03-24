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Как избавиться от растяжек после похудения или предотвратить их появление

Как избежать растяжек после похудения?
Сергей Сергеев
Без единого следа: как избежать растяжек после похудения
И что делать, если они уже появились.
Lifestyle / Здоровье 0
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Растяжки, или стрии, напрямую не влияют на здоровье человека, но могут вызывать значительный психологический дискомфорт, что снижает качество жизни. Нередко возникает вопрос: а можно ли от них избавиться? На самом деле это то же самое, что спросить: можно ли избавиться от шрамов? Ведь растяжки — это не что иное, как разрушение соединительной ткани из-за повреждения коллагена и эластина. Только повреждающие факторы разные.

Фото: istockphoto.com

Сегодня не существует метода лечения, позволяющего полностью убрать растяжки. Однако есть методы, которые могут сделать их практически незаметными. И чем раньше вы начнёте эти процедуры, тем эффективнее они будут, так как стрии имеют эволюционное развитие: от красных до белых. Лечение последних крайне неэффективно.

Вместе с Сергеем Сергеевым, врачом-диетологом, членом национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, преподавателем школы подготовки тренерского состава VP Fitness, экспертом Международного фестиваля ЗОЖ и спорта SN PRO EXPO FORUM разбираемся, что действительно может сделать растяжки менее заметными.

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Что может помочь в борьбе с растяжками?

Исследования показывают благоприятное влияние массажа, особенно вакуумного. Кроме того, видимому эстетическому улучшению способствует мезотерапевтическое лечение.

Мезотерапия — методика, при которой лекарство в микроскопических дозах вводится под кожу на небольшую глубину с помощью тонких коротких игл. Это позволяет ему активно воздействовать там, где не действуют ингредиенты обычных косметических средств.

Фото: istockphoto.com

Химические пилинги также доказали свою результативность. А наиболее выраженный косметический эффект наблюдается при применении лазерных методик.

Какие средства неэффективны против растяжек?

Использование специальных кремов, лосьонов, скрабов и мазей, конечно, может улучшить состояние кожи. Но увы, исследования не обнаружили статистически значимых доказательств в поддержку их применения для лечения и профилактики растяжек.

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Почему появляются растяжки?

Большинство методов борьбы с растяжками сложные, длительные и дорогостоящие. Гораздо выгоднее проводить профилактику их появления. Чтобы понять, как это делать, разберём основные факторы, ведущие к формированию стрий, а именно:

  • механическое растяжение кожи;
  • гормональные изменения;
  • генетическую предрасположенность к нарушению структуры кожных покровов.

Фото: istockphoto.com

Чем больше у вас этих факторов, тем выше шанс появления растяжек. А значит, тем тщательнее вы должны следить за резким набором веса или похудением. Причём вес не обязательно увеличивается за счёт жировой ткани. Так, риск появления растяжек у бодибилдеров, применяющих стероидные гормоны и быстро набирающих мышечную массу, намного выше, чем у человека, «далёкого» от спорта и злоупотребляющего нездоровой пищей.

А если у нашего бодибилдера генетически более «короткие», то есть чувствительные к андрогенам (стероидным гормонам) рецепторы и склонность к нарушению синтеза коллагена и эластина? Растяжек ему не избежать, если он заранее не продумает правильный план фармацевтической поддержки и питания и будет стремиться быстрее «подрасти».

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Как питание влияет на появление растяжек?

Если у вас имеются генетические проблемы с соединительной тканью, стоит позаботиться о достаточном количестве в рационе «строительного материала» для её нормального синтеза, то есть о белке. Особенно это касается белка, богатого коллагенобразующими аминокислотами. А это далеко не творог и куриные грудки, которые чаще всего используют при похудении или при том же наборе мышечной массы. Я называю такие белки «рафинированными»: в них дефицит коллагенобразующих аминокислот (лизина, пролина, аргинина, метионина и его производных). Последние содержатся в жилах, хрящиках, коже, крепких костных бульонах — во всём том, что у многих почему-то не считается правильным питанием.

Фото: istockphoto.com

Также надо обеспечивать себя макро- и микроколлагеноспецифическими биоэлементами (кремний, селен, калий, кальций, медь, марганец, магний, железо) и кофакторами синтеза коллагена (витамины Д, С, Е, группы В). Все они принимают активное участие в синтезе и созревании коллагена. Эти вещества особенно важны, учитывая, что в последнее время всё чаще встречается дефицит железа даже при нормальных показателях гемоглобина.

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