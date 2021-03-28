Как правильно тренироваться в пожилом возрасте?

Здоровый образ жизни не имеет ограничений по возрасту. Тренироваться и поддерживать себя в форме можно как в 15, так и в 55 лет. Разумеется, фитнес-рутина с годами будет меняться, но это не повод, чтобы и вовсе отказываться от занятий спортом. Какие упражнения и виды активности подойдут для пожилых зожников и какие риски стоит учитывать, рассказывает тренер World Class Александр Карпов.

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В чём особенности фитнеса для людей в возрасте?

Занятия отличаются, конечно же, реализуемыми целями. Тренировки направлены больше на сохранение, улучшение и поддержание здоровья. В пожилом возрасте мышцы у людей атрофируются и потом очень плохо восстанавливаются после повреждений.

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Чтобы избежать этих проблем, в молодости надо заниматься силовыми упражнениями, чтобы накопить запас миоядер (мышечная память), который будет достаточен для поддержания мышечной массы в старости. Так же решаются задачи по тренировке сердечно-сосудистой системы, улучшению подвижности в суставах, укрепления иммунной системы.

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Чем могут быть опасны тренировки в возрасте?

Основные сложности для пожилых людей — это возможные ограничения по состоянию здоровья. Важно грамотно составить тренировочный процесс, учитывая опыт занятий в прошлом и текущее состояние.

Фото: istockphoto.com

Неправильное выполнение, неверное исходное положение, отсутствие разминки, некорректно подобранная нагрузка могут повлечь за собой негативные последствия в любом возрасте. Но как упоминалось выше, чем старше организм, тем медленнее происходит заживление и восстановление. Поэтому пожилым зожникам стоит исключить упражнения с серьёзными отягощениями и нагрузкой на суставы.

Полезны ли для пожилых кардионагрузки?

Кардионагрузки полезны для всех без исключения, если правильно дозированы и соответствуют тренировочным целям. В пожилом возрасте кардио необходимо прежде всего для тренировки сердечно-сосудистой системы, а увеличение общей выносливости и работоспособности будут приятными побочными эффектами.

Фото: istockphoto.com

Существует несколько разновидностей групповых тренировок, как универсальных (для любого возраста и пола), так и специально разработанных для пожилых людей. Например, сейчас можно увидеть немало возрастных спортсменов, гуляющих по паркам с лыжными палками, – эта разновидность фитнеса называется «скандинавская ходьба».

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Какие упражнения подойдут?

Выбор упражнений во многом зависит от текущего состояния здоровья. Хотя список ниже нельзя назвать сложным, подойти он может не всем.

Приседания

Исходное положение: стоя, стопы на ширине тазобедренных суставов или ширине плеч, спина прямая, руки перед собой.

Опираясь на середину свода стопы, согните ноги в коленях, держа спину прямо. Опуститесь до полуприседа и вернитесь в исходное положение.

Фото: istockphoto.com

Отжимания от стены

Исходное положение: стоя перед стеной, кисти на уровне плечевых суставов расположены на стене чуть шире плеч.

Удерживая туловище в исходном положении, подконтрольно согните руки в локтевых суставах и приблизьтесь лицом к стене. Затем выпрямите руки и вернитесь в исходное положение.

Наклоны туловища стоя

Исходное положение: стопы расположены на ширине тазобедренных суставов, руки за головой.

Сохраняя положение корпуса (позвоночник прямой), наклонитесь вперёд, слегка согнув ноги в коленях. Затем усилием ног вернитесь в исходное положение.