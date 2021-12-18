5 необычных ситуаций, которые произошли во время спортивных соревнований

Некоторые из них очень нелепые и смешные. Другие же могли стоить спортсменам не только медалей, но и жизни.

Значимые спортивные соревнования всегда сопровождаются пристальным вниманием общественности. Однако далеко не всегда всё идёт по плану. Порой организаторы, болельщики или сами спортсмены создают нелепые ситуации, в которые даже бывает трудно поверить. Собрали пять историй со спортивных состязаний, которые точно вас удивят.

Утраченный символ

Первый олимпийский флаг в мире был утерян по окончании игр в Антверпене в 1920 году. На протяжении 77 лет никто не знал, куда пропал главный символ Олимпиады. Лишь в 1997 году Хэйг Прист – самый старый живой олимпийским призёр на тот момент – во время интервью поверг в шок репортёра и весь мир. Бывший прыгун сообщил, что полотно пылится на дне его чемодана. Оказалось, что Хэйг взобрался на флагшток и украл флаг с наводки коллеги по сборной — пловца Дьюка Каханамоку.

Хэйг Прист Фото: en.wikipedia.org/wiki/Hal_Haig_Prieste

Счастливый билет

На одном из стадионов Барселоны, где прошли Олимпийские игры в 1992 году, среди прочих забытых вещей был обнаружен чек на $ 40 тыс. Впоследствии за ним никто так и не явился.

Неудачный марафон

Олимпиада 1904 года была в Сент-Луисе. Марафон, который проходил во время игр, можно по праву назвать одним из самых неудачных: только 18 из 32 спортсменов добежали до финиша. Многие надышались пылью по дороге и сошли с дистанции.

Победителя забега – американца Томаса Хикса – во время прохождения дистанции пичкали крысиным ядом для стимуляции мышечной активности. Бегун несколько раз оказывался на грани потери сознания, а после марафона его около часа откачивали медики.

Томас Хигс (по центру) Фото: en.wikipedia.org/wiki/Athletics_at_the_1904_Summer_Olympics_–_Men's_marathon

Джон Лорц и ещё один спортсмен решили облегчить себе жизнь и проехать 14 км на машине. Систему обмануть не получилось, уловку быстро раскрыли.

Трём другим участникам забега повезло ещё меньше: у одного из них прямо во время соревнований произошло кровоизлияние в желудке, и он вынужден был прекратить гонку. Другой же по дороге к финишу перекусил яблоком, которое оказалось гнилым. Из-за боли в животе спортсмену тоже пришлось сойти с дистанции. Третий участник – южноафриканский бегун Лен Тауньяни – был чуть не съеден заживо: на дистанции он убегал от стаи диких собак по кукурузному полю.

Летающий Майк

Существует множество способов для выражения признательности любимой команде. Если вам кажется, что организовать поездку в другой город, чтобы поддержать игроков с трибун – это большой поступок, фанат бейсбольного клуба «Нью-Йорк Метс» спешит вас разочаровать. Майк Серхио увлекался прыжками с парашютом и в знак поддержки команды пролетел над стадионом во время игры с плакатом «Go Mets». Организаторы мероприятия не ожидали такой выходки, поэтому сразу после приземления Серхио удалили с поля. Зато болельщики и игроки оценили его внезапное появление.

Олений переворот

Возможно, при первом взгляде на это видео вам покажется, что животные сбежали из зоопарка и напали на людей. Но это всего лишь традиционный марафон, который проходит в японском городе Нара. Олени – достояние этой деревни, здесь о них заботятся.

Согласно легенде, бог грома прибыл в Нару на белом олене, чтобы охранять только что построенную столицу. С тех пор местные жители считают этих животных божественными созданиями, которые защищают их город.

Олени находятся под охраной и не боятся людей. Количество животных в городе доходит до 1200, и они прекрасно чувствуют себя в толпе. Правда, при этом они ещё и срывают разметку на трассе марафона, путая новичков. Бегунам остаётся только ждать и фотографироваться с нарушителями, а организаторы преподносят это как фишку забега.