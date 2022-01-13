Реально ли похудеть при диете 5:2? Принципы правильного питания «по выходным»

Большую часть времени можно есть практически без ограничений. Но всё не так просто.

Елена Доронкина специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable В чём особенности диеты 5:2? Чем она полезна и кому не стоит её придерживаться?

Самое главное преимущество диеты 5:2 состоит в том, что в ней нет жёстких ограничений и строгих запретов по сравнению с другими протоколами. Основной её смысл: пять дней в неделю вы питаетесь как хотите, а два дня — ограничиваете рацион до 500 ккал в день. Возможно, это не так быстро приведёт к похудению, но и не так радикально скажется на вашем здоровье. Лучше спокойно и плавно худеть без лишнего стресса, чем подвергать себя кардинальным изменениям, испытывая психологическое напряжение.

В чём суть диеты 5:2?

Изначально диету 5:2 придумал и дал ей распространение Майкл Мосли — диетолог из Великобритании. Сегодня она широко используется во всём мире. Он утверждает, что, следуя его методике, вы будете сбрасывать по 1 кг в неделю. Главное, чтобы дефицит калорий при средней норме потребления 2000 ккал (для женского организма) и 2500 ккал (для мужского) составил около 3000-3500 ккал. Также важно не забывать про спортивные нагрузки минимум два раза в неделю. Если придерживаться комплексного подхода, со временем вы заметите прогресс в сбросе веса и явные улучшения в состоянии и качестве тела.

Фото: unsplash.com/@pablomerchanm

Помимо основного, есть ещё одно правило. На протяжении пяти дней вы не должны есть всё подряд, не нужно стараться «наесться наперёд». Следить за своим рационом нужно в любом случае, стараться избегать фастфуда, жирной, сладкой и мучной пищи. Не забывайте есть примерно по 400 г овощей в день. И пейте больше воды.

Мосли упоминает, что в разгрузочные дни калорийность блюд не должна превышать 500 ккал для женщин и 600 ккал для мужчин. Голодать в эти дни неправильно. Достаточно употреблять полезную некалорийную пищу, к примеру, творог, яйца, овощи и салаты.

Чем ещё полезна диета 5:2?

Диета 5:2 не только благотворно повлияет на вес, но и оказывает положительное воздействие на сердце, сосуды, мозг, а также регулирует уровень сахара в крови.

Фото: unsplash.com/@louishansel

Кому не стоит пробовать диету 5:2?

Конечно же, как и у любой диеты, у этой есть противопоказания. К ним относятся:

болезни желудочно-кишечного тракта;

язвы;

гастриты.

Кроме того, если вы болеете другими хроническими заболеваниями, перед переходом на диету 5:2 необходимо проконсультироваться с врачом. Так вы будете уверены, что переход к здоровому образу жизни не навредит организму.