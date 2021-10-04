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Как меньше есть зимой и осенью, способы борьбы с повышенным аппетитом в холодное время года

Почему осенью больше хочется есть и как не переедать в холода?
Елена Доронкина
Как меньше есть, когда холодно?
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Вегетарианцам в это время приходится труднее остальных.
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Елена Доронкина
специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable

Как не переедать осенью и зимой? Почему в холода чаще хочется есть?

Наверняка вы не раз замечали, что с приходом осени хочется чаще есть, вы хуже контролируете аппетит, а руки всё время норовят схватить что-нибудь вкусное. Дело в том, что в холода наш организм как бы начинает подогревать нас изнутри, ускоряя метаболизм. И наоборот — в жару скорость обмена веществ снижена, поэтому есть нам хочется реже. Это необходимо для правильной работы тела и сохранения комфортной температуры. Поддерживать запас энергии можно с помощью еды, из-за этого мы и чувствуем голод и чаще наведываемся к холодильнику — мозг подаёт сигналы организму. А если вы контролируете себя и не едите так часто, как вас просит мозг, начинается сжигание жировых запасов тела.

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Вегетарианцам в России в этом случае сложнее — организм требует пищу с животными белками для поддержания тепла. Тем, кто живёт в тёплом климате, гораздо проще, так как внутреннее тепло генерировать не нужно. Зимой вегетарианцам стоит употреблять горячие супы, творог, корнеплоды, каши, тёплые салаты с бобовыми, котлеты из овощей и больше свежей зелени.

Почему в холод больше хочется есть?

Учёные из Испании пришли к выводу, что одной из причин ожирения организма может быть нарушение в работе генов, которые регулируют температуру тела и его реакцию на холод. Как считают исследователи, «гены холода» играют немаловажную роль в возникновении ожирения. Нарушение в работе этих генов сказывается на использовании жировых запасов при наступлении холодов. Начинает развиваться постоянное чувство голода, отсутствие сна, появляется желание постоянно что-то съесть. Организм начинает использовать не жировые запасы, а вещества, попавшие в кровь после очередного приёма пищи.

Фото: unsplash.com/@lukeporter

Ещё одна причина, почему в холодное время постоянно хочется есть, — короткий световой день. На генетическом уровне заложено, что в этот период нужно отправляться на поиски еды. Плюс мы часто слышим про так называемую «осеннюю хандру», вызываемую нехваткой гормонов радости. Всё это мы заедаем чем-то вкусным, сладким и быстрым.

Повышенное чувство голода может говорить не только об ускоренном метаболизме, но и о возможных заболеваниях. Например, о диабете. Если вы съедаете привычные для вас порции еды, но не наедаетесь, и это продолжается длительное время, стоит обратиться к врачу. Чувство сытости после плотного обеда или ужина должно сохраняться до шести часов.

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Также признак нарушения метаболизма — повышенный аппетит перед сном и непрекращающаяся жажда.

Как в холодное время справиться с постоянным чувством голода?

Если при наступлении холодов вас постоянно тянет что-нибудь съесть, подходите к этому осознанно. Не нужно брать всё, что плохо лежит, не думая о последствиях. Вредные продукты замените на аналогичные, но полезные.

Если вы работаете в офисе и вам постоянно хочется чем-то перекусить, позаботьтесь об этом заранее. Чипсы замените на сушёные морковные или яблочные слайсы, хлеб — на снеки из злаков, десерт — на фрукты. И не забывайте пить больше воды.

Фото: unsplash.com/@the5th

Пейте больше чая
Травяной чай хорошо помогает организму пережить похолодание. Добавляйте в него мяту или лимон. Холодные напитки лучше в этот период не употреблять.

Добавляйте больше специй
Правильно подобранные специи снижают аппетит. Вы можете добавлять в свой рацион такие приправы, как имбирь, перец чили, гвоздика, кардамон, тмин, куркума и корица.

Откажитесь от гаджетов за едой
Дайте организму насытиться — уберите со стола гаджеты и отнеситесь серьёзно к тому, что вы едите. Употребление пищи «на лету» создаст впечатление, что вы ничего не съели. И вы снова почувствуете себя голодным. Попробуйте есть вдумчиво, получая удовольствие от еды.

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Пейте кофе с кокосовым маслом
Добавляйте в кофе кокосовое масло, предварительно взбив его. Это поможет контролировать аппетит и уберёт чувство голода на несколько часов.

Ешьте больше белка
Чтобы поддерживать нужное тепло в организме, увеличьте объём протеина в рационе до 25%. Это поможет чувствовать себя сытыми дольше и умерит аппетит.

Выбирайте горячую еду
Перейдите на горячую пищу (кроме салатов). Ешьте больше супов и тушёных овощей: свёклу, капусту, тыкву, картофель и репу.

Фото: unsplash.com/@fuscostudio

Пейте больше напитков с клетчаткой
Если вы любите свежевыжатые соки или смузи, в холодное время года их также полезно употреблять из-за большого количества клетчатки. Пищевые волокна надолго устраняют чувство голода. Только не добавляйте в смузи и соки лёд.

Носите правильную одежду
Не стоит забывать о таком банальном правиле, как тёплая одежда в холодное время года. Носите шапки и шарфы, если того требует погода.

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