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3 эффективных упражнения для мышц спины и живота, как и чем заменить планку

Кому нельзя делать планку? 3 альтернативных упражнения от тренера
Алия Нургалеева Анастасия Ожгихина
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Планка
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Облегчённые варианты так же хорошо прокачают пресс и кор, как и классический.
Чем полезна планка? Чем её можно заменить?

Отвечает инструктор по хатха-йоге.

Продержаться в одном положении несколько секунд – тоже упражнение. А именно – нелюбимая многими планка, во время выполнения которой каждая секунда тянется мучительно долго. И хотя это одна из самых простых поз в йоге, выполнять её могут не все. Причиной могут быть недуги или травмы. Рассказываем, какие есть альтернативы.

<a href="https://www.championat.com/authors/5119/1.html">Анастасия Ожгихина</a>
Анастасия Ожгихина
декан факультета индустрии спорта Университета «Синергия», международный инструктор по хатха-йоге

У классической планки на прямых руках есть противопоказания. Но существуют другие варианты, которые так же хорошо укрепляют мышцы.

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В чём польза планки?

Планка – это отличное упражнение для укрепления мышц живота и кора, рук и тренировки баланса. Во время его выполнения в работу включаются бицепсы, трицепсы, грудные и ягодичные. Поза учит правильно работать с дыханием, помогает от болей в позвоночнике, формирует правильную осанку. Упражнение не требует специального инвентаря – работа идёт с собственным весом. Выполнять его можно где угодно: вам понадобится лишь ровная поверхность и немного свободного времени.

Фото: istockphoto.com

В йоге планка считается одной из базовых асан, которая подготавливает тело к более сложным элементам. Вариантов выполнения позы очень много, но самый распространённый – с упором на руки. Нужно встать в позицию отжиманий, держать тело ровно, таз не выпячивать, пресс напрячь, замереть в этом положении и продержаться хотя бы секунд 30. Но у классической планки есть противопоказания. Это проблемы с запястьями и травмы нижней части спины. Вот чем можно заменить упражнение.

Планка на предплечьях

Этот вариант подойдёт тем, у кого есть травмы запястий.

Фото: istockphoto.com

Техника выполнения

  • Встаньте на четвереньки.
  • Соедините между собой предплечья на уровне груди, чтобы понять оптимальное расстояние между ними.
  • Зафиксируйте локти и разверните предплечья вперёд, расположив их параллельно друг другу ладонями в пол.
  • Поднимите колени от пола, расположив тело в одну линию.
  • Пока стоите в планке, не задерживайте дыхание.

Анастасия: Если есть проблемы в нижней части спины, можно выполнять упражнения с коленями на полу, активно включая мышцы пресса и ягодиц.

Боковая планка

Эта поза прекрасно тонизирует поясничный и крестцовый отделы позвоночника, укрепляет запястья и мышцы ног.

Фото: istockphoto.com

Техника выполнения

  • Из положения стоя нагнитесь вперёд, поместите ладони на пол и отведите ноги назад.
  • Переместите вес на правую руку, поверните всё тело вправо, балансируя на правой кисти, левую стопу разместите над правой стопой.
  • Левую руку вытяните вверх либо положите на левое бедро.
  • Удерживайте таз в стабильном положении за счёт мышц живота и ягодиц, стремитесь поднять таз выше.
  • Упрощённый вариант боковой планки: колено ноги, которая находится внизу, стоит на полу.

Поза «Собака-птица»

Она подходит для укрепления мышц пресса и кора и тренировки баланса.

Фото: istockphoto.com

Техника выполнения

  • Встаньте на четвереньки таким образом, чтобы ладони оказались строго под плечами, а колени – под тазом.
  • Подтяните живот, чтобы не было прогиба в пояснице.
  • Выпрямите правую руку и выведите её вперёд, выпрямите левую ногу и поднимите её на один уровень с рукой.
  • Задержитесь в этом положении на 8-10 дыхательных циклов и повторите на другую сторону.
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