Как научиться бегать долго и почему это не так сложно, как кажется?

Как научиться бегать долго и как к этому подготовиться?



Отвечает ультрамарафонец и тренер по бегу.

Долго – это сколько? Для профессионала 10 км – пустяк, для любителя – норма, а для того, кто никогда не бегал, и вовсе предел мечтаний. На самом деле такая дистанция по силам каждому, если подойти к ней постепенно. Да и в целом беговые тренировки лучше измерять не расстоянием, а временем.

Александр Элконин основатель и тренер клуба ERA — Elkonin Running Addicts Соревнуйтесь с собой, а не с другими.

Как преодолеть страх перед большими дистанциями?

По словам ультрамарафонца, чтобы выйти на большие дистанции, начинать нужно с 20-30 минут бега. Чередуйте бег с ходьбой в комфортном для вас соотношении и увеличивайте продолжительность нагрузки на 7-10% в неделю. В этом случае за 2,5-3 месяца вы сможете выйти на час непрерывного движения, а это уже совсем близко к заветным 10 км.

Для тех, кого сковывает психологический страх перед длиной дистанции, существует полезный лайфхак: не ставьте перед собой цель пробежать целый марафон. Бегите до ближайшего светофора, затем зацепитесь взглядом за следующий и бегите до него. Сконцентрируйтесь только на том маленьком отрезке, который вы бежите здесь и сейчас.

Фото: unsplash.com/@areksan

Можно ли новичкам сразу бегать на большие дистанции?

Встать с дивана и сразу пробежать условно 10 км получится не у каждого – и это нормально. Например, здоровые молодые люди без лишнего веса смогут одолеть эту дистанцию за одну пробежку. Но это не относится к тем, кто страдает избыточной массой тела, болезнями сердца, артериальной гипертензией или проблемами с суставами. Таким людям важно осторожно дозировать беговые нагрузки, чтобы не навредить здоровью. В целом не стоит оглядываться на профессионалов и думать, что у вас так никогда не получится. Вполне возможно, что они пришли в бег уже очень давно и тоже не с первого раза смогли преодолеть большую дистанцию.

Через сколько вырабатывается привычка бегать долго?

У каждого свои темпы адаптации к нагрузкам, но обычно 4-6 месяцев регулярных тренировок хватает, чтобы бег стал неотъемлемой и привычной частью жизни. Проблема в другом: как не бросить через пару недель или месяцев? Ультрамарафонец отмечает, что проще всего бегать в группе – необязательно в беговом клубе, достаточно и виртуального сообщества. Понимание того, что где-то бегут ваши братья по разуму, мотивирует не бросать тренировки.

Александр: В нашем беговом клубе ERA есть шутка о трёх стадиях бегуна. Первая – это когда человек вместо бананов начинает есть на бегу специальные гели. Вторая – когда ему не хватает бегового приложения в телефоне и он покупает себе специальные часы с GPS-датчиком. И третья – когда он меняет имя в «Инстаграме» с vasya_Ivanov на ultrarunner_Vasya. Нам известны случаи, когда этот путь занимал всего лишь год.

Фото: unsplash.com/@hocza

Как научиться бегать долго?

Прежде чем ответить на этот вопрос, важно понять, что вас ограничивает в длительности бега.

Если проблема в том, что вы задыхаетесь или быстро устаёте, то, скорее всего, вам не хватает общей выносливости. Всё это можно развить с помощью длительного (относительно вашего текущего состояния) медленного бега.

Чтобы бегать долго, нужно постепенно увеличивать продолжительность нагрузки.

Важна и регулярность тренировок – в идеале 4-6 в неделю. Во время бега вы можете сосредоточиться на своих мыслях или послушать музыку, аудиокнигу, уроки иностранного языка. Представьте, что бег – это своего рода медитация.

Существует ещё психологический фактор – многим, например, банально скучно бежать долго. Чтобы решить эту проблему, подумайте о том, что время пробежки – это период, когда можно изолироваться от внешнего мира. Есть интересный фильм на эту тему «Одиночество бегуна на длинные дистанции», где главный герой открывает зрителю бег как средство, с помощью которого можно убежать от своих проблем.

Александр: Обычно новичку очень сложно заставить себя несколько раз в неделю выходить на пробежку. Даже 2-3 тренировки в неделю он воспринимает как подвиг. Это связано с тем, что к его системе жизненных приоритетов бег ещё где-то на 10-м месте, между чтением книги и походом в кино. Зато позже, через несколько лет регулярных тренировок, бег станет уже потребностью и такой же неотъемлемой частью распорядка жизни, как вечерний сериал или листание «Инстаграма».