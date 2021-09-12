YouTube-блогер Вика Власова устроила челлендж, в котором занималась ежедневно в течение месяца. И вот что у неё получилось.

Что будет, если заниматься йогой каждый день?

Йога — это целый мир, со своим языком, своими движениями и своей философией. Соприкоснуться с ним может любой желающий, достаточно лишь обладать ковриком и свободным временем. Однако к каким результатам погружение в мир йоги может привести?

Именно об этом записала видео Вика Власова, создательница канала «Вика Естественно». В нём девушка рассказывает о собственном опыте ежедневных занятий йогой в течение 30 дней.

Вот какие выводы она сделала:

Занятия йогой расслабляют.

Они повышают физическую активность занимающегося без тяжёлых нагрузок.

Занятия снижают стресс (Вика объясняет это тем, что, занимаясь, ты концентрируешься на своём теле и ощущениях, а не на проблемах).

Йога повышает уверенность в себе.

Йога — это просто.

Однако Вика обращает внимание на то, что занятия со временем приедаются и упражнения начинают повторяться, что лично для неё скучно. Но это взгляд и ощущения новичка.

Тренер по йоге делится своим мнением на этот счёт и рассказывает, что даёт человеку ежедневная практика.

Александра Чуркина инструктор по хатха-йоге Как говорил один из главных индийских учителей Б. К. С. Айенгар, «самое сложное в йоге — расстелить коврик».

Тело становится гибче

За счёт многочисленных поз, направленных на вытяжение мышц, улучшается гибкость тела. Чем это хорошо? Кровь начинает лучше циркулировать по организму, уходят боли, вызванные хроническим спазмом мышц.

Суставы начинают лучше себя чувствовать

Например, в хатха-йоге есть множество асан (поз), направленных на раскрытие тазобедренных суставов. Из-за сидячего образа жизни подвижность этих суставов постепенно уменьшается. Занимаясь йогой, мы возвращаем эту подвижность, улучшаем функционирование суставов и кровообращение в органах малого таза.

Фото: unsplash.com/@dane_aw

Растёт выносливость

Да-да, йога — это не только мягкая растяжка и расслабление, но и большое количество силовых поз, например, планка, балансы на руках и достаточно сложные асаны в положении стоя. Помимо возрастания мышечной силы, происходит укрепление костной ткани. Это особенно важно для женщин — ведь после наступления климакса возрастает риск остеопороза (снижение плотности костной ткани). Так что, занимаясь йогой в молодости, мы создаём себе хороший задел на будущее.

Улучшаются функции внешнего дыхания

Почти каждый комплекс хатха-йоги предполагает наличие дыхательных упражнений перед практикой. А также во время занятий обычно используется полное йоговское дыхание или дыхание уджайи («дыхание победителя» — полное дыхание с негромким шипящим звуком). Чем это полезно? Значительно улучшается кровоснабжение всех отделов лёгких (в повседневности мы дышим достаточно поверхностно), улучшается местный иммунитет.

Уходят стресс и нервное напряжение

За счет поз, активизирующих работу парасимпатической нервной системы, и релаксационных техник уходят нервное напряжение, хронический стресс. Общее состояние становится более стабильным, проходят «эмоциональные качели».

Фото: unsplash.com/@oneshotespresso

Лучше работает ЖКТ

Почти во всех комплексах используются техники брюшных манипуляций. Эти техники вызывают активный приток крови от ног наверх, к туловищу, запускают и активизируют процессы пищеварения, тем самым улучшая работу органов желудочно-кишечного тракта.

Улучшается состояние спины

Это особенно актуально для тех, кто проводит большую часть дня в положении сидя за компьютером. Позанимавшись ежедневно в течение месяца, вы обязательно ощутите, насколько легче стало спине.

И все эти слова подтверждает Вика в своём видео. Она рассказывает, что её сердцебиение стало спокойнее, тело стало сильнее и гибче и даже кожа подтянулась.

Так что это вовсе не пустые слова. «Йога — это действительно хороший выбор для тех, кто не любит больших физических активностей или имеет проблемы со здоровьем», — отмечает Вика. И, скорее всего, повторив её опыт, вы согласитесь с ней.