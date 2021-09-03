Невский Sup 2021: необычный способ встретить рассвет на Неве

28 августа территория Петропавловской крепости на несколько часов превратилась в Мекку sup-сёрферов и любителей экстремального спорта. Команда Red Bull с традиционным масштабом провела уникальную гонку на сапах Red Bull Невский Sup.

В гонке приняли участие 104 сапсёрфера из разных концов страны. Она состояла из двух этапов: на первом в результате одного квалификационного круга были отобраны 60 участников финального заезда. Второй этап состоял из 6 кругов, каждый из которых отсекал 10 участников с худшим временем. Таким образом, на последний круг вышли всего 10 сапсёрферов.

Фото: RED BULL CONTENT POOL

Каждый круг вокруг крепости равняется примерно 2,5 км и десятку достопримечательностей на пути участников: можно созерцать Зимний дворец, Дворцовый и Троицкий мосты, Биржевую набережную, шпиль Адмиралтейства и купол Исаакиевского собора, а так же Дворцовую набережную и своды Петропавловской крепости. Кажется, эта дистанция полноправно может претендовать на самую зрелищную из всех существующих.

Фото: RED BULL CONTENT POOL

Особенной эту гонку сделали не только ранний старт и рассветное солнце над Петербургом, но и полностью свободная акватория реки в пределах дистанции. Организаторы создали для участников идеальные условия — у администрации города было получено разрешение на перекрытие акватории. Это позволило обеспечить безопасность и отсутствие волн от проходящих судов.

Артём Измайлов — победитель гонки в мужском зачёте Фото: RED BULL CONTENT POOL

Лучшее время на дистанции показал петербуржец Артём Измайлов, справившийся с дистанцией в 15 км за 1 час 29 минут 41 секунду. С самого начала гонки Артём ушёл в отрыв и более чем на 11 минут опередил занявшего второе место Петра Загородного (1 час 40 минут 44 секунды). Третье место занял Алексей Синицкий (1 час 45 минут 4 секунды).

Артём Измайлов победитель гонки в мужском зачёте У меня отличные впечатления, классные ощущения. Я очень доволен, что наконец-то в сердце Санкт-Петербурга проходят соревнования, собирающие массу людей, которые хотят развиваться и вести здоровый образ жизни, хотят быть на стиле и кататься на сапах! У нас город стоит на воде, поэтому я хочу, чтобы таких соревнований было как можно больше!



У девушек безоговорочным лидером стала москвичка Ольга Раскина (1 час 40 минут 37 секунд), также доминировавшая на протяжении всей гонки. Ольга стала не только лидером женского зачёта, но и показала второй результат в общем зачёте.

Ольга Райкина — победительница гонки в женском зачёте Фото: RED BULL CONTENT POOL

Вряд ли кого-то из любителей экстремальных водных видов спорта удивил этот результат — Ольга Раскина профессионально занимается виндсёрфингом и в 2014 году стала вице-чемпионкой мира на этапе по фристайлу.

Ольга Раскина победительница гонки в женском зачёте Red Bull Невский Sup – это не только новый формат гонки, это ещё и моя первая поездка в Санкт-Петербург на соревнования по сапам, и я считаю, что это одни из самых красивых соревнований, где я была! Потрясающая атмосфера, шикарная поддержка, безумно красивая локация – эти соревнования точно запомнятся мне надолго! Одно могу сказать точно — виндсёрфинг и сапсёрфинг — это полярно разные вещи. Пробуйте и то, и другое.



Мария Глухачёва заняла второе место с результатом 1 час 42 минуты 22 секунды, на третьем – отсеявшаяся после пятого круга Светлана Богомолова.

В конце я хочу поделиться впечатлениями человека, который ни разу не стоял на сапсёрфе, посетил десятки различных турниров, но первый раз полноценно познакомился с экстремальным ивентом от Red Bull.