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4 вещи и экипировки для экстрима и активного отдыха, на которых можно сэкономить и не тратиться

4 вещи для активного отдыха, на которые можно не тратиться
Иван Корженевский Павел Сухоруков
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Что не стоит брать в поход?
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Некоторые предметы не только стоят дорого, но ещё и сделают ваш рюкзак значительно тяжелее.
Что не стоит брать с собой в поход?

Отвечает путешественник.

Холод потихоньку уступает свои права теплу, а это означает, что возможностей путешествовать становится больше с каждым днём. Можно чаще планировать поездки за город, в лес, придумывать трекинговые маршруты и организовывать многодневные походы. У некоторых возникнет вопрос: «Что взять с собой и от чего можно отказаться?». Мы расскажем, какие вещи можно не покупать, чтобы не пришлось пользоваться услугами транспортной логистической компании.

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Иван Корженевский
Иван Корженевский
фотограф, путешественник

Можно не тащить камеру с объективами, а воспользоваться только телефоном, сразу минус несколько килограммов веса. Еду можно брать сушёную или удобную в приготовлении, а не тащить с собой сырую картошку. Не берите с собой много одежды. На каждый день новый комплект не нужен. Обувь одна – основная или основная плюс «кроксы» для отдыха.

Надувной коврик

Фото: istockphoto.com

Здоровый сон в путешествии – это важно. Но задумываться над созданием ортопедической кровати в палатке будет немного странно. Конечно, надувной коврик сможет нивелировать неровности поверхности в палатке и сделать время отдыха приятнее, но на этом, пожалуй, всё. Помимо самого коврика, нужно будет позаботиться о насосе и ремкомплекте на всякий случай. А главное — это его цена: в отдельных случаях она будет кусаться. Чем можно заменить? Найти максимально ровное место для лагеря, подложить мягких еловых веток под палатку и взять пенку потолще.

Настольная газовая плита

Фото: istockphoto.com

Активный отдых и поездки в лишённые цивилизации места тем и хороши, что можно побыть в тишине на свежем воздухе и по-минимуму взаимодействовать с технологическим прогрессом. Английский завтрак – это, конечно, хорошо, но тащить на себе баллон газа, плиту и набор тефлоновых сковородок так себе идея. Как и специально покупать плитку для одноразового похода. Чем заменить? Костёр и подбор меню для походных условий.

Органайзеры — несессеры для вещей

Фото: istockphoto.com

Ничего плохого сказать про несессеры нельзя. Они помогают разобраться с хаосом, который царит в ваших рюкзаках, сумках и чемоданах. Причём использовать их можно не только для косметики или средств личной гигиены, а ещё для разной мелочёвки, электроники и одежды. Но, как показывает практика, без них можно спокойно обойтись. Тут решайте сами. Какие есть альтернативы? Научиться аккуратно укладывать вещи и распределять их по отдельным отсекам для лёгкого и быстрого доступа.

Генератор для электроэнергии

Фото: istockphoto.com

Если вам кажется, что это шутка — зря. Цели и условия в путешествии могут быть разные, и мы это понимаем. Требования к уровню комфорта тоже у всех свои. Если вы не можете прожить ни дня без технологий или работа не отпускает ни на минуту, то вот вам наш совет. Не тащите с собой на природу мобильный генератор для электроэнергии. Стоимость, вес, логистика, топливо – это неполный список вопросов, которыми вам придётся озаботиться. Заменить его найдётся чем. Например, альтернативные источники энергии – элементарный пауэр бэнк. А если вы совсем не можете без электричества, лучше отправиться в цивилизованный кэмпинг.

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