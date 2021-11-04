Бренды шьют одежду из цветов, а красят загрязнённым воздухом. Как такое возможно?

Слышать о том, что при производстве экоодежды применяют переработанный пластик и остатки вещей из старых коллекций — привычное дело. Но многие дизайнеры совместно с биотехнологами сделали огромный шаг вперёд: материалы стали создавать из растений, пыли, картона, сточных вод и много чего ещё. Подробнее рассказываем о технологиях, которые делают современную моду этичнее и экологичнее.

Кактусы

Производство кактусовой кожи зародилось в Мексике, где эти растения активно используют также для создания нитей и тканей. Сумки из кактусов стали одним из продуктов коллаборации американской модели и экоактивистки Эмбер Валлетты и бренда Karl Lagerfeld. Процент с продаж этих сумок бренд направит организации The Ocean Cleanup, которая извлекает пластиковый мусор из океанических вод.

Более того, кожа покрыта растительными красками, а подкладка сумки выполнена из переработанного хлопка. Коллекцию сумок дополнил ряд небольших аксессуаров, произведённых с соблюдением основных экотребований: бутылка для воды, защитная маска, бумажник из кактусовой кожи, косметички.

Водоросли и мякоть эвкалипта

Для создания ярких вещей вместо красителей придумали добавлять натуральный цвет от растений. Для получения насыщенного зелёного биоразработчики предложили эвкалипт и водоросли.

Водоросли собираются в водах Исландии раз в четыре года, что позволяет природному ресурсу восстанавливаться естественным путём, а мякоть эвкалипта добывается в лесах в тех объёмах, которые сертифицировал Лесной попечительский совет.

Биохимическим путём эвкалипт измельчается и превращается в лиоцелл с частицами морских водорослей. Материал мягкий по ощущениям и хорошо впитывает влагу. Кроме того, он отлично разлагается в воде, на свалках и в компосте.

Панцири крабов

Новозеландские производители начали использовать выброшенные крабовые панцири для создания одежды. Например, бренд Allbirds взял за основу технологию, изобретённую в 2016 году японскими учёными: они покрывали ткань порошком из панцирей ради антибактериального эффекта.

Технологи из Новой Зеландии начали делать из панцирного порошка волокно.

Масло перечной мяты

Существуют футболки, которые покрыты натуральным маслом перечной мяты. Оно нейтрализует и предотвращает рост бактерий, вызывающих неприятный запах. Что очень актуально для тренировок. По заявлению марки Pangaia, антибактериальный эффект сохраняется до 50 стирок, при этом текстура и цвет сохраняют свой достойный внешний вид.

Также перечная мята делает футболки более шелковистыми и прохладными. Но многих дизайнеров интересует, почему для такого покрытия не использовали серебро, которое также устраняет неприятные запахи и обладает антисептическим эффектом?

В ответ бренд представил исследовательский отчёт Шведской ассоциации водоснабжения и водоотведения, согласно которому в процессе стирки происходит вымывание водой растворимых солей из металлов (выщелачивание). И когда вода с ионами серебра попадает в сточные воды, то наносит вред природе.

Переработанный картон

Итальянский бренд Bottega Veneta выпустил коллекцию сумок, которые почти полностью состоят из переработанного картона. Уже полюбившаяся модель обрела современный крафтовый облик. Благодаря инновационному покрытию аксессуарам не страшна влага — их можно спокойно носить в любую погоду и не бояться осадков.

Некоторые из них дизайнеры решили дополнить телячьей кожей и покрыть водонепроницаемым пластиком. Весь картон выпустили экологически ответственные предприятия, что подтверждает сертификат международной природоохранной организации FSC.

Полевые цветы и зёрна кукурузы

Обычно в качестве наполнителей для верхней одежды используются утиный или гусиный пух и полиэстер. Но сегодня в производстве применяется материал FLWRDWN, состоящий из полевых цветов. Их сбор происходит уже к концу вегетативного периода, когда стручки высыхают, а их шелковистые нитевидные волокна отлично подходят для набивки верхней одежды.

Стручки собирают, отделяют от семян (которые затем высаживают в землю), а после смешивают с биополимером из зёрен кукурузы и разлагаемым аэрогелем. Такая масса не требует дополнительной обработки или использования воды. FLWRDWN пропускает воздух и защищает от холода так же, как и обычные пуховики, а также от неприятного запаха.

Пыль и сточные воды

Archroma — первая химическая компания, которая научилась получать из сточных вод нетоксичный чёрный краситель. Некоторые бренды стали использовать такой краситель для окраски денима (о переработке которого вы можете почитать их посты в «Инстаграме»), а бренд eco-friendly марка Pangaia для нанесения принтов на одежду получает чернила Air-Ink из загрязнённого воздуха, частицы которого способствуют глобальному потеплению и вредят здоровью человека.

Pangaia достигает сразу трёх целей: очищает воздух, собирает частицы и превращает их в пигмент, тем самым снижая выброс углекислого газа в атмосферу на 800 г.

Жевательная резинка

Начинающие дизайнеры из Франции Вивиан Фишер и Хьюго Мопетит придумали свой способ переработки жевательных резинок. Они установили в Нанте доски, на которые любой прохожий мог приклеить уже использованную жвачку, а спустя неделю их снимали и измельчали вместе с дощечкой. Так получался материал, названный полиметилметакрилатом. В полученный материал Вивиан и Хьюго добавляют склеивающее вещество и натуральные красители. Из этой массы изготавливают колёса для скейтбордов (на одно такое колесо требуется от 10 до 30 жвачек).

Эту идею подхватила и специальная кампания Dirol — Don’t Drop. Совместно с Шейном Гонсалесом и Maggi производитель выпустил кроссовки, подошва которых на 13% состояла из переработанной жвачки. Для этого разработчики расставили контейнеры, куда любой желающий мог выкинуть жвачку (например, найти их можно было на «Хлебозаводе» и на «Флаконе»). Кроме подошвы, из «жвачного» полимера можно делать ручки, чехлы для телефонов, блокноты и ещё множество повседневных предметов.