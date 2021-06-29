Наземные филиалы «ада»: 5 жарких стран мира, которые стоит посетить

Если поедете сюда, захватите с собой парочку цистерн с водой.

Пока ливни спасают москвичей от аномальной жары, расскажем о странах, где точно не отказались бы от небольшой части нахлынувших осадков. Ведь прохлада заглядывает туда настолько редко, что она вполне сошла бы за восьмое чудо света или за самое заветное желание в письме Деду Морозу.

Ямайка

Ямайка Фото: unsplash.com/@seb

Остров расположен в северной части Карибского моря. Он известен своими золотистыми пляжами, зелёными холмами и многочисленными пальмами, под которыми можно спрятаться от назойливой круглогодичной жары.

Климат тропический, влажный. Средняя температура летом составляет около 30°C. Зимой она остаётся практически неизменной, что позволяет забыть о холоде и погреться тёплыми лучами солнца. Благодаря большой влажности жара переносится легче, чем в странах, о которых мы поговорим дальше.

Вьетнам

Вьетнам Фото: unsplash.com/@insolitus

Страна находится в Азии. Температура воздуха летом достигает плюс 33°C. Зимой столбик термометра находится на отметке 20-25°C. По сравнению с влажным летом зима очень сухая.

Интересно, что климат во Вьетнаме можно разделить на три части: на севере – субтропический, на юге – субэкваториальный, а на остальной территории – тропический муссонный. Поэтому каждый сможет найти для себя комфортное место для отпуска.

Кувейт

Кувейт Фото: istockphoto.com

Государство, расположенное на юго-западе Азии, славится своим жарким климатом. Среднегодовая температура воздуха колеблется в районе 35-40°C. Зимой жителям и гостям этой страны обеспечены плюс 20°C, хотя иногда этот показатель может достигать и 30°C. Поэтому здесь вы точно не замёрзнете.

В июне 2019 года в Кувейте зафиксировали наивысшую температуру за всю историю человечества. Столбик термометра поднялся до отметки 63°C, что превзошло рекордный максимум на тот момент. До этого самая высокая температура фиксировалась в калифорнийской Долине Смерти 10 июля 1913 года — 56,7°C.

Ботсвана

Ботсвана Фото: unsplash.com/@bist31

Африка считается самым жарким континентом на Земле. Поэтому обойтись без страны — представителя этого материка просто невозможно. Ботсвана находится в Южной части Африки. Средняя температура летом составляет плюс 40°C, а зимой держится около плюс 25°C.

Большая часть территории – это безводная пустыня Калахари, что сильно влияет на климат. Дожди здесь льют крайне редко, поэтому засуха – обычное дело. В связи с этим Ботсвану даже зовут «страной вечной жажды», а основным цветом национального флага является синий, символизирующий необходимую землям воду.

На гербе государства, кстати, можно увидеть слово Pula. В переводе оно означает «да будет дождь». Поэтому местные зачастую используют эту фразу как девиз или приветствие.

Катар

Катар Фото: unsplash.com/@florianwehde

Бесспорный лидер в борьбе за звание самой жаркой страны в мире — Катар. Страна, окружённая водами Персидского залива, обладает жарким и сухим климатом. Территория государства охвачена пустынями и покрыта песком, поэтому ветер приносит горячий воздух.

Круглый год в Катаре стоит солнечная погода, а средняя температура в сезон отпусков достигает плюс 50°C. В холодное время года она не опускается ниже плюс 25°C.

Примечательно, что в следующем году именно здесь пройдёт чемпионат мира по футболу. Так что болельщикам, которые планируют посетить матчи мундиаля, советуем начать изучать особенности климата этой страны уже сейчас.