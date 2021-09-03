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Как прошли соревнования Red Bull Невский Sup: заплыв на сапах вокруг Петропавловской крепости

Невский Sup 2021: необычный способ встретить рассвет на Неве
Наида Саидова
Red Bull Невский Sup 2021
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Ради этого события перекрыли акваторию главной реки Петербурга.

28 августа территория Петропавловской крепости на несколько часов превратилась в Мекку sup-сёрферов и любителей экстремального спорта. Команда Red Bull с традиционным масштабом провела уникальную гонку на сапах Red Bull Невский Sup.

В гонке приняли участие 104 сапсёрфера из разных концов страны. Она состояла из двух этапов: на первом в результате одного квалификационного круга были отобраны 60 участников финального заезда. Второй этап состоял из 6 кругов, каждый из которых отсекал 10 участников с худшим временем. Таким образом, на последний круг вышли всего 10 сапсёрферов.

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Фото: RED BULL CONTENT POOL

Каждый круг вокруг крепости равняется примерно 2,5 км и десятку достопримечательностей на пути участников: можно созерцать Зимний дворец, Дворцовый и Троицкий мосты, Биржевую набережную, шпиль Адмиралтейства и купол Исаакиевского собора, а так же Дворцовую набережную и своды Петропавловской крепости. Кажется, эта дистанция полноправно может претендовать на самую зрелищную из всех существующих.

Фото: RED BULL CONTENT POOL

Особенной эту гонку сделали не только ранний старт и рассветное солнце над Петербургом, но и полностью свободная акватория реки в пределах дистанции. Организаторы создали для участников идеальные условия — у администрации города было получено разрешение на перекрытие акватории. Это позволило обеспечить безопасность и отсутствие волн от проходящих судов.

Артём Измайлов — победитель гонки в мужском зачёте

Артём Измайлов — победитель гонки в мужском зачёте

Фото: RED BULL CONTENT POOL

Лучшее время на дистанции показал петербуржец Артём Измайлов, справившийся с дистанцией в 15 км за 1 час 29 минут 41 секунду. С самого начала гонки Артём ушёл в отрыв и более чем на 11 минут опередил занявшего второе место Петра Загородного (1 час 40 минут 44 секунды). Третье место занял Алексей Синицкий (1 час 45 минут 4 секунды).

Артём Измайлов
Артём Измайлов
победитель гонки в мужском зачёте

У меня отличные впечатления, классные ощущения. Я очень доволен, что наконец-то в сердце Санкт-Петербурга проходят соревнования, собирающие массу людей, которые хотят развиваться и вести здоровый образ жизни, хотят быть на стиле и кататься на сапах! У нас город стоит на воде, поэтому я хочу, чтобы таких соревнований было как можно больше!

У девушек безоговорочным лидером стала москвичка Ольга Раскина (1 час 40 минут 37 секунд), также доминировавшая на протяжении всей гонки. Ольга стала не только лидером женского зачёта, но и показала второй результат в общем зачёте.

Ольга Райкина — победительница гонки в женском зачёте

Ольга Райкина — победительница гонки в женском зачёте

Фото: RED BULL CONTENT POOL

Вряд ли кого-то из любителей экстремальных водных видов спорта удивил этот результат — Ольга Раскина профессионально занимается виндсёрфингом и в 2014 году стала вице-чемпионкой мира на этапе по фристайлу.

Ольга Раскина
Ольга Раскина
победительница гонки в женском зачёте

Red Bull Невский Sup – это не только новый формат гонки, это ещё и моя первая поездка в Санкт-Петербург на соревнования по сапам, и я считаю, что это одни из самых красивых соревнований, где я была! Потрясающая атмосфера, шикарная поддержка, безумно красивая локация – эти соревнования точно запомнятся мне надолго! Одно могу сказать точно — виндсёрфинг и сапсёрфинг — это полярно разные вещи. Пробуйте и то, и другое.

Мария Глухачёва заняла второе место с результатом 1 час 42 минуты 22 секунды, на третьем – отсеявшаяся после пятого круга Светлана Богомолова.

В конце я хочу поделиться впечатлениями человека, который ни разу не стоял на сапсёрфе, посетил десятки различных турниров, но первый раз полноценно познакомился с экстремальным ивентом от Red Bull.

Наида Саидова
Наида Саидова
редактор направления «Тренды»

Безусловно, сама гонка выдалась ярчайшей, но атмосфера, которой пропитались даже случайные наблюдатели, нисколько не уступила основной программе. Почти каждый участник гонки взял с собой болельщиков (напомню, что гонка стартовала в 7:00), а тем, кто остался на берегу, была доступна вся дистанция. Зрители прогуливались вдоль величественных стен Петропавловской крепости и с суши поддерживали мимо проплывающих участников. Даже те, кто отправился ранним утром на остров для пробежки, остались понаблюдать за спортсменами после своих занятий. Спорт остаётся зрелищным, если его правильно подать.

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