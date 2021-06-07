Если вы любите приключения, скорее всего, этот текст застанет вас в пути

Дух приключений: что нужно знать о путешествии автостопом?

Автостоп — это вид путешествия на любом попутном транспорте без оплаты, но с разрешения водителя.

Путешествия из точки А в точку Б со случайным попутчиком практиковались людьми с самых древних времён. С развитием транспорта и появлением новых направлений такой стиль путешествий становился всё более актуальным и привлекательным для людей.

В 50-е—60-е годы ХХ века большую роль в развитие культуры внесли хиппи и битники, для них автостоп стал возможностью практически беспрепятственно путешествовать по планете. Они заводили новые знакомства и сохраняли свои деньги для прочих трат.

В СССР автостопом пользовались весьма активно, и он даже поощрялся как комсомолом, так и ГАИ. В 1960 году даже создали Союз автостопщиков.

Фото: istockphoto.com

Не для всех

Такой вид путешествий подходит не всем. Истинные поклонники автостопа считают его целой философией, стилем жизни или видом спорта, где успех зависит от многого: развитый навык общения с незнакомцами, поиск места голосования, правильный подбор одежды, знание иностранных языков и так далее.

Кроме того, значительную роль играют пол и количество автостопщиков: девушкам обычно проще ловить «попутки», чем парням.

Плюсы путешествий автостопом

Путешествия привлекают молодых людей ощущением свободы и духом приключений. Ещё утром на заправке вы не предполагаете, где окажетесь вечером. Это вносит свою ложку экстрима, и поездка становится непредсказуемой.

Вы будете знакомиться и общаться с новыми людьми. Существует негласное правило: водитель не берет с автостопщика денег, но пассажир платит дружелюбной и интересной беседой. Так вы оба убьёте время в дороге, узнаете много нового и заведёте новых друзей.

Лайфхак. В разговорах лучше избегать тем о политике и религии. Так вы избежите лишних конфликтов и сохраните дружелюбный настрой.

Если вы путешествуете на попутках, у вас будет много промежуточных остановок. Вы сможете погулять, зайти в музей или сделать фото на память в красивом месте.

Абсолютно бесплатным автостоп не назовёшь. Как минимум вам нужно будет перекусить. Тем более, никто не застрахован от непредвиденных ситуаций: внезапная ночёвка в хостеле или необходимость купить «one way ticket» на автобус. Правда, эти траты не сравнить со стоимостью классической поездки.

Бронировать отель за полгода не надо, оформлять путёвку или не спать у компьютера в ожидании, когда откроют продажу билетов с 70% скидкой – не надо. Только вы решаете, когда, куда и с кем отправиться в путь.

Фото: istockphoto.com

Гиды и турагентства водят гостей по классическим и «инстаграмным» туристическим местам. У вас же есть возможность посмотреть страну изнутри: познакомиться с локалами, увидеть их быт или прогуляться по узким улочкам городов.

Любой водитель прокладывает свой маршрут так, чтобы быстрее приехать в назначенное место. Он не тормозит специально и не ездит кругами. На попутках можно преодолеть много километров и быстро добраться в нужный город.