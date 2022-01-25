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Бурый рис — польза или вред для организма: отличия от белого

Действительно ли бурый рис полезнее белого? Отвечает нутрициолог
Елена Доронкина Маргарита Зуева
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Действительно ли бурый рис полезнее белого?
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Чем бурый рис отличается от белого? Какой из них полезнее?

Разбираемся вместе с нутрициологом.

Вкус бурого риса очень трудно спутать с белым. Он в разы плотнее, более пресный и хуже впитывает соль. Но всё это — отличия вкусовых ощущений. А как организм воспринимает бурый рис? Есть ли смысл отдавать предпочтение именно ему?

<a href="https://www.championat.com/authors/5049/1.html">Елена Доронкина</a>
Елена Доронкина
специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable

Какой рис выбрать — бурый или белый, зависит от особенностей вашего организма.

Как бурый рис превращается в белый?

Белый рис — это рис, прошедший обработку, а значит, лишённый ценных веществ и витаминов. После обработки — пропаривания — из белого риса устраняются минералы, жиры, клетчатка и ценные антиоксиданты. Однако благодаря современным технологиям в него добавляют фолиевую кислоту, железо, витамины и другие полезные вещества. И белый, и бурый рис считаются диетическими продуктами и не содержат глютен.

Фото: unsplash.com/@molnj

Дикий рис — это совсем другое. Не путайте бурый рис с диким. Последний выращивают совершенно из другого растения. Его производят мало, что сказывается на его стоимости.

Чем полезен бурый рис?

Из полезных качеств бурого риса можно выделить:

  • улучшение обмена веществ;
  • вывод лишней воды из организма;
  • профилактика язв и гастритов;
  • регулирование уровня глюкозы в крови;
  • очищение сосудов.
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Когда стоит отдать предпочтение бурому рису?

Если вы худеете или сидите на диете, сделайте выбор в пользу бурого риса. Он хорошо утоляет голод и помогает контролировать потребление калорий. Кстати, в буром рисе содержится в три раза больше магния, чем в белом. Он полезен для зубов и костей.

Фото: istockphoto.com

Если врач рекомендует включать больше клетчатки, то предпочтение также стоит отдать бурому рису. Сделайте выбор в пользу этого варианта, если у вас повышен холестерин в крови.

Когда стоит отдать предпочтение белому рису?

При проблемах с почками включать в рацион желательно белый рис, а не бурый, так как последний содержит большое количество калия и фосфора. Переизбыток этих веществ в организме может негативно сказаться на почках. Также избыточное накопление калия в организме может привести к проблемам с сердцем, поэтому, если вы страдаете сердечно-сосудистыми заболеваниями, употребление бурого риса лучше сократить.

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Бурый рис также не рекомендуется включать в рацион тем, у кого имеются заболевания желудочно-кишечного тракта и проблемы с кишечником. В нём повышен риск содержания токсинов, так как они накапливаются в отрубях.

Беременным женщинам и детям до пяти лет в целом нежелательно употреблять рис.

Бурый рис, в отличие от белого, может вызывать аллергию. Поэтому, если у вас есть склонность к аллергическим реакциям, предпочтение лучше отдать рису белого цвета.

Фото: unsplash.com/@cha_ra_cha_chan

Всё далеко не так однозначно, как иногда может казаться. Многое зависит от индивидуальных особенностей вашего организма. Не спешите гнаться за модой и трендами в питании, прислушивайтесь к себе и своим потребностям.

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