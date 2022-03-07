Кому нельзя делать планку? 3 альтернативных упражнения от тренера

Облегчённые варианты так же хорошо прокачают пресс и кор, как и классический.

Чем полезна планка? Чем её можно заменить?



Отвечает инструктор по хатха-йоге.

Продержаться в одном положении несколько секунд – тоже упражнение. А именно – нелюбимая многими планка, во время выполнения которой каждая секунда тянется мучительно долго. И хотя это одна из самых простых поз в йоге, выполнять её могут не все. Причиной могут быть недуги или травмы. Рассказываем, какие есть альтернативы.

Анастасия Ожгихина декан факультета индустрии спорта Университета «Синергия», международный инструктор по хатха-йоге У классической планки на прямых руках есть противопоказания. Но существуют другие варианты, которые так же хорошо укрепляют мышцы.

В чём польза планки?

Планка – это отличное упражнение для укрепления мышц живота и кора, рук и тренировки баланса. Во время его выполнения в работу включаются бицепсы, трицепсы, грудные и ягодичные. Поза учит правильно работать с дыханием, помогает от болей в позвоночнике, формирует правильную осанку. Упражнение не требует специального инвентаря – работа идёт с собственным весом. Выполнять его можно где угодно: вам понадобится лишь ровная поверхность и немного свободного времени.

Фото: istockphoto.com

В йоге планка считается одной из базовых асан, которая подготавливает тело к более сложным элементам. Вариантов выполнения позы очень много, но самый распространённый – с упором на руки. Нужно встать в позицию отжиманий, держать тело ровно, таз не выпячивать, пресс напрячь, замереть в этом положении и продержаться хотя бы секунд 30. Но у классической планки есть противопоказания. Это проблемы с запястьями и травмы нижней части спины. Вот чем можно заменить упражнение.

Планка на предплечьях

Этот вариант подойдёт тем, у кого есть травмы запястий.

Фото: istockphoto.com

Техника выполнения

Встаньте на четвереньки.

Соедините между собой предплечья на уровне груди, чтобы понять оптимальное расстояние между ними.

Зафиксируйте локти и разверните предплечья вперёд, расположив их параллельно друг другу ладонями в пол.

Поднимите колени от пола, расположив тело в одну линию.

Пока стоите в планке, не задерживайте дыхание.

Анастасия: Если есть проблемы в нижней части спины, можно выполнять упражнения с коленями на полу, активно включая мышцы пресса и ягодиц.

Боковая планка

Эта поза прекрасно тонизирует поясничный и крестцовый отделы позвоночника, укрепляет запястья и мышцы ног.

Фото: istockphoto.com

Техника выполнения

Из положения стоя нагнитесь вперёд, поместите ладони на пол и отведите ноги назад.

Переместите вес на правую руку, поверните всё тело вправо, балансируя на правой кисти, левую стопу разместите над правой стопой.

Левую руку вытяните вверх либо положите на левое бедро.

Удерживайте таз в стабильном положении за счёт мышц живота и ягодиц, стремитесь поднять таз выше.

Упрощённый вариант боковой планки: колено ноги, которая находится внизу, стоит на полу.

Поза «Собака-птица»

Она подходит для укрепления мышц пресса и кора и тренировки баланса.

Фото: istockphoto.com

Техника выполнения

Встаньте на четвереньки таким образом, чтобы ладони оказались строго под плечами, а колени – под тазом.

Подтяните живот, чтобы не было прогиба в пояснице.

Выпрямите правую руку и выведите её вперёд, выпрямите левую ногу и поднимите её на один уровень с рукой.

Задержитесь в этом положении на 8-10 дыхательных циклов и повторите на другую сторону.