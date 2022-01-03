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Тренировка на диване для самых ленивых — 5 простых и эффективных упражнений

5 упражнений для ленивых, которые можно делать, не вставая с дивана
Камила Абдурахманова Елена Скоблова
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5 упражнений для ленивых
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Тренировка даст вам заряд бодрости после плотного Нового года.

Новогодние каникулы продолжаются, а сил подняться с кровати нет? Не страшно, мы знаем, как можно расшевелить себя за пять минут. Конечно, наша тренировка не поможет вам сбросить несколько килограммов, но приобрести заряд бодрости, чтобы выйти из дома, точно получится. Погнали!

<a href="https://www.championat.com/authors/4745/1.html">Елена Скоблова</a>
Елена Скоблова
супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World Сlass

Никак не дойдёте до фитнес-клуба? Если у вас есть только пять минут и диван, то эта тренировка для вас!

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Жук

Техника выполнения:

  • ложимся на спину, руки вперёд, ноги согнуты под углом 90 градусов;
  • одновременно разгибаем правую ногу и левую руку;
  • возвращаемся в исходное положение;
  • меняем стороны и повторяем всё сначала.

Делаем упражнение в течение минуты.

Ягодичный мост

Техника выполнения:

  • ложимся на спину. Ноги согнуты в коленях;
  • поднимаем таз вверх, напрягая ягодицы;
  • опускаемся вниз и повторяем всё сначала.

Делаем упражнение в течение минуты.

Фото: istockphoto.com

Равновесие

Техника выполнения:

  • встаём на четвереньки;
  • выпрямляем правую ногу и левую руку. Стараемся сохранить баланс;
  • возвращаемся в исходное положение;
  • повторяем то же самое на другую сторону.

Делаем упражнение в течение минуты.

Планка

Техника выполнения:

  • встаём в планку: упор на локтях, ноги на ширине плеч, тело прямое;
  • фиксируем положение.

Делаем два раза по 30 секунд.

Фото: istockphoto.com

Скручивания

Техника выполнения:

  • ложимся на спину, руки за головой, ноги согнуты в коленях;
  • на вдохе приподнимаемся, отрываем лопатки от поверхности;
  • на выдохе ложимся на спину;
  • повторяем всё сначала.

Делаем упражнение в течение минуты.

Это было отличным началом для возвращения в тренировочный режим! Если не хотите ходить в зал на новогодних каникулах, делайте этот комплекс упражнений каждое утро, чтобы чувствовать себя лучше.

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