Действительно ли бурый рис полезнее белого? Отвечает нутрициолог

Разбираемся вместе с нутрициологом.
Вкус бурого риса очень трудно спутать с белым. Он в разы плотнее, более пресный и хуже впитывает соль. Но всё это — отличия вкусовых ощущений. А как организм воспринимает бурый рис? Есть ли смысл отдавать предпочтение именно ему?
Какой рис выбрать — бурый или белый, зависит от особенностей вашего организма.
Как бурый рис превращается в белый?
Белый рис — это рис, прошедший обработку, а значит, лишённый ценных веществ и витаминов. После обработки — пропаривания — из белого риса устраняются минералы, жиры, клетчатка и ценные антиоксиданты. Однако благодаря современным технологиям в него добавляют фолиевую кислоту, железо, витамины и другие полезные вещества. И белый, и бурый рис считаются диетическими продуктами и не содержат глютен.
Фото: unsplash.com/@molnj
Дикий рис — это совсем другое. Не путайте бурый рис с диким. Последний выращивают совершенно из другого растения. Его производят мало, что сказывается на его стоимости.
Чем полезен бурый рис?
Из полезных качеств бурого риса можно выделить:
- улучшение обмена веществ;
- вывод лишней воды из организма;
- профилактика язв и гастритов;
- регулирование уровня глюкозы в крови;
- очищение сосудов.
Когда стоит отдать предпочтение бурому рису?
Если вы худеете или сидите на диете, сделайте выбор в пользу бурого риса. Он хорошо утоляет голод и помогает контролировать потребление калорий. Кстати, в буром рисе содержится в три раза больше магния, чем в белом. Он полезен для зубов и костей.
Фото: istockphoto.com
Если врач рекомендует включать больше клетчатки, то предпочтение также стоит отдать бурому рису. Сделайте выбор в пользу этого варианта, если у вас повышен холестерин в крови.
Когда стоит отдать предпочтение белому рису?
При проблемах с почками включать в рацион желательно белый рис, а не бурый, так как последний содержит большое количество калия и фосфора. Переизбыток этих веществ в организме может негативно сказаться на почках. Также избыточное накопление калия в организме может привести к проблемам с сердцем, поэтому, если вы страдаете сердечно-сосудистыми заболеваниями, употребление бурого риса лучше сократить.
Бурый рис также не рекомендуется включать в рацион тем, у кого имеются заболевания желудочно-кишечного тракта и проблемы с кишечником. В нём повышен риск содержания токсинов, так как они накапливаются в отрубях.
Беременным женщинам и детям до пяти лет в целом нежелательно употреблять рис.
Бурый рис, в отличие от белого, может вызывать аллергию. Поэтому, если у вас есть склонность к аллергическим реакциям, предпочтение лучше отдать рису белого цвета.
Фото: unsplash.com/@cha_ra_cha_chan
Всё далеко не так однозначно, как иногда может казаться. Многое зависит от индивидуальных особенностей вашего организма. Не спешите гнаться за модой и трендами в питании, прислушивайтесь к себе и своим потребностям.