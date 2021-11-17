Мотивация на спорт: как и чем вдохновляются в редакции Lifestyle

Каждый месяц в этом разделе выходит около 20 материалов о вдохновении и мотивации. Решили поделиться тем, что вдохновляет и мотивирует нас самих.

Валерия Баринова редактор раздела «Lifestyle» Как бы ни было банально, больше всего меня мотивирует отражение в зеркале. Все мои прогулы тренировок сказываются на качестве тела — пропадают рельефы, мышцы теряют тонус. Всё это возможно сохранить только при постоянном контроле.



Поэтому как только вижу, что в той девушке напротив меня что-то не устраивает — сразу корректирую образ жизни. Выделяю хотя бы полчаса на утреннюю тренировку, ограничиваю сладкое в рационе. Мне повезло, организм у меня очень отзывчивый, и я моментально замечаю изменения.

Фото: instagram.com/barbarisvalery

Арина Забгаева редактор направлений «Здоровье» и «Питание» Честно сказать, меня не особо вдохновляют истории типа «быстрее, выше, сильнее» или «да я же делаю это для себя». Я человек довольно тяжёлый на подъём и больше прислушивающийся к рацио, чем к сердцу. А потому и мотивировать себя приходится через рацио.



Для меня спорт — это своего рода отправная точка. То, от чего я могу отталкиваться, строя свой день, и планировать другие дела. Если я знаю, что после работы намечено кардио, то не стану растягивать рабочие задачи до самого вечера. А если с утра решила позаниматься йогой, не смогу полночи смотреть сериал.



Это дисциплинирует и помогает оставаться продуктивной, не откладывать другие важные дела на потом — будь то личная жизнь или работа. И это для меня, пожалуй, главная мотивация.

Марго Иванникова редактор направлений «Тренировки» и «Путешествия» Я просто люблю хорошо выглядеть. Мне нравится, когда у меня есть возможность надевать стильные вещи без размышлений о том, что что-то где-то свисает. Я в какой-то степени идеалистка в отношении к своей фигуре, и у меня не всегда получается принимать себя в теле чуть полнее, чем мне бы хотелось.



Плюс спорт для меня ещё и работа. Я обязана знать всё, что касается фитнеса и прокачки тела. Ах да, и конечно, это отличный повод разрядиться. Особенно, если в голову постоянно лезут дурацкие мысли.

Фото: Личный архив Марго Иванниковой

Алия Нургалеева автор Лично для меня спорт — это возможность отдохнуть, разгрузить мысли и стать здоровее. Это своего рода медитация, только здесь не нужно прилагать мысленных усилий, чтобы словить дзен. Во время тренировки мысли улетучиваются сами собой — стоит добавить вес, как всё внимание уходит на то, чтобы «дожать» и правильно выполнить упражнение. Ну а результат мотивирует лучше всего.



Когда чувствуешь мышцы, ощущаешь себя живым. Хочется сразу расправить плечи и идти вперёд. А проделанная работа не даёт опускать руки — иначе получается, что я неверна себе. Да и в целом, когда ведёшь здоровый образ жизни, возвращаться к вредным привычкам уже нет желания. Намного приятнее быть в «здоровом» тренде и в окружении людей, которые вдохновляют быть лучше.

Фото: Личный архив Алии Нургалеевой

Наида Саидова редактор направлений «Тренды» и «Мотивация» К сожалению, мотивацию всё же надо искать. Но со временем ты начинаешь понимать, что где работает, поэтому уже целенаправленно идёшь к источнику. К занятиям спортом меня мотивируют отражение в зеркале и хорошее самочувствие. С возрастом второе стало серьёзно перевешивать первое, кстати.



Чтобы поднять свой дух, я смотрю мотивирующие фильмы или слушаю бодрящую музыку. Любимый фильм на такой случай — «Малышка на миллион», а чистая мотивация в музыке — треки L'One.

Фото: Личный архив Садовой Наиды

Павел Сухоруков автор, фотограф Спорт надо полюбить, тогда и заниматься им будет несложно. Я считаю, что это неправильно, когда приходится придумывать себе мотивацию, чтобы пойти в зал. Когда сам пробую заняться новым видом физической активности, то в первую очередь слушаю не мышцы и смотрю на результаты, а сердце. Если не тянет ещё раз прийти, если тренировки вызывают дискомфорт — значит, надо менять этот вид спорта на другой.