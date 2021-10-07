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Можно ли похудеть от страха, сжигаются ли калории, когда мы испытываем испуг и ужас

Сколько калорий сжигается, когда нам страшно?
Елена Доронкина Алия Нургалеева
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Сколько калорий сжигается, когда нам страшно?
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Некоторые пытаются похудеть благодаря выбросам адреналина во время испуга.
Можно ли похудеть от страха?

Разбираемся вместе со специалистом по питанию.

Помните фильм «Адреналин», где Джейсон Стэтхэм в роли главного героя вынужден поддерживать высокий уровень адреналина в крови? Он постоянно рискует, совершает немыслимые трюки, попадает в экстремальные ситуации — в общем, делает всё, чтобы выжить. То есть этот гормон сопровождает человека, когда он испытывает страх: мчится с бешеной скоростью с горнолыжного спуска или совершает прыжок в воду с большой высоты. Кроме того, что экстрим заставляет сердце биться чаще, выбросы адреналина ещё и способствуют похудению — по крайней мере, так считают исследователи. Но как обстоят дела на самом деле?

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Елена Доронкина
специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable

В напряжённые моменты адреналин даёт команду «старт» сжиганию жиров и углеводов, чтобы получить энергию.

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Как связаны страх, адреналин и похудение?

Многие процессы в организме находятся во власти гормонов, которые влияют в том числе и на метаболизм. И если одни помогают в формировании фигуры, другие тормозят процесс похудения. Адреналин вырабатывается в ответ на стресс, страх, ощущение опасности и в целом эмоциональные встряски. Но какое отношение всё это имеет к потере веса?

Дело вот в чём: исследования показывают, что одна из функций этого гормона — усиление липолиза, то есть расщепления жировой ткани. Когда вырабатывается адреналин? Во время тренировок, особенно интервальных, утверждают учёные. Во время одного из экспериментов спринтеры сожгли в три раза больше калорий, чем другие спортсмены. При этом ограничений в еде у участников не было.

Фото: unsplash.com/@muzammilo

Адреналин вырабатывается даже во время просмотра фильма ужасов. Учёные провели эксперимент и выяснили, что страх в буквальном смысле вынуждает организм расходовать калории. Например, 90 минут ужастика сжигают около 113 ккал, а это равносильно получасовой прогулке. Исследователи объясняют это тем, что пугающие моменты провоцируют выброс адреналина, из-за чего ускоряют метаболизм и подавляют аппетит. Ведь когда мы испытываем страх, становится совсем не до еды.

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Сжигаются ли калории, когда нам страшно?

Страх — это всегда стресс, во время которого организму требуется больше энергии. В этот момент в работу включается адреналин, основная задача которого — подготовить почву для адекватной реакции организма на стресс. Ситуация может быть любой: прыжок с парашютом, спуск с опасной горы на лыжах или сноуборде, сплав по горной реке, полёт на параплане и даже сёрфинг.

Клетки печени получают сигнал о том, что организму нужна глюкоза — в этот момент уровень сахара в крови увеличивается. Также в работу включается специальный фермент, преобразовывающий жир в жирные кислоты, которые, в свою очередь, по сосудам попадают во все ткани и снабжают их энергией.

Фото: unsplash.com/@dinpanag

Елена: Если говорить более научным языком, во время страха белый жир превращается в бурый. Первая разновидность жировой ткани выполняет защитную функцию, отвечает за запас энергии в виде триглицеридов и откладывается на ягодицах и талии. Второй сжигает жиры и выделяет тепло, улучшает обмен веществ и «спасает» от ожирения, усиливая тепловое сжигание жира. Этот процесс провоцирует резкий скачок адреналина и повышает активность белка, стимулирующего митохондрии перерабатывать жировые молекулы в тепло.

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