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Тест: сколько чашек кофе можно пить в день — пройти онлайн, сколько кофе в день пьют россияне, в чём польза и вред

Тест: не слишком ли много вы пьёте кофе? Сколько чашек в день не испортят здоровье
Антон Бердов Анна Мноян
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Тест: не слишком ли много вы пьёте кофе?
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Почти 70% людей в России пьют минимум 1-2 порции ежедневно.
Сколько кофе можно пить в день? Чем может быть опасен кофе?

Разбираемся вместе с диетологом.

В наше время чашка кофе стала своеобразным ритуалом, многие без неё не могут проснуться и начать день. Согласно результатам опроса, проведённого специалистами сервиса правильного питания Level Kitchen, около 70% пьют кофе как минимум 1-2 раза в день, а многие и того чаще. Порядка 18% употребляют этот напиток трижды в день, а 14% — ещё чаще. И только менее 1% сказали, что совсем не пьют кофе.

<a href="https://www.championat.com/authors/4539/1.html">Антон Бердов</a>
Антон Бердов
эксперт в области правильного питания и диетологии, Ведущий диетолог холдинга Performance Group

Есть категории людей, которым стоит полностью избегать кофе.

Большинство пьют кофе просто потому, что это вкусно: так ответили 59,4% опрошенных. Для 23,4% чашечка кофе — необходимый заряд бодрости с утра. Для 9,1% — неотъемлемая часть рабочего режима, а для 2,4% — способ утоления голода.

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Кофе, на самом деле, довольно сложный напиток, его влияние на здоровье неоднозначно. У него есть и плюсы, и минусы:

  • Кофеин вызывает привыкание, а частое употребление кофе меняет водный баланс и может привести к обезвоживанию. Поэтому каждую чашку кофе лучше запивать стаканом чистой воды комнатной температуры.
  • Кофе не рекомендуется беременным и тем, кто кормит грудью.
  • Строго не рекомендуется пить напиток натощак, так как это ведёт к повышенному производству гормона холецистокинина. Это повышает кислотность желудочного сока и способствует развитию гастрита и панкреатита.

Фото: unsplash.com/@fahmipaping

При этом, у кофе есть свои плюсы, например:

  • Наличие антиоксидантов. Это способствует выведению свободных радикалов, способствующих старению организма, а также помогает бороться с заболеваниями, например, сердечно-сосудистой системы.
  • Помимо антиоксидантов, в состав кофе входит хлорогеновая кислота, которая замедляет воспалительные процессы в тканях.
  • После кофе расширяются сосуды головного мозга, и его частое употребление помогает снимать головные боли.
  • Также кофеин стимулирует организм и повышает работоспособность.
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Наиболее полезным считается свежеприготовленный фильтр-кофе, при этом самым вредным признан быстрорастворимый, а также всеми любимые эспрессо и капучино из-за высокой температуры при приготовлении. В качестве альтернативы можно рассмотреть другие напитки, например, зелёный чай или матча. Они, как и кофе, содержат кофеин, но из-за разного принципа действия дают энергию без таких негативных симптомов.

А не слишком ли много кофе пьёте вы? Давайте проверим.

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