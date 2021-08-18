Почему бейсджампинг — это игра со смертью?

Что такое бейсджампинг и чем он опасен? Как изменились спортсмены после прыжков?



Рассказывают российские бейсджамперы.

Говорят, что бейсджампинг — самый опасный вид спорта, в котором ежегодно погибают примерно 10 человек. Но экстремалы смотрят на статистику сквозь пальцы и продолжают заниматься любимым делом.

Владимир Хмурый бейсджампер Пожалуй, это самый необычный и ёмкий опыт, который я получал в жизни. Можно даже сказать, что благодаря ему я стал другим человеком.

Что такое бейсджампинг?

Бейсджампинг — это прыжки со специальным парашютом с фиксированных объектов: крыши многоэтажных домов, мосты, скалы, вышки. Спортсмены прыгают с относительно невысоких баз — обычно это 50-100 метров.

«Бейсджампинг — это одно из самых опасных и сложных направлений парашютизма, к обучению которого допускаются только те, у кого за плечами уже более 200 прыжков с самолёта, то есть скайдайвинга. Прыжки должны быть точными, поэтому в основном бейсджамперы — это уже опытные парашютисты, которые точно знают, как и что работает, как открывается купол, как ведёт себя тело в потоковом пространстве. Самое основное в бейсджампинге — это концентрация. Когда ты стоишь на экзите — месте, откуда совершается прыжок, все мысли должны быть сосредоточены на прыжке и абсолютно верной последовательности всех движений», — говорит бейсджампер Николай Иваненко.

Фото: istockphoto.com

Что привлекает бейсджамперов в этом виде спорта?

«Бейсджампинг — для меня не совсем спорт, а скорее, моё состояние души. Это и хобби, и страсть, и преодоление себя, и возможность сблизиться с родными по духу людьми, доверяя им в некоторых случаях свою жизнь. Такие эмоции и накал страстей негде получить в обычной жизни, да и в других видах экстремального спорта подобного не встретить — я искал», — говорит бейсджампер и альпинист-спасатель Иван Васильченко.

Бейсджампер и роупджампер Владимир Хмурый солидарен со своим «коллегой». Он отмечает, что впечатления от прыжков невозможно сравнить ни с чем.

«Бейсджампинг — это самые яркие и грандиозные, ни с чем не сравнимые впечатления. Пожалуй, это самый необычный и ёмкий опыт, который я получал в жизни. Можно даже сказать, что благодаря этому опыту я стал другим человеком. Мой самый низкий объект — это линия электропередачи высотой 55 метров. Прежде чем совершить бейс-прыжок, у меня уже были для этого минимальные навыки. Я научился прыгать и отделяться от скал при помощи роупджампинга, а навыки управления крылом взял из своего опыта управления парапланом», — поделился экстремал.

Фото: istockphoto.com

Чем опасен бейсджампинг?

В 1978 году, когда бейсджампинг только появился, смертность составляла около пяти человек в год. Цифра стала расти в начале 2000-х, когда французский джампер Патрик де Гайардон разработал специальный костюм-крыло, конструкция которого позволяла бейсеру (так называют себя спортсмены, которые занимаются бейсджампингом) скользить по воздуху как белка-летяга.

Фото: istockphoto.com

«Бейсджампинг опасен, как и другие виды экстремального спорта: люди гибнут на восхождениях или фрирайде, но там всё-таки больше времени для принятия решения. Здесь же высота и близость к объекту сведены к минимуму, в отличие от стандартных, высотных прыжков с парашютом. Поэтому этот вид так называемого «спорта» практически не прощает ошибок», — говорит бейсджампер Иван Васильченко.

Владимир Хмурый отмечает, что бейсджампинг можно сравнить с русской рулеткой — даже если делать всё правильно, не факт, что всё сложится удачно. Летальные исходы, по его словам, в бейсджампинге связаны со многими факторами, и в первую очередь это психологическое состояние.

Самые опасные ситуации в бейсджампинге

Первое место — клифстрайк. Так называемый удар в скалу или объект, с которого ты прыгаешь. Обычно это случается из-за доворота на 180 градусов, когда во время прыжка купол открывается в сторону объекта. В этом случае летательный аппарат вместе с пилотом летит в скалу. Бывают и хорошие исходы при таких обстоятельствах, но чаще всего это заканчивается плачевно, говорит роупджампер и бейсджампер Владимир Хмурый.

Второе место — лоупул. Низкое открытие парашюта, которое чаще всего случается при прыжках с небольшой высоты. Продолжительность полёта в этом случае составляет менее 5 секунд. Такая ситуация требует принудительного раскрытия купола, говорит роупджампер и бейсджампер Владимир Хмурый.

Фото: istockphoto.com

Что нужно знать новичку перед бейс-прыжком?

По словам бейсджампера Николая Иваненко, в любом виде спорта главное — это подход и безопасность. У экстремала нет времени для манёвра, ведь парашют всего один и с ним может случиться что угодно. Но если за своей техникой следить и вовремя её обслуживать, то отказ парашюта практически невозможен.