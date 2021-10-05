Почему в плохую погоду тяжело заставить себя тренироваться и как с этим справиться?

Почему становится грустно, когда наступают холода? Как найти мотивацию осенью?



Разбираемся вместе с психологом.

С наступлением холодов всё сложнее выбраться даже на прогулку. Что уж говорить о тренировках, тем более на улице. В дождь хочется стереотипно закутаться в плед и томно вздыхать на подоконнике с чашкой горячего какао. А утренняя пробежка в промозглый туман — последнее, о чём думается перед работой или учёбой. Как заставить себя выползти из-под одеяла и перестать прогуливать тренировки?

Алина Сотова психолог Осенью, когда наступают затяжные дожди, мы в нашем климате чисто физически попадаем в условия, в которых довольно сложно генерировать выброс гормонов радости. Соответственно, впадаем в состояние апатии.

Почему наступает осенняя хандра?

Во многом это обусловлено биологическими процессами. Например, отсутствие витамина D из-за нехватки солнечного света влияет на настроение, что доказано во многих исследованиях.

Алина: Организм начинает себя ощущать иначе, наш визуальный ряд тоже меняется: всё серое, унылое, тусклое. Соответственно, всё это закономерным образом влияет на наше настроение. Более того, как раз осенью, как принято считать, более энергичный режим у многих: дети идут в школу, родителям необходимо вкладывать больше сил не только в работу, но и в обучение детей. В целом поток дел увеличивается, что тоже влияет на наше состояние.

Кто и почему больше подвержен такой хандре?

В первую очередь, конечно же, сезонной грусти поддаются те, кто вне зависимости от времени года имеет какие-либо психологические расстройства. Например, тревожные, депрессивные расстройства, состояние хронического стресса, кризисные моменты.

Фото: unsplash.com/@catrionaobrian

Алина: То есть эти тусклость и серость, естественно, усугубляют симптомы и определённые расстройства. Коснуться это может всех, повлиять — на каждого. Суть только в том, насколько человек готов с этим состоянием справляться, насколько он его замечает, где у него фокус внимания. Если человек зацикливается на негативе, то он в любом состоянии, настроении найдёт стороны, подтверждающие его негативный настрой.

О чём говорит осенняя хандра?

Важно разделять понятия: негативные и позитивные эмоции — часть нашей жизни. Соответственно, плохое настроение, редкое состояние апатии — это нормально и не считается сразу же отклонением. Но если оно затягивается, если эмоциональная усталость, чувство опустошённости, бессмысленности преследуют постоянно, стоит задуматься.

Алина: Если у вас опускаются руки, если подключается соматика, то есть возникают заболевания, и всё это длится довольно продолжительный период времени, то это тревожный звоночек. И с этим надо работать. Если дело в психоэмоциональном состоянии, это вопрос терапии. Если подключились и соматические проявления, необходимо обратиться за медицинской помощью.

Почему многие чувствуют себя демотивированными в плохую погоду?

И снова мы сталкиваемся с пресловутым витамином D и недостатком витаминов в целом. Если не следить за их балансом, не проходить обследования по расписанию и в целом не отслеживать своё психоэмоциональное и физическое состояние, то появляется высокий риск того, что возникнет какой-то хронический стресс или заболевание.

Алина: На самом деле, это целый комплекс причин. Например, дожди, особенно если человек метеозависимый: если надвигается циклон, начинается дождь, у него болит голова. Естественно, в состоянии, когда вас что-то беспокоит, вы не можете нормально функционировать, достигать поставленных целей или в целом наслаждаться жизнью.

Как бороться с упадком сил осенью?

Если говорить не о депрессии как диагнозе, а о плохом настроении как таковом, нужно сместить фокус своего внимания на позитивные моменты.

Алина: Это не про позитивное мышление, а про то, чтобы наполнять жизнь определёнными положительными ритуалами, которые дают энергию и позволяют наполниться силами. Помогают сфокусироваться не на этой серой составляющей жизни, а на том, что вы любите, что приносит вам удовольствие и заставляет почувствовать радость.

Фото: unsplash.com/@phsecan

Это может быть банальный просмотр фильма с чашкой чая или кофе, дома под пледом с близким человеком или в одиночестве — кому как нравится. Или занятия любимым спортом, если это действительно даёт энергию и ресурсы.

Вот и все основные рекомендации: мы смещаем фокус внимания на то, что нравится, позволяем почувствовать себя счастливыми.

Также стоит обязательно следить за своим состоянием в целом, проходить обследования. Если есть какой-то дефицит, например, конкретных витаминов, рекомендуется, естественно, пить витамины, но только по рекомендации специалиста.