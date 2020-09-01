И голова не болит: 3 упражнения из йоги для борьбы с мигренью

Головная боль способна омрачить даже самый приятный день и напрочь выбить из колеи. Первый шаг к избавлению от ужасных ощущений – выявление их причины, ведь во многих случаях устранить проблему можно и без лекарств. Иногда, чтобы забыть о дискомфорте, достаточно вспомнить о физической активности.
Эти четыре упражнения из йоги могут помочь в борьбе с головной болью.
Наклоны головы
Это упражнение поможет снять зажимы в шейном отделе позвоночника и расслабить мышцы шеи – именно проблемы с этой зоной часто становятся причиной сильной головной боли.
Фото: istockphoto.com
Выполняется из положения стоя или сидя. Положите правую руку на макушку и аккуратно потяните голову вправо. Оставайтесь в крайнем положении в течение 15-20 секунд, после чего вернитесь в исходную позицию, а затем повторите в другую сторону. При отсутствии дискомфорта можно делать по 5 наклонов вправо и влево.
Поза счастливого ребёнка
Поза счастливого ребёнка благотворно влияет на состояние спины, снимает напряжение и устраняет зажимы – нередко они могут вызывать головную боль.
Фото: istockphoto.com
Лягте на спину. На выдохе согните колени и подтяните их к груди, не отрывая поясницу от пола. Следите, чтобы шея была расслаблена. Сделайте вдох, а на выдохе обхватите руками стопы. Слегка разведите колени и аккуратно потяните их в сторону подмышек. При этом голени должны быть перпендикулярны полу. Упритесь ногами в руки, создавая сопротивление. Задержитесь в таком положении на 30 секунд. Дышите спокойно, а плечи тяните вниз. На выдохе расслабьтесь, уберите руки со стоп и выпрямите ноги.
Если поначалу обхватить руками стопы не получается, можно использовать ремень или специальную ленту для занятий.
Поза верблюда
Это упражнение хорошо расслабляет позвоночник и плечи. Если головная боль вызвана напряжением в этих зонах, то оно наверняка улучшит ваше самочувствие.
Фото: istockphoto.com
Встаньте на колени, расставьте их на ширине таза. Направьте тыльные стороны стоп вверх. Медленно прогните спину, не сгибая при этом бёдра, – они должны находится под прямым углом к голеням. Положите ладони на пятки и, отталкиваясь от них, раскройте грудную клетку. При этом плечи должны быть развёрнуты во внешнюю сторону, а лопатки – во внутреннюю. Вытяните шею и медленно опустите голову. Задержитесь в таком положении на 30 секунд, после чего поднимите голову, уберите руки с пяток и аккуратно выпрямите спину, вернувшись в исходное положение.
При выполнении упражнения важно сохранять спокойное дыхание и стараться не напрягать живот. Если на начальном этапе вам сложно опустить руки на пятки, то подложите под стопы валик или специальный блок.
В каких случаях йога помогает при головной боли
Как и у любой физической активности, у упражнений из йоги есть противопоказания. Их не рекомендуют беременным, людям с повышенным артериальным давлением, травмами спины и шеи, грыжами.
Кроме того, эти упражнения будут эффективны, только если недомогание вызвано накопившейся усталостью или чрезмерным напряжением в шее, плечах и позвоночнике. Хотя это распространённые причины головной боли, они далеко не единственные.
А полезные и несложные упражнения из йоги следует выполнять для профилактики проблем со здоровьем, в том числе и головной боли.