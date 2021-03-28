Как правильно тренироваться в пожилом возрасте?

Здоровый образ жизни не имеет ограничений по возрасту. Тренироваться и поддерживать себя в форме можно как в 15, так и в 55 лет. Разумеется, фитнес-рутина с годами будет меняться, но это не повод, чтобы и вовсе отказываться от занятий спортом. Какие упражнения и виды активности подойдут для пожилых зожников и какие риски стоит учитывать, рассказывает тренер World Class Александр Карпов.
В чём особенности фитнеса для людей в возрасте?
Занятия отличаются, конечно же, реализуемыми целями. Тренировки направлены больше на сохранение, улучшение и поддержание здоровья. В пожилом возрасте мышцы у людей атрофируются и потом очень плохо восстанавливаются после повреждений.
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Чтобы избежать этих проблем, в молодости надо заниматься силовыми упражнениями, чтобы накопить запас миоядер (мышечная память), который будет достаточен для поддержания мышечной массы в старости. Так же решаются задачи по тренировке сердечно-сосудистой системы, улучшению подвижности в суставах, укрепления иммунной системы.
Чем могут быть опасны тренировки в возрасте?
Основные сложности для пожилых людей — это возможные ограничения по состоянию здоровья. Важно грамотно составить тренировочный процесс, учитывая опыт занятий в прошлом и текущее состояние.
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Неправильное выполнение, неверное исходное положение, отсутствие разминки, некорректно подобранная нагрузка могут повлечь за собой негативные последствия в любом возрасте. Но как упоминалось выше, чем старше организм, тем медленнее происходит заживление и восстановление. Поэтому пожилым зожникам стоит исключить упражнения с серьёзными отягощениями и нагрузкой на суставы.
Полезны ли для пожилых кардионагрузки?
Кардионагрузки полезны для всех без исключения, если правильно дозированы и соответствуют тренировочным целям. В пожилом возрасте кардио необходимо прежде всего для тренировки сердечно-сосудистой системы, а увеличение общей выносливости и работоспособности будут приятными побочными эффектами.
Фото: istockphoto.com
Существует несколько разновидностей групповых тренировок, как универсальных (для любого возраста и пола), так и специально разработанных для пожилых людей. Например, сейчас можно увидеть немало возрастных спортсменов, гуляющих по паркам с лыжными палками, – эта разновидность фитнеса называется «скандинавская ходьба».
Какие упражнения подойдут?
Выбор упражнений во многом зависит от текущего состояния здоровья. Хотя список ниже нельзя назвать сложным, подойти он может не всем.
Приседания
Исходное положение: стоя, стопы на ширине тазобедренных суставов или ширине плеч, спина прямая, руки перед собой.
Опираясь на середину свода стопы, согните ноги в коленях, держа спину прямо. Опуститесь до полуприседа и вернитесь в исходное положение.
Фото: istockphoto.com
Отжимания от стены
Исходное положение: стоя перед стеной, кисти на уровне плечевых суставов расположены на стене чуть шире плеч.
Удерживая туловище в исходном положении, подконтрольно согните руки в локтевых суставах и приблизьтесь лицом к стене. Затем выпрямите руки и вернитесь в исходное положение.
Наклоны туловища стоя
Исходное положение: стопы расположены на ширине тазобедренных суставов, руки за головой.
Сохраняя положение корпуса (позвоночник прямой), наклонитесь вперёд, слегка согнув ноги в коленях. Затем усилием ног вернитесь в исходное положение.