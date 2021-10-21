Какие девушки нравятся мужчинам больше? Многие считают, что именно спортивные

Прошли те времена, когда худоба считалась эталоном красоты и женственности. Теперь в моде здоровое, сильное и подтянутое тело. Спорт уже не делят на мужской и женский — и это здорово. Всё больше девушек отрабатывают силовые тренировки и тягают железо наравне с «сильной половиной» человечества. А что на этот счёт думают мужчины? Разберёмся вместе с психологами.

Анна Владимирова психолог Сам факт того, что девушка способна регулярно заниматься какой-то деятельностью (например, спортом), говорит о том, что у неё есть определённая дисциплина, сила воли, целеустремлённость.

Что показывают опросы?

Ещё несколько лет назад выборка большинства опросов, посвящённых изучению «любимого типа телосложения у женщин» среди мужчин, ограничивалась всего тремя видами фигуры: модельной, грушевидной и песочными часами. Выигрышным всегда оказывался первый тип — но так было раньше. Позже идеалы красоты поменялись, и теперь в исследованиях упоминают и «спортивный» тип телосложения, который набирает наибольший процент внимания среди мужчин. Подтянутая фигура привлекает их по нескольким причинам: такая форма якобы символизирует хорошее здоровье, молодость и плодовитость.

И всё же стоит отметить, что точной статистики в этом вопросе нет. Да и мужчины все разные, чтобы говорить сразу за весь мужской пол. Безусловно, некоторым нравятся стройные, подтянутые и лёгкие на подъём девушки. Но такие качества необязательно развиваются спортом. Стоит учитывать ещё и генетическую предрасположенность. Женщина может довольно много есть и оставаться при этом стройной — это особенность обмена веществ. И наоборот — как себя ни ограничивай и ни занимайся спортом, вес начинает быстро расти. Стоит чуть дать слабину, и спортивная форма в этом случае теряется. Такое — тоже «заслуга» генетики.

Андрей Смирнов магистр психологии, клинический психолог С этим ничего не поделаешь, но далеко не всем мужчинам нравятся спортивные девушки. Да, кого-то привлекают гибкие тела и мышцы, но существует немало мужчин, которым больше по душе «уютная» мягкость тела, ассоциируемая с домашним теплом. Отсутствие спортивной фигуры отнюдь не снижает шансы на успех среди мужчин. На все типы фигур найдутся свои любители.

Почему мужчин привлекают спортивные девушки?

Важно понимать, что любой человек — и мужчина, и женщина — принимает решения, основываясь в основном на бессознательных процессах. Когда мужчина видит спортивную девушку, именно его инстинкты сообщают, что спортивное, подтянутое тело, скорее всего, будет более здоровым. Это означает, что, вероятно, с этим человеком можно завести более здоровое потомство, считает психотерапевт.

Кроме того, никто не отменял поговорку «в здоровом теле — здоровый дух». Сам факт того, что девушка способна регулярно заниматься какой-то деятельностью, показывает, что у неё есть определённая дисциплина, сила воли, целеустремлённость. И это уже говорит о её личностных качествах. К тому же многих привлекают сильные и интересные люди, способные преодолеть инерцию обыденности, постоянно развиваться и двигаться вперёд.

Анна: Ещё одна причина привлекательности спортивных девушек — энергичность.

Это мотивирует и вдохновляет окружающих. Неудивительно, что и многие мужчины находят такую черту привлекательной.

Анна: Но есть и те, кто испытывает страх перед спортивными девушками, впадая в личную психологическую травму. Но таких, скорее, меньшинство.

Как бы там ни было, помните: не стоит заниматься спортом только ради того, чтобы нравиться другим. Тренируйтесь в первую очередь ради себя!