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День мечты: редакция Lifestyle делится мечтами с читателями

День мечты: о чём мечтают в редакции Lifestyle
Наида Саидова
О чём мечтают в нашей редакции?
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Поделились своими самыми заветными желаниями.

28 августа 1963 года, ровно 58 лет назад, Мартин Лютер Кинг произнёс свою знаменитую речь, которая начиналась словами: «У меня есть мечта». Проходят годы, меняются поколения и их ориентиры, но мечтать мы не перестаём.

Посмотрите, о чём мечтают в нашей редакции.

<a href="https://www.instagram.com/barbarisvalery/">Валерия Баринова</a>
Валерия Баринова
редактор раздела «Lifestyle»

Я мечтаю о том, чтобы круг читателей «Лайфстайла» расширялся с каждым днём. Наша аудитория – это люди, для которых мы ежедневно приходим в редакцию, общаемся с экспертами, готовим интересные материалы и иногда зарубаем всё на корню. Только потому, что не уверены, что этой самой аудитории, то есть вам, понравится. И делаем всё, чтобы тексты были по-настоящему качественными и полезными.

Ну а если о личном, то было бы неплохо заиметь домик на берегу моря, кабриолет, чтобы рассекать по серпантинам, и чтобы границы открылись. Очень уж я люблю исследовать разные части нашей необъятной планеты. Банальности вроде «счастья, здоровья» оставлю при себе.

Фото: unsplash.com/@louishansel

<a href="https://www.instagram.com/rina_dw/?hl=ru">Арина Забгаева</a>
Арина Забгаева
редактор направлений «Здоровье» и «Питание»

Я мечтаю о том, чтобы снова начать мечтать.
В суете «взрослой» жизни, когда дни и недели сменяют друг друга так быстро, что осознать не успеваешь, времени на большие Мечты с большой буквы совсем не остаётся. И в какой-то момент вдруг понимаешь, что мечтать-то и разучился. А надо!

Ну, а если говорить о более приземлённом, мечтается о тёплой-тёплой зиме в домике у океана, ночных купаниях и художественных рассветах.

<a href="https://www.instagram.com/ayilaa_ayilaa/?hl=ru">Алия Нургалеева</a>
Алия Нургалеева
автор

Как бы странно это ни звучало, но я мечтаю не забывать о своих мечтах. В погоне за «нормальной» жизнью, где есть семья, любовь, дом и работа, я часто не могу и вспомнить, а чего я хочу на самом деле? О чём я мечтала в детстве? Собственно, мечтала я совсем о другом, но, как оказалось, всегда хотела именно этого — семью, любовь, дом и работу.

Но моя самая главная мечта, которая с годами становится только сильнее, — это здоровье и счастье родных.

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<a href="https://www.instagram.com/margo_fourcade/?hl=ru">Марго Иванникова</a>
Марго Иванникова
редактор направлений «Тренировки» и «Путешествия»

Я бы не сказала, что у меня есть какая-то заветная мечта. Всё, чем я сейчас живу — это скорее цели, к которым я стараюсь двигаться.

Я люблю и хочу учиться новому, развивать новые навыки, узнавать себя с разных сторон. Очень хочу поездить по миру, посмотреть красивые места. Но я бы всё-таки назвала это больше жизненными целями. Научиться играть в теннис и съездить в Австрию никто не мешает. А мечта для меня — это сказка, и, возможно, даже несбыточная. Я всегда мечтала о собственной лошади, породистой, вороной масти. И не дай бог напрокат! Только своей. Наверное, если она у меня когда-нибудь появится, пусть даже к пенсии, я начну верить в волшебство.

Фото: unsplash.com/@kwebster

<a href="https://www.instagram.com/saidovanaidova/?hl=ru">Наида Саидова</a>
Наида Саидова
редактор направлений «Тренды» и «Мотивация»

Когда я была маленькой, мечтала о совершенно простых и земных вещах: энциклопедия «Что такое? Кто такой?», большой плюшевый «пикачу» или скейтборд с непременно прозрачными колёсами. К счастью, большинство моих мечт исполняли родители, становясь тем самым настоящими волшебниками.

Сейчас мечтать тяжелее. Гораздо тяжелее. Ты больше знаешь, больше можешь, но мечты превращаются в цели и ты бежишь их исполнять. Сейчас моя мечта — это что-то невероятное: чтобы люди не болели и не воевали.

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