Не просто два португальских слова, а целая философия из мира футбола.

Что такое Joga Bonito и как это стало главным маркетинговым феноменом в футболе 2000-х

Возможно, эти два слова встречались вам в разговорах. Возможно, их говорили люди из мира спорта. Слова не самые простые, и самостоятельно догадаться о смысле сложно. Что это, зачем это и почему бренды называют так свои коллекции, рассказываем ниже.

Подскажите, как это переводится?

Спорт насквозь пронизан правилами, регламентами и нормативами с одной стороны, и ритуалами, приметами и философиями – с другой. Именно о последнем и идёт речь.

Joga Bonito в переводе с португальского языка означает «Играй красиво». На самом деле эти слова в первую очередь стали одной из футбольных философий. Естественно, нужно играть по правилам фэйр-плей, но ничего не запрещает играть красиво.

Фэйр-пле́й (fair play) – свод этических и моральных законов, основанных на внутреннем убеждении о благородстве и справедливости в спорте. Движение фэйр-плей в мировом масштабе возглавляет Международный совет по спортивной науке и физическому воспитанию, основанный в 1958 году. Происхождение понятия связано не со спортом, а скорее, с этическими средневековыми понятиями, восходящими к правилам рыцарских поединков. Впервые словосочетание fair play используется у Шекспира в хронике «Король Джон».

Очевидно, что идеи «красивого футбола» были сформированы ещё задолго до конца ХХ века. Но полномасштабное развитие они получили перед чемпионатом мира по футболу 2006 года в Германии.

Благодаря компании Nike эти слова узнали во всём мире

Не секрет, что подобного рода массовые мероприятия вызывают большой интерес у крупных компаний-производителей спортивной одежды, экипировки и прочей атрибутики. Вот и Nike не оставались в тени, а решили внести свой вклад в развитие футбола и его культуры.

Именно в 2006 году в интернете появилась серия видеороликов Joga Bonito, а так же «Манифест футболиста», который стал культовым для всего футбольного сообщества. Манифест подписали Роналдиньо, Уэйн Руни, Тьерри Анри, Криштиану Роналду, Адриано и Златан Ибрагимович.

Фото: nikefootball.com

На тот момент «красиво» ассоциировалось, в первую очередь с бразильскими футболистами и сборной, в которой играли Роналдо и Роналдиньо. Представить кого-то другого, кто с таким же изяществом и техничностью мог подчинить себе мяч, было невозможно.

Тот стиль игры, качества и умения, которые показывал Роналдиньо, подкупали даже тех, кто был далёк от идей атлетизма и спорта в целом. Он был одним из тех, кто идеально вписывался в концепцию красивой игры.

Почему это стало феноменом?

Культурный феномен состоялся, потому что у него были все необходимые компоненты: креативная концепция, грамотная маркетинговая стратегия, бюджет, а также самая популярная игра всех времён и народов. К слову сказать, одними бразильцами Nike не ограничились.

Во время просмотра видеороликов люди находили для себя что-то своё. Одним было интересно смотреть за техническими приёмами и финтами, других завораживала красота движений, а третьи просто видели своих кумиров, на которых старались равняться во всём.

Фото: nikefootball.com

Подкупало ещё и то, что ролики спускали «богов» с небес на землю: стандартная и без излишков подготовка к игре в раздевалке бразильцев или забава Анри на обычной дворовой коробке и, конечно, возможность, пусть даже через экран, побывать на тренировке «Манчестер Юнайтед». Минимум пафоса, максимум реалистичности.

Фабио Алейшу бразильский журналист в Москве Joga Bonito – я думаю, это больше философия. Если честно, в настоящее время в Бразилии не так много говорят об этом. Я думаю, это явление было популярно раньше, во времена Пеле. Когда сборная Бразилии проиграла Италии на чемпионате мира в Испании, в 82 году, говорили, что это была последняя сборная Бразилии, которая показала такую Joga Bonito. Сейчас, может быть, это какая-то «марка», чтобы иностранцам было интересно. Но в Бразилии этот термин давно не употребляют. Комментаторы и журналисты говорят, что сборная Бразилии всегда должна показывать хороший и красивый футбол, но мы знаем, что так очень редко происходит. Сегодняшняя сборная Бразилии такой футбол больше не показывает.

Из страниц истории

Может возникнуть ощущение, что Joga Bonito — продукт рекламы. На самом деле чувства, настроения и идеи о красивой игре появились задолго до. Например, в 1958 году английский футбольный комментатор Стюарт Холл описывал стиль игры Питера Доэрти из «Манчестер Сити» как «прекрасная игра» (the beautiful game. - Прим. ред). А другой англичанин, писатель и футбольный фанат Бейтс использовал эти слова в статье под названием «Мозги в ногах» 1952 года.

Фото: Getty Images

Чемпионат мира 1958 года был знаковым для идеологии Joga Bonito. В Швеции за бразильскую сборную играли Пеле, Гарринча, Диди, Вава и Марио Загалло — золотое поколение Joga Bonito. Тренер Висенте Феола использовал идею игры в удовольствие – философию, которая позже сделала революцию в футболе.

Бразильцы не только филигранно владели мячом, но и сражались с противником в одиночку. В отличие от других команд, передачи мяча совершались только ради самой передачи игроку, который обладал лучшей позицией на поле. Стремления сохранять мяч на протяжении всей игры не было, поскольку главным всегда было создание моментов и забивание голов.

Фото: Getty Images

Joga Bonito — это не стратегия, а состояние души. Каждый игрок использовал свои технические умения в совокупности с творчеством не для того, чтобы просто забить гол, а чтобы сделать это красиво. Философия такого стиля игры переходила в бразильской сборной по футболу из поколения в поколение. В периоде между 1958 и 1970 годами жёлто-зелёная команда сумела трижды стать чемпионами мира и с огромным успехом популяризировала идеалы «красивого футбола».