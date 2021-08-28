День мечты: о чём мечтают в редакции Lifestyle

28 августа 1963 года, ровно 58 лет назад, Мартин Лютер Кинг произнёс свою знаменитую речь, которая начиналась словами: «У меня есть мечта». Проходят годы, меняются поколения и их ориентиры, но мечтать мы не перестаём.
Посмотрите, о чём мечтают в нашей редакции.
Я мечтаю о том, чтобы круг читателей «Лайфстайла» расширялся с каждым днём. Наша аудитория – это люди, для которых мы ежедневно приходим в редакцию, общаемся с экспертами, готовим интересные материалы и иногда зарубаем всё на корню. Только потому, что не уверены, что этой самой аудитории, то есть вам, понравится. И делаем всё, чтобы тексты были по-настоящему качественными и полезными.
Ну а если о личном, то было бы неплохо заиметь домик на берегу моря, кабриолет, чтобы рассекать по серпантинам, и чтобы границы открылись. Очень уж я люблю исследовать разные части нашей необъятной планеты. Банальности вроде «счастья, здоровья» оставлю при себе.
Фото: unsplash.com/@louishansel
Я мечтаю о том, чтобы снова начать мечтать.
В суете «взрослой» жизни, когда дни и недели сменяют друг друга так быстро, что осознать не успеваешь, времени на большие Мечты с большой буквы совсем не остаётся. И в какой-то момент вдруг понимаешь, что мечтать-то и разучился. А надо!
Ну, а если говорить о более приземлённом, мечтается о тёплой-тёплой зиме в домике у океана, ночных купаниях и художественных рассветах.
Как бы странно это ни звучало, но я мечтаю не забывать о своих мечтах. В погоне за «нормальной» жизнью, где есть семья, любовь, дом и работа, я часто не могу и вспомнить, а чего я хочу на самом деле? О чём я мечтала в детстве? Собственно, мечтала я совсем о другом, но, как оказалось, всегда хотела именно этого — семью, любовь, дом и работу.
Но моя самая главная мечта, которая с годами становится только сильнее, — это здоровье и счастье родных.
Я бы не сказала, что у меня есть какая-то заветная мечта. Всё, чем я сейчас живу — это скорее цели, к которым я стараюсь двигаться.
Я люблю и хочу учиться новому, развивать новые навыки, узнавать себя с разных сторон. Очень хочу поездить по миру, посмотреть красивые места. Но я бы всё-таки назвала это больше жизненными целями. Научиться играть в теннис и съездить в Австрию никто не мешает. А мечта для меня — это сказка, и, возможно, даже несбыточная. Я всегда мечтала о собственной лошади, породистой, вороной масти. И не дай бог напрокат! Только своей. Наверное, если она у меня когда-нибудь появится, пусть даже к пенсии, я начну верить в волшебство.
Фото: unsplash.com/@kwebster
Когда я была маленькой, мечтала о совершенно простых и земных вещах: энциклопедия «Что такое? Кто такой?», большой плюшевый «пикачу» или скейтборд с непременно прозрачными колёсами. К счастью, большинство моих мечт исполняли родители, становясь тем самым настоящими волшебниками.
Сейчас мечтать тяжелее. Гораздо тяжелее. Ты больше знаешь, больше можешь, но мечты превращаются в цели и ты бежишь их исполнять. Сейчас моя мечта — это что-то невероятное: чтобы люди не болели и не воевали.